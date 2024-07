https://english.almayadeen.net/articles/analysis/canada–an-apologist-state-for-the-israeli-occupation



Kanada: ein Apologet für die israelische Besatzung

Von Hannan Hussain

Quelle: Al Mayadeen Englisch

9. Juli 2024

Kanada hat sich als Apologet für „Israel“ betätigt, indem es zionistischen Forderungen nachkam, um eklatante Kriegsverbrechen zu übersehen und einen brutalen, illegalen und eindeutig ungerechten Pro-Besatzungs-Status-quo zu stärken.

Die ungerechtfertigte Unterstützung der kanadischen Regierung für die israelische Besatzung kennt keine Grenzen.

Im jüngsten Fall hat Ottawa angedeutet, dass israelische Siedler in sein Gebiet einwandern, nachdem die Spannungen im Norden des besetzten Palästina eskaliert sind. Ziel ist es, mit Unwahrheiten über so genannte „Sicherheitsbedrohungen“ für die Siedler hausieren zu gehen und die Massaker und Gräueltaten eines völkermordenden Regimes weiter zu unterstützen. Kanada ist die Tatsache nicht unbekannt, dass „Israel“ über 37.600 Palästinenser im Gazastreifen abgeschlachtet hat.

Und doch konzentriert es seine Empfindlichkeiten auf israelische Siedler, die die Grundfreiheiten der Palästinenser verletzt haben. Das Angebot Kanadas, die Palästinenser zu „beschützen“, erfordert eine klare Abrechnung mit seiner Rolle beim israelischen Völkermord und den Faktoren, die seine Vorurteile begründen.

Erstens hat „Israel“ mit dem libanesischen Widerstand im Norden des besetzten Palästina den Boden für eine massive Eskalation bereitet und hat keine Chance, in einem ausgewachsenen Krieg erfolgreich zu sein. Die taktischen Vorstöße des Widerstands gegen die Besatzung und sein Recht, die Souveränität des Libanon zu schützen, haben das Besatzungsregime in Angst versetzt. „Israel“ weiß, dass sich künftige grenzüberschreitende Provokationen als selbstzerstörerisch erweisen werden, und Kanada hat sich auf die Seite des völkermörderischen Regimes gestellt.

Anstatt „Israel“ zu zwingen, seine illegale Besetzung im Norden Palästinas zu beenden, ist Kanada darauf bedacht, die illegalen Siedler um jeden Preis zu schützen. Dies ist nur die jüngste Ergänzung zu Kanadas Unterstützung des israelischen Ansturms durch Waffen, Gelder und diplomatische Hilfe. So hat Ottawa beispielsweise eine internationale Untersuchung des israelischen Völkermords durch den Internationalen Gerichtshof (IGH) abgelehnt und den kanadisch-israelischen Militärhandel zu einer Zeit ausgeweitet, als Tausende von Palästinensern ihr Leben ließen. Selbst das so genannte „Waffenembargo“ gegen „Israel“ war eine Farce: Die kanadische Regierung dehnte seinen Geltungsbereich nicht auf Waffen aus, die bereits für die Besatzung genehmigt waren. Trotz aller Rhetorik über demokratische Werte und Menschenrechte hat Kanada nach dem 7. Oktober tatsächlich Waffenexporte nach „Israel“ genehmigt und weigert sich, seiner Verpflichtung zur Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit nachzukommen.

Kanadas unverfrorene Unterstützung der Besatzungsinteressen – sei es durch den Schutz der Siedler oder die Vernachlässigung des palästinensischen Blutes – sollte daher weltweit Alarm auslösen. Wenn Kanada so entschlossen ist, den Mantel der Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten, wo bleibt dann der längst überfällige Schutz für Tausende von Palästinensern, die unter dem israelischen Ansturm leiden? Warum hat sich Ottawa geweigert, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, um den palästinensischen Widerstand zu unterstützen und ihr unveräußerliches Recht auf Widerstand gegen die jahrzehntelange brutale Besatzung zu fördern?

Die Wahrheit ist, dass Kanada als Apologet für „Israel“ agiert und zionistischen Forderungen nachkommt, um eklatante Kriegsverbrechen zu übersehen und einen brutalen, illegalen und eindeutig ungerechten Pro-Besatzungs-Status-quo zu stärken. Auch die akademischen Einrichtungen des Landes tun das, was „Israel“ will, und bringen pro-palästinensische Stimmen mit schamloser Konsequenz zum Schweigen. Schauen Sie sich die renommierte McGill-Universität an: Forderungen nach einer Veräußerung von pro-palästinensischen Demonstranten sind immer noch in der Schwebe, und die Institution plant, diese friedlichen Stimmen durch gerichtliche Maßnahmen zu bekämpfen. Dies ist das wahre Gesicht einer Nation, die die israelische Propaganda in Gaza weiter vorantreibt und sich weigert, den antipalästinensischen Rassismus überhaupt als dringendes Problem anzuerkennen. Wie die Organisation Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME) schreibt, hat sich Kanadas Sondergesandte Deborah Lyons – die von Premierminister Justin Trudeau handverlesen wurde – „darauf konzentriert, palästinensische Kanadier und andere Kritiker der rassistischen israelischen Praktiken anzugreifen“. Das ist nicht nur Komplizenschaft bei israelischen Verbrechen – es ist Billigung, Unterstützung und Verstärkung einer völkermörderischen und rassistischen Besatzung.

Kanadas Sanktionen gegen den palästinensischen Widerstand sind auch ein eklatanter Akt der Anbiederung an die Besatzung. Sie spiegeln einen eklatanten Versuch wider, den legitimen palästinensischen Widerstand zu diskreditieren und mit israelischen Unwahrheiten über den Terrorismus hausieren zu gehen. Aber der Versuch, den palästinensischen Widerstand schlecht zu machen, wird nicht gelingen. Sie werden nur die eklatante Doppelmoral Kanadas gegenüber den Palästinensern aufdecken und die Dynamik gegen das völkermordende Regime anheizen. Das zeigen die zunehmenden pro-palästinensischen Proteste in Kanada, die dem Druck der Regierung getrotzt haben und sich als widerstandsfähig erwiesen. Die fortgesetzte kanadische Billigung von Besatzungsverbrechen wird auch die nationale und regionale Unterstützung gegen israelische Gräueltaten, Kriegsverbrechen und völkermörderische Aktivitäten verstärken. Eine wichtige Pressemitteilung der Regierung in dieser Woche hat gezeigt, dass Kanada die Aufmerksamkeit von der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen ablenken will, ein Schritt, der für einen Staat, der das Blut unschuldiger Palästinenser entschuldigt, nicht überraschend ist.

Der Widerstand wird nicht nachgeben, aber die kanadischen Machenschaften werden in vollem Umfang aufgedeckt werden. Schließlich gehört Kanada zu den verbündeten NATO-Staaten, die sich über die Möglichkeit einer totalen Eskalation zwischen der Hisbollah und „Israel“ aufregen. Dies ist wichtig, weil Kanada in dieser Woche versucht hat, den libanesischen und palästinensischen Widerstand durch fiktive „Terrorismus“-Etiketten zu diskreditieren, was dazu dient, Kanadas tatsächliche „Terrorismusfinanzierung“ für die völkermörderische israelische Besatzung zu verschleiern.

Ottawa ist somit unqualifiziert, sich zu Menschenrechten und demokratischen Freiheiten zu äußern, weil es die israelischen Massaker an den Palästinensern unterstützt, fördert und rechtfertigt. Das Vorgehen Ottawas gegen pro-palästinensische Stimmen und den palästinensischen Widerstand signalisiert, dass es israelische Kriegsverbrecher und einen Völkermord, den es von Anfang an mit angeheizt hat, gutheißt.

Übersetzt mit deepl.com

Schriftsteller und Autor.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …