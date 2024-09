https://www.middleeastmonitor.com/20240927-in-un-speech-netanyahu-holds-map-showing-west-bank-gaza-as-part-of-israel/



In UN-Rede hält Netanjahu eine Karte, die das Westjordanland und Gaza als Teil Israels zeigt

27. September 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu zeigt während der Rede vor der 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) am 27. September 2024 in New York, Vereinigte Staaten, eine Karte, auf

In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am Freitag zeigte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu zwei Karten, auf denen das Westjordanland und der Gazastreifen nicht als solche gekennzeichnet waren, sondern das gesamte Gebiet als Teil Israels dargestellt wurde, wie Anadolu Agency berichtet.

Netanjahu hielt die Karten in der Hand und sagte, die Welt müsse sich zwischen einem „Segen“ und einem „Fluch“ entscheiden.

Die erste Karte zeigte Israels potenzielle arabische Verbündete in der Region, während die zweite Karte den Iran und seine Verbündeten zeigte. Auf beiden Karten waren der Gazastreifen und das Westjordanland nicht verzeichnet.

Netanjahu richtete strenge Warnungen an den Iran und sagte: „Ich habe eine Botschaft an Teheran: Wenn ihr uns angreift, werden wir euch angreifen.“

„Es gibt keinen Ort im Iran, den der lange Arm Israels nicht erreichen kann, und das gilt für den gesamten Nahen Osten“, fügte er hinzu.

Er verurteilte die Welt dafür, dass sie „den Iran zu lange beschwichtigt“ habe, und erklärte, dass diese Beschwichtigung „jetzt ein Ende haben muss“.

Er bekräftigte Israels Entschlossenheit, seine Militäroperationen in Gaza fortzusetzen, wo es seit letztem Oktober mehr als 41.000 Palästinenser getötet hat, und forderte die Hamas auf, „sich zu ergeben, die Waffen niederzulegen und alle Geiseln freizulassen“.

Der israelische Regierungschef bestand darauf, dass die Hamas nicht in das Nachkriegs-Gaza involviert sein sollte, und bezeichnete es als „unvorstellbar und lächerlich“, dass die Gruppe nach dem Krieg eine Rolle in der Enklave spielen sollte.

Er brachte seine Unterstützung für jede friedliche zivile Regierung in der palästinensischen Enklave zum Ausdruck. „Wir sind bereit, mit regionalen und anderen Partnern zusammenzuarbeiten, um eine lokale Zivilverwaltung in Gaza zu unterstützen.“

Netanyahu kündigte außerdem die Fortsetzung der Militäraktionen im Libanon an, wo seine Streitkräfte in dieser Woche bei umfangreichen Luftangriffen Hunderte Menschen getötet haben. Er sagte: „Ich bin heute hierher gekommen, um zu sagen, dass es jetzt reicht. Wir werden nicht ruhen, bis unsere Bürger sicher in ihre Häuser zurückkehren können.“

Er bekräftigte, dass “Israel keine andere Wahl hat, solange die Hisbollah den Weg des Krieges wählt, und Israel hat jedes Recht, diese Bedrohung zu beseitigen und unsere Bürger sicher in ihre Häuser zurückzubringen.“

„Wir werden die Hisbollah weiter schwächen, bis alle unsere Ziele erreicht sind“, fügte er hinzu.

In seiner Rede kritisierte Netanjahu auch den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas und beschuldigte ihn, einen ‚diplomatischen Krieg‘ gegen Israel zu führen.

Als Netanjahu die Bühne betrat, verließen zahlreiche Delegierte, darunter auch die Türkei, den Saal.

