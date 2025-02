https://www.aljazeera.com/news/2025/2/3/gaza-authorities-plead-for-tents-accuse-israel-of-obstructing-aid



Behörden im Gazastreifen bitten um Zelte und werfen Israel vor, die Hilfe zu behindern

Das Medienbüro der Regierung sagt, dass die Bereitstellung von Notunterkünften das „dringendste“ humanitäre Bedürfnis im Gazastreifen ist.

Palästinensische Brüder betrachten die Trümmer ihres zerstörten Hauses, nachdem sie am 29. Januar in Dschabalija im nördlichen Gazastreifen wieder vereint wurden [Osama Al-Arabid/Reuters]

Veröffentlicht am 3. Februar 2025

Die lokalen Behörden im Gaza-Streifen haben Spender und Hilfsorganisationen dazu aufgerufen, Zelte und Notunterkünfte zu schicken, um Menschen zu helfen, deren Häuser von Israel zerstört wurden.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza gab am Montag bekannt, dass Tausende palästinensische Familien in der gesamten Enklave bei eisigen Temperaturen im Freien schlafen.

„Die Sicherung von Unterkünften ist zu einem dringenden humanitären Bedürfnis geworden, das nicht aufgeschoben werden kann. Es ist derzeit das dringendste Bedürfnis“, heißt es in einer Erklärung des Büros.

Es forderte die Jordan Hashemite Charity Organisation, die bei der Koordinierung der Hilfe für Palästinenser behilflich ist, auf, neben Nahrungsmitteln und anderen humanitären Hilfsgütern auch Zelte in die kommenden Hilfslieferungen aufzunehmen.

Hunderttausende Palästinenser sind nach dem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas im vergangenen Monat in den Norden des Gebiets zurückgekehrt.

Viele mussten jedoch feststellen, dass ihre Häuser in Schutt und Asche lagen, da Israel ganze Stadtviertel in Gaza-Stadt und in Städten im Norden wie Dschabalija und Bet Hanun dem Erdboden gleichgemacht hatte.

Es hieß, dass die Vereinbarung vorsieht, dass 60.000 Wohnwagen und 200.000 Zelte nach Gaza gebracht werden müssen, um Palästinenser unterzubringen, die durch israelische Bombenangriffe obdachlos geworden sind.

Dem Büro zufolge verpflichtet das Abkommen Israel auch dazu, die Einfuhr von Ausrüstung zur Trümmerbeseitigung nach Gaza zuzulassen

„Aber die israelische Besatzung stellt Hindernisse in den Weg und verzögert die Umsetzung des Abkommens, wodurch die humanitäre Krise und das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen eskalieren„, hieß es. ‚Dies wird gefährliche und beispiellose Auswirkungen haben.“

Später am Dienstag sagte der Beamte des Welternährungsprogramms, Antoine Renard, dass es einen Anstieg der Hilfe für Gaza gegeben habe, deutete aber an, dass einige israelische Beschränkungen weiterhin bestehen, darunter auch für Artikel, die als ‘doppelt verwendbar“ für zivile und militärische Zwecke gelten

„Dies erinnert Sie daran, dass viele der Güter mit doppeltem Verwendungszweck auch nach Gaza eingeführt werden müssen, wie z. B. medizinische Güter und Zelte“, wurde Renard von der Nachrichtenagentur Reuters zitiert.

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat unter Berufung auf die weit verbreitete Zerstörung in dem Gebiet die Vertreibung der gesamten Bevölkerung von Gaza gefordert.

Trumps Vorschlag, der nach Ansicht von Kritikern einer ethnischen Säuberung gleichkäme, wurde von den arabischen Staaten entschieden abgelehnt

Der US-Präsident wird am Dienstag den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Weißen Haus empfangen. Das Treffen findet vor dem Hintergrund der Bedenken hinsichtlich der Dauerhaftigkeit des Waffenstillstands statt.

Der erste 42-tägige Waffenstillstand, in dessen Rahmen 33 israelische Gefangene und fast 2.000 palästinensische Gefangene freigelassen werden, läuft am 1. März aus

Die zweite Phase, in der der vollständige Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen und die Freilassung aller Gefangenen vorgesehen sind, ist noch nicht abgeschlossen.

Am Montag sagte Trump, der sich wiederholt für die Vermittlung des Abkommens gelobt hat, er habe „keine Zusicherungen“, dass die Kämpfe nicht wieder aufgenommen werden

„Ich habe gesehen, wie Menschen brutal misshandelt wurden. Niemand hat je so etwas gesehen. Nein, ich habe keine Garantien, dass der Frieden halten wird“, sagte er Reportern im Weißen Haus.

Ofer Cassif, Mitglied des israelischen Parlaments und lautstarker Kritiker der Misshandlungen Israels an Palästinensern, sagte, es sei ‚erschreckend‘, dass die Gespräche über die zweite Phase noch nicht begonnen hätten

„Ich sage seit dem ersten Tag, dass Netanjahu und die Schläger um ihn herum in der Koalition und der Regierung nicht wirklich an einem Waffenstillstand oder der Rettung der israelischen Geiseln interessiert sind – geschweige denn an der Rettung des Lebens von Tausenden von Palästinensern“, sagte er Al Jazeera aus Westjerusalem.

Israel hat während des Krieges, der im Oktober 2023 begann, fast 62.000 Palästinenser getötet, darunter Tausende, die vermisst und vermutlich tot sind.

