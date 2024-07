https://www.trtworld.com/middle-east/just-bury-us-alive-and-make-this-end-israeli-attack-sparks-gaza-exodus-18181574



Begrabt uns einfach lebendig und macht dem Ganzen ein Ende“: Israelischer Angriff löst Exodus aus Gaza aus

9. Juli 2024

Israelische Ultimaten und Drohungen lösen angesichts des anhaltenden Bombardements und Granatbeschusses im Rahmen des völkermörderischen Krieges von Tel Aviv einen neuen Exodus tausender Palästinenser aus der Hauptstadt des Gazastreifens aus.

AFP

Tel Aviv hat weite Teile des Gazastreifens in Schutt und Asche gelegt, was zu einem massiven Mangel an lebensnotwendigen Gütern wie Lebensmitteln, Wasser, Strom und Medikamenten geführt hat. / Foto: AFP

Tausende von Palästinensern sind auf Eselskarren, Fahrrädern oder zu Fuß aus Gaza-Stadt geflohen, nachdem Israel ein drittes Ultimatum für den Exodus der Palästinenser gestellt hatte, um den intensiven Beschuss und die Bombardierung der Stadt zu beenden.

Die Zivilbevölkerung wurde nun aus einem Großteil der größten Stadt des Gazastreifens vertrieben, wo Tausende von Familien Schutz vor den israelischen Angriffen gesucht hatten.

„Wohin sollen wir jetzt gehen?“, fragte Abdullah Khammash, der beschrieb, wie er seine letzte Zuflucht um 03:00 Uhr morgens (Ortszeit) verließ.

Unterstützt von Kampfjets und Drohnenangriffen fuhren Panzer in das Stadtzentrum ein, während ein Armeesprecher die Bewohner der Viertel Sabra, Rimal, Tal Al-Hawa und Al-Daraj warnte, in so genannte „humanitäre Zonen“ zu fliehen.

Die Zivilschutzbehörde in Gaza teilte bereits vor dem jüngsten Ultimatum mit, dass ihr Berichte über „Dutzende“ Tote und Verletzte aus verschiedenen Teilen der Stadt vorlägen.

Das israelische Militär stellte auch dem arabischen Krankenhaus Al-Ahli in Gaza-Stadt ein Ultimatum, nachdem es am Sonntag in der Nähe zu einem „massiven Drohnenbeschuss“ gekommen war, wie die Diözese Jerusalem der Episkopalkirche in einer Erklärung mitteilte.

Das Krankenhaus wurde von der einmarschierenden Armee „gezwungen, zu schließen“ und ist nun „außer Betrieb“, so die Diözese.

Die Diözese drückte ihre „Bestürzung“ aus und sagte, dass „kranke und verwundete Menschen nur wenige andere Behandlungsmöglichkeiten“ in dem Gebiet haben, in dem nach Angaben der Vereinten Nationen weniger als die Hälfte der Krankenhäuser auch nur teilweise funktionsfähig sind.

Gott weiß, was jetzt passieren wird

Das israelische Militär greift seit fast zwei Wochen den Stadtteil Shujaiya an, in dem es am 27. Juni ein Ultimatum zum Zwangsabzug gestellt hatte.

Zu den Angriffszielen gehörte nach israelischen Angaben auch der Hauptsitz des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA in Gaza-Stadt.

Für Muhammad Bisan bedeutete das alles „eine unbeschreibliche Nacht“.

„Flugzeuge und Artillerie bombardieren, Drohnen schießen aus allen Richtungen, und wir wissen nicht, wohin wir laufen sollen, nach rechts oder links“, sagte Bisan der Nachrichtenagentur AFP.

Der andere Bewohner, Khammash, äußerte seine Frustration darüber, dass das Militär „uns sagt, wir sollen dieses Gebiet verlassen und in ein anderes Gebiet gehen, und dann kommen sie aus diesem Gebiet“.

Er sagte, seine Familie „schlief auf der Straße. Die Leute hatten Mitleid mit uns und gaben uns Decken, und jetzt leben wir wieder in den Trümmern“.

Mit einer Plastiktüte unter dem Arm sagte er: „Gott weiß, was jetzt passieren wird. Begrabt uns einfach lebendig und macht der Sache ein Ende.“

Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden hat Israel bisher fast 38.200 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet und über 87.900 weitere verwundet. Der Lancet-Studie zufolge könnte Israels Krieg gegen die Enklave mehr als 186.000 Palästinenser das Leben gekostet haben.

Tel Aviv, das des Völkermords beschuldigt wird, hat einen Großteil des Gazastreifens in Schutt und Asche gelegt und einen massiven Mangel an lebensnotwendigen Gütern wie Lebensmitteln, Wasser, Strom und Medikamenten verursacht.

