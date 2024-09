https://thecradle.co/articles/at-un-netanyahu-blames-israels-isolation-on-anti-semitism



Bei den Vereinten Nationen macht Netanjahu den „Antisemitismus“ für die Isolation Israels verantwortlich

Der israelische Premierminister erwähnte Präsident Bidens Forderung nach einem Waffenstillstand im Libanon nicht und gelobte, den Krieg gegen die Hisbollah fortzusetzen

27. September 2024

Premierminister Benjamin Netanjahu spricht am 27. September 2024 vor der UN-Generalversammlung in New York. (Bildnachweis: YouTube. Verwendung gemäß Paragraf 27a des Urheberrechtsgesetzes)

In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am 27. September machte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Antisemitismus für die Verurteilung Israels durch die Vereinten Nationen und den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verantwortlich und sagte, dass die Vorwürfe von Kriegsverbrechen nichts mit Israels Handlungen zu tun hätten, einschließlich der Massaker und der Aushungerung der Palästinenser im Gazastreifen.

„Es geht nicht um Gaza„, behauptete er. ‚Es geht um Israel‘ und seine bloße Existenz.

„[U]nterdessen dieser antisemitische Sumpf nicht trockengelegt wird, werden die Vereinten Nationen von aufrichtigen Menschen überall als nichts weiter als eine verachtenswerte Farce angesehen werden“, behauptete Netanjahu.

„Was für eine Heuchelei. Was für eine Doppelmoral. Was für ein Witz“, sagte er unter dem Applaus von Israel-Anhängern.

Die Versammlungshalle war ansonsten fast leer, nachdem mehrere Delegationen den Saal verlassen hatten, als Netanjahu das Podium betrat.

Am 27. September stimmten die UN-Mitgliedstaaten in der Generalversammlung mit überwältigender Mehrheit für eine Resolution, in der Israel aufgefordert wird, das Völkerrecht einzuhalten, seine Streitkräfte abzuziehen, alle neuen Siedlungsaktivitäten sofort einzustellen, alle Siedler aus dem besetzten Land zu evakuieren und Teile der von ihm errichteten Trennmauer im besetzten Westjordanland abzubauen.

Im Mai beantragte der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, Haftbefehle gegen Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant und beschuldigte sie der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einschließlich des Einsatzes von Hungersnöten unter Zivilisten als Kriegsmittel und der absichtlichen Anordnung von Angriffen gegen die Zivilbevölkerung.

Vier Monate später haben die IStGH-Richter die Anträge jedoch immer noch nicht genehmigt oder abgelehnt. Es gibt keine Frist, innerhalb derer die Richter eine Entscheidung treffen müssen.

In seiner Rede vor den Vereinten Nationen signalisierte Netanjahu, dass es kein sofortiges Ende des andauernden Angriffs der israelischen Armee auf den Libanon geben werde, bei dem in weniger als einer Woche über 700 Menschen getötet wurden, obwohl US-Präsident Joe Biden und der französische Präsident Emmanuel Macron zu einem Waffenstillstand aufgerufen hatten.

Netanjahu sagte, sein Militär werde die Hisbollah im Libanon weiterhin mit „aller Kraft“ angreifen.

„Wir befinden uns im Krieg mit der Hisbollah“, sagte er. “Solange die Hisbollah den Weg des Krieges wählt, hat Israel keine andere Wahl. Und Israel hat jedes Recht, diese Bedrohung zu beseitigen und unsere Bürger sicher in ihre Häuser zurückzubringen.“

Seine Rede kommt zu einem Zeitpunkt, an dem israelische Beamte erklärten, sie bereiteten sich auf eine mögliche Bodeninvasion im Libanon vor.

