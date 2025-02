https://thecradle.co/articles/in-the-west-bank-another-gaza-genocide-unfolds



Im Westjordanland ereignet sich ein weiterer „Völkermord wie in Gaza“

Israel führt in Absprache mit der Palästinensischen Autonomiebehörde eine koordinierte Razzia im besetzten Westjordanland durch, die den Krieg gegen Gaza widerspiegelt. Dabei werden militärische Gewalt, Geheimdienstinformationen und systematische Zerstörung eingesetzt, um den Widerstand zu schwächen und die territoriale Kontrolle auszuweiten.

The Cradle’s Palestine Correspondent

3. FEBRUAR 2025

Bildnachweis: The Cradle

Achtundvierzig Tage nach Beginn des harten Durchgreifens der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) gegen den Widerstand im besetzten Westjordanland, gefolgt von etwa zwei Wochen israelischer Militäroperationen und einer gleichzeitigen Belagerung durch Sicherheitskräfte der PA, befindet sich das nördliche besetzte Westjordanland nach wie vor in einer sich verschärfenden gemeinsamen Militär- und Sicherheitsoffensive.

Diese Kampagne, die am 5. Dezember 2024 mit dem Angriff der PA auf das Flüchtlingslager Dschenin begann, erlebte am 21. Januar 2025 eine Wende, als israelische Besatzungstruppen die Kontrolle übernahmen. Am 27. Januar weitete sich die Kampagne auf Tulkarem und seine beiden Lager aus, mit weiteren Einfällen in Tubas, im Lager Al-Faraa und in Tammun.

In Wirklichkeit sind diese beiden Offensiven – der Palästinensischen Autonomiebehörde und des Besatzungsstaates – eng miteinander verflochten. Während der Operation der Palästinensischen Autonomiebehörde lieferte Israel Informationen durch kontinuierliche Drohnenüberwachung über Dschenin, bevor es Luftangriffe durchführte, die zum Märtyrertod von 12 Palästinensern führten.

Nach Beginn der israelischen Militäroperation zog sich die PA zurück, aber nicht, bevor sie gemeinsam mit den Besatzungstruppen die Belagerung verstärkte, was zum Märtyrertod und zur Verhaftung zahlreicher Widerstandskämpfer führte.

Trotz der Behauptungen der PA – insbesondere von Anwar Rajab, dem Sprecher ihres Nationalen Sicherheitsdienstes –, dass sich ihre Streitkräfte aufgrund des israelischen Angriffs zurückgezogen hätten und nichts von der bevorstehenden Invasion gewusst hätten, ist diese Darstellung wenig glaubwürdig.

Die Größe des Einsatzes der PA – Hunderte, zeitweise fast Tausend Sicherheitskräfte – hätte einen plötzlichen, unkoordinierten Rückzug inmitten eines israelischen Angriffs höchst unwahrscheinlich gemacht. Die Präsenz der PA, einschließlich Scharfschützen, Straßensperren und Sicherheitspatrouillen, deutet eher auf ein gewisses Maß an Koordination als auf einen hastigen Rückzug hin.

Ein koordinierter Einsatz gegen den Widerstand

Augenzeugen und Quellen innerhalb des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) berichten The Cradle von einem anderen Vorfall. Die Dschenin-Brigade des militärischen Flügels des PIJ, der Quds-Brigaden, war einem beispiellosen zweigleisigen Angriff ausgesetzt, der darauf abzielte, das Bataillon zu vernichten.

Den Quellen zufolge sicherte die Jenin Brigade ihr Überleben, indem sie wichtige Kommandeure und Kämpfer in umliegende Dörfer, Bergverstecke und andere Hochburgen des Widerstands in Nablus, Tulkarem, Tubas und im Jordantal verlegte, nachdem sie die Ankunft israelischer Spezialeinheiten bemerkt hatte.

„Dieses Mal lauerte die PA den sich zurückziehenden Kämpfern auf und verhaftete Dutzende von ihnen. Diejenigen, die zu fliehen oder Widerstand zu leisten versuchten, wurden angeschossen und verwundet oder getötet“, so die Quellen. Sie fügten hinzu, dass Krankenhäuser ebenfalls zu Schlachtfeldern wurden, wobei die PA angeblich auf der Lauer lag, um verwundete Widerstandskämpfer festzunehmen und zu foltern. Selbst medizinisches Personal, das verdächtigt wurde, verletzten Kämpfern zu helfen, wurde verfolgt.

Diese Zusammenarbeit war für Israel von entscheidender Bedeutung, da Sicherheitserwägungen und begrenzte Streitkräfte im besetzten Westjordanland sie zuvor daran gehindert hatten, solche groß angelegten Razzien allein durchzuführen. Die Komplizenschaft der PA bei der Jagd auf Widerstandskämpfer ermöglichte es Israel, relativ ungestraft zu agieren.

Lokale Quellen bestätigen gegenüber The Cradle, dass die Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde, die in zivilen Fahrzeugen Deckung suchten, Widerstandskämpfer durch die Städte von Dschenin – Araba, Ya’bad, Kferet und darüber hinaus – verfolgten und die Jagd bis nach Tubas fortsetzten.

Kämpfer, die versuchten, sich neu zu formieren, wurden an Orten wie Siris, Deir Ghazala und Ya’bad entführt. In einigen Fällen kam es zu direkten Zusammenstößen, bei denen Widerstandskämpfer entkommen konnten. In Ya’bad sollen die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde wahllos in die Berge geschossen haben, in der Hoffnung, verborgene Widerstandskämpfer zu treffen.

Täuschung und Verstrickung: Das widerrufene Abkommen

Viele in Jenin werfen der Palästinensischen Autonomiebehörde Täuschung vor, da sie den Widerstand in dem Glauben gelassen habe, dass eine Einigung durch den Stammesvermittler Daoud al-Zeer vermittelt worden sei.

Nach dem Ende des Krieges in Gaza und dem von Ramallah geführten Siedlungsspiel beschlossen die Widerstandskämpfer, sich zurückzuziehen und sich in verschiedenen Gebieten von Jenin zu verteilen, aus Angst vor dem Verrat und der Verfolgung durch die PA innerhalb des Lagers sowie um Blutvergießen zu vermeiden und blutige Zusammenstöße zu verhindern, falls die PA versucht, einen von ihnen zu verhaften, erklärt eine lokale Quelle gegenüber The Cradle:

„Das Sicherheitskommando der Palästinensischen Autonomiebehörde hat seine Mitglieder getäuscht, indem es vorgab, dass die Vereinbarung getroffen wurde, um zu verhindern, dass Mitglieder der Palästinensischen Autonomiebehörde Informationen an den Widerstand weitergeben, nachdem Ramallah ein Problem mit der Loyalität einer Reihe von Offizieren und Soldaten festgestellt hatte. Mit Beginn der Militäroperation der Besatzung wurden dann Entscheidungen getroffen, die Dörfer und Städte von Dschenin zu durchsuchen, einschließlich medizinischer Zentren, Außenbezirke von Dörfern, verlassener Häuser, Moscheen und Häuser befreiter Gefangener.“

Vor der israelischen Offensive hatte die Palästinensische Autonomiebehörde bereits über 70 Palästinenser festgenommen und sie schwerer Folter ausgesetzt. Es gab Berichte über Sicherheitskräfte, die Häftlinge unter erniedrigenden Bedingungen filmten und die Videos verbreiteten.

Während die Palästinensische Autonomiebehörde die direkten Sicherheitsoperationen in Dschenin zurückfuhr, als die Besatzungstruppen die Kontrolle übernahmen, setzte sie ihre nachrichtendienstlichen Aktivitäten fort und identifizierte sichere Häuser und alternative Widerstandszentralen, insbesondere in Tammun und Horsh al-Saada.

Tel Aviv gab diese Zusammenarbeit offen zu. Alon Ben-David, ein Militäranalyst für den israelischen Sender Channel 13, stellte fest, dass Israel „mit dem Grad der Koordination mit der PA während der Operation in Dschenin zufrieden“ sei.

Alter Wein in neuen Schläuchen

Israels jüngste Militäroperation im Norden des besetzten Westjordanlands wurde „Iron Wall“ getauft, ein Name, der unheimlich an „Swords of Iron“ erinnert, den ursprünglichen Titel des Krieges gegen Gaza nach der Operation Al-Aqsa Flood. Obwohl die Operation später von der Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in „Genesis War“ oder „War of Resurrection“ umbenannt wurde, spiegeln diese biblischen Anspielungen die umfassenderen ideologischen und territorialen Ambitionen des Besatzungsstaates wider.

Die vorherige israelische Operation im besetzten Westjordanland, „House and Garden“, die im Juli 2023 gestartet wurde, sollte die „Bereitschaft der Besatzungsarmee demonstrieren, militärische Maßnahmen gegen [den Widerstand] im Westjordanland zu ergreifen, auch wenn dies bedeutet, [ihn in] Gaza zu konfrontieren“.

Wie bei der vorherigen Operation zielt die israelische Operation darauf ab, der Infrastruktur des Widerstands erheblichen Schaden zuzufügen, wobei anerkannt wird, dass eine vollständige Auslöschung möglicherweise nicht erreichbar ist.

Während Israels Rhetorik auf eine langfristige Besetzung von Dschenin hindeutet, deuten seine Handlungen – wie der Einsatz von Elitetruppen, die Besetzung ziviler Gebäude und die Brandschatzung von Häusern – auf Vorbereitungen für eine umfassendere Annexionsstrategie hin.

Das israelische Militär hat seine Funde übertrieben dargestellt und behauptet, in Dschenin Panzerfäuste, 150 Sprengkörper und 10 Waffenlabore entdeckt zu haben. Fotos zeigen jedoch kaum mehr als selbstgebaute Abschussvorrichtungen und improvisierte Granaten. Ironischerweise wurden bei einer früheren Operation der Palästinensischen Autonomiebehörde in Dschenin noch größere Beschlagnahmungen angepriesen, was den koordinierten Charakter dieser Offensiven weiter entlarvt.

Unterschiedliche Taktiken

Trotz der Erschöpfung des palästinensischen Widerstands aufgrund der anhaltenden Belagerung durch die PA und der Erschöpfung seiner Munition ist es den militärischen Zellen immer noch gelungen, den Invasionskräften schweren Schaden zuzufügen. Die Wirksamkeit des Widerstands zeigte sich in der dringenden Evakuierung toter und verwundeter israelischer Soldaten aus der Luft – ein Hinweis auf die Schwere ihrer Verletzungen und ihre Anzahl.

Israel gab den Tod des Soldaten Liam Hazi vom Aufklärungsbataillon und die schwere Verwundung von fünf weiteren Soldaten zu. Widerstandsgruppen, insbesondere die Quds-Brigaden und die Qassam-Brigaden der Hamas, geben jedoch höhere Opferzahlen auf Seiten des Feindes an.

Die meisten Widerstandsaktionen konzentrierten sich auf das Gouvernement Dschenin, wo israelische Vorstöße durch Hinterhalte und Überraschungsangriffe im Guerillastil vereitelt wurden. In Tulkarem wurde eine infiltrierende Spezialeinheit der Besatzungsmacht frühzeitig entdeckt, was zu einem verfrühten Angriff führte und ein geplantes Attentat vereitelte. In Azzun wurden nach einer vorübergehenden Waffenruhe die Angriffe auf israelische Streitkräfte – auch mit Sprengkörpern – wieder aufgenommen.

Bei den jüngsten Einsätzen wurden mindestens 30 Palästinenser getötet, darunter 16 bestätigte Zivilisten. Israel setzt zunehmend auf Luftangriffe, wobei Drohnen und Hermes-450-Kampfflugzeuge seit dem 7. Oktober 2023 über 170 Angriffe im besetzten Westjordanland durchgeführt haben. Eines der jüngsten Opfer war der Kommandeur von Qassam in Tulkarem, Ihab Abu Atiwi, der im Lager Nur Shams durch einen Luftangriff getötet wurde.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurden über 100 Häuser abgerissen, Familien vertrieben und die Infrastruktur systematisch zerstört. Die Planierung der Mahyoub-Straße in Dschenin und des Stadtzentrums von Tulkarem deutet auf eine langfristige Besatzungsstrategie hin, die darauf abzielt, Hochburgen des Widerstands zu beseitigen und Annexionpläne voranzutreiben.

Die Ausweitung auf Tulkarem

Am 27. Januar startete Israel einen groß angelegten Angriff auf Tulkarem und seine beiden Flüchtlingslager, wobei die in Dschenin angewandte Taktik nachgeahmt wurde. Ohne offizielle Ankündigung vertrieben israelische Streitkräfte die Bewohner mit vorgehaltener Waffe, insbesondere in den Stadtvierteln am Flughafen und am Hanoune-Platz.

Scharfschützen besetzten Hochhäuser, die Stromversorgung wurde unterbrochen und Krankenhäuser – das staatliche Märtyrer-Thabet-Thabet-Krankenhaus und das Al-Israa-Spezialkrankenhaus – wurden belagert, wodurch der Zugang für Rettungsdienste behindert wurde.

Israelische Bulldozer zerstörten weiterhin die Infrastruktur, während Kontrollpunkte und Straßensperren die Bewegungsfreiheit im gesamten besetzten Westjordanland einschränkten. Insgesamt schränken nun 898 militärische Kontrollpunkte und Barrieren, darunter 18 neu installierte Eisentore, die Bewegungsfreiheit der Palästinenser ein. Das Ausmaß der Zerstörung in Tulkarem, einschließlich der weit verbreiteten Hauszerstörungen und Straßensperrungen, spiegelt das Schicksal von Dschenin wider.

Mit der Ausweitung der Militäroperationen hat die „Eiserne Wand“-Strategie Israels im besetzten Westjordanland Gestalt angenommen. Wenn diese Kampagne tatsächlich eine kleinere Nachbildung von „Iron Swords“ ist, dann signalisiert sie, was schon lange vermutet wurde: ein methodischer Versuch in Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde, den Widerstand durch Belagerung, Vertreibung und Zerstörung zu brechen.

Die Frage ist nicht mehr, ob die Besatzung im besetzten Westjordanland bleiben will – die Frage ist, wie viel davon sie schlucken will.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

