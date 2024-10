https://chrishedges.substack.com/p/the-choice-this-election-is-between?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=150416865&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Bei dieser Wahl haben wir die Wahl zwischen Konzern- und Oligarchenmacht

Von Chris Hedges

18. Oktober 2024

Blutbank – von Mr. Fish

Es herrscht ein Bürgerkrieg innerhalb des Kapitalismus. Kamala Harris ist das Gesicht der Konzernmacht. Donald Trump ist das Maskottchen der Oligarchen. So oder so verlieren wir.

Bei den Wahlen haben wir die Wahl zwischen unternehmerischer und oligarchischer Macht. Unternehmerische Macht braucht Stabilität und eine technokratische Regierung. Oligarchische Macht gedeiht im Chaos und, wie Steve Bannon sagt, in der „Zerstörung des Verwaltungsstaates“. Beides ist nicht demokratisch. Sie haben jeweils die politische Klasse, die Wissenschaft und die Presse aufgekauft. Beide sind Formen der Ausbeutung, die die Öffentlichkeit verarmen und entmachten lassen. Beide schleusen Geld nach oben in die Hände der Milliardärsklasse. Beide bauen Vorschriften ab, zerstören Gewerkschaften, entkernen staatliche Dienstleistungen im Namen der Sparsamkeit, privatisieren jeden Aspekt der amerikanischen Gesellschaft, von Versorgungsunternehmen bis hin zu Schulen, führen permanente Kriege, einschließlich des Völkermords in Gaza, und neutralisieren die Medien, die, wenn sie nicht von Unternehmen und Reichen kontrolliert würden, deren Plünderung und Korruption untersuchen sollten. Beide Formen des Kapitalismus entkernen das Land, aber sie tun dies mit unterschiedlichen Mitteln und haben unterschiedliche Ziele.

Kamala Harris, die von den reichsten Spendern der Demokratischen Partei gesalbt wurde, ohne eine einzige Vorwahlstimme erhalten zu haben, ist das Gesicht der Macht der Konzerne. Donald Trump ist das trottelige Maskottchen der Oligarchen. Dies ist die Spaltung innerhalb der herrschenden Klasse. Es ist ein Bürgerkrieg innerhalb des Kapitalismus, der auf der politischen Bühne ausgetragen wird. Die Öffentlichkeit ist kaum mehr als eine Requisite in einer Wahl, bei der keine der Parteien ihre Interessen vertreten oder ihre Rechte schützen wird.

George Monbiot und Peter Hutchison bezeichnen in ihrem Buch „Invisible Doctrine: The Secret History of Neoliberalism“ die Macht der Konzerne als „stubenreinen Kapitalismus“. Stubenreine Kapitalisten brauchen eine konsistente Regierungspolitik und feste Handelsabkommen, weil sie Investitionen getätigt haben, die Zeit brauchen, manchmal Jahre, um zu reifen. Die verarbeitende Industrie und die Landwirtschaft sind Beispiele für den „stubenreinen Kapitalismus“.

Mein Interview mit Monbiot können Sie hier sehen.

Monbiot und Hutchison bezeichnen oligarchische Macht als „Warlord-Kapitalismus“. Der Warlord-Kapitalismus strebt die vollständige Beseitigung aller Hindernisse für die Anhäufung von Gewinnen an, einschließlich Vorschriften, Gesetze und Steuern. Er verdient sein Geld, indem er Mieten verlangt, Mautstellen für jede Dienstleistung errichtet, die wir zum Überleben benötigen, und exorbitante Gebühren erhebt.

Die politischen Verfechter des Warlord-Kapitalismus sind die Demagogen der extremen Rechten, darunter Trump, Boris Johnson, Giorgia Meloni, Narendra Modi, Victor Orban und Marine Le Pen. Sie säen Zwietracht, indem sie mit Absurditäten wie der „Great Replacement Theory“ hausieren gehen und Strukturen wie die Europäische Union, die für Stabilität sorgen, demontieren. Dies führt zu Unsicherheit, Angst und Verunsicherung. Diejenigen, die diese Unsicherheit schüren, versprechen, uns vor Phantomen wie Einwanderern, Muslimen und anderen dämonisierten Gruppen zu retten, wenn wir noch mehr Rechte und bürgerliche Freiheiten aufgeben.

Die Epizentren des Warlord-Kapitalismus sind Private-Equity-Firmen. Private-Equity-Firmen wie Apollo, Blackstone, die Carlyle Group und Kohlberg Kravis Roberts kaufen Unternehmen auf und plündern sie. Sie häufen Schulden an. Sie weigern sich, zu reinvestieren. Sie bauen Personal ab. Sie treiben Unternehmen vorsätzlich in den Bankrott. Das Ziel besteht nicht darin, Unternehmen zu erhalten, sondern sie für Vermögenswerte zu nutzen, um kurzfristige Gewinne zu erzielen. Diejenigen, die diese Firmen leiten, wie Leon Black, Henry Kravis, Stephen Schwarzman und David Rubenstein, haben ein persönliches Vermögen in Milliardenhöhe angehäuft.

Trumps Kohorte von Unterstützern aus dem Silicon Valley, angeführt von Elon Musk, war, wie die New York Times schreibt, „mit den Demokraten, den Regulierungsbehörden und der Stabilität fertig. Sie entschieden sich stattdessen für das zügellose, vermögensbildende Chaos, das sie aus der Welt der Start-ups kannten.“ Sie planten, „Geräte in die Gehirne der Menschen zu implantieren, nationale Währungen durch unregulierte digitale Token zu ersetzen und Generäle durch Systeme mit künstlicher Intelligenz zu ersetzen“.

Der Milliardär Peter Thiel, einer der Gründer von PayPal und ein Trump-Anhänger, hat „konfiskatorische Steuern“ zum Kriegsziel erklärt. Er finanziert ein politisches Aktionskomitee gegen Steuern und schlägt den Aufbau von schwimmenden Nationen vor, die keine obligatorischen Einkommenssteuern erheben würden.

Die israelisch-amerikanische Milliardärin Miriam Adelson, Witwe des Kasinomagnaten Sheldon Adelson, mit einem geschätzten Nettovermögen von 35 Milliarden US-Dollar, hat Trump 100 Millionen US-Dollar für seinen Wahlkampf gegeben. Adelson, die in Israel geboren und aufgewachsen ist, ist zwar eine leidenschaftliche Zionistin, gehört aber auch zum Club der Oligarchen, die versuchen, die Steuern für die Reichen zu senken, Steuern, die bereits vom Kongress gesenkt oder durch eine Reihe von Gesetzeslücken verringert wurden.

Der Ökonom Adam Smith warnte, dass sich das Finanzsystem selbst zerstören würde, wenn Einkommen aus Vermietung und Verpachtung nicht stark besteuert und in das System zurückgeführt würde.

Die Verwüstungen, die Private-Equity-Firmen und Oligarchen anrichten, werden auf die Arbeitnehmer abgewälzt, die in eine Gig-Economy gezwungen werden und deren stabile Gehälter und Zusatzleistungen abgeschafft wurden. Sie werden auf Pensionsfonds abgewälzt, die aufgrund von Wucherzinsen aufgebraucht oder abgeschafft werden. Sie werden auf unsere Gesundheit und Sicherheit abgewälzt. Bewohner von Pflegeheimen, die beispielsweise Private-Equity-Firmen gehören, erleben eine um 10 Prozent höhere Sterblichkeitsrate – ganz zu schweigen von höheren Gebühren – aufgrund von Personalmangel und einer geringeren Einhaltung von Pflegestandards.

Private-Equity-Firmen sind eine invasive Spezies. Sie sind auch allgegenwärtig. Sie haben Bildungseinrichtungen, Versorgungsunternehmen und Einzelhandelsketten aufgekauft und lassen den Steuerzahlern Hunderte von Milliarden an Subventionen ausbluten, die durch gekaufte und bezahlte Staatsanwälte, Politiker und Regulierungsbehörden ermöglicht werden. Besonders ärgerlich ist, dass viele der von Private-Equity-Firmen übernommenen Branchen – Wasser, Abwasser, Stromnetze, Krankenhäuser – aus öffentlichen Mitteln finanziert wurden. Sie kannibalisieren die Nation und hinterlassen geschlossene und bankrotte Industrien.

Gretchen Morgenson und Joshua Rosner dokumentieren in ihrem Buch „These are the Plunderers: How Private Equity Runs-and Wrecks-America“, wie Private Equity funktioniert.

„Diese zügellosen Kapitalisten werden in der Finanzpresse regelmäßig für ihre Geschäfte und ihre ‚wohltätigen‘ Spenden gefeiert und haben teure Lobbykampagnen gestartet, um sich durch günstige Steuergesetze weiterhin zu bereichern“, schreiben sie.

„Durch großzügige Spenden haben sie einflussreiche Positionen in Museumsvorständen und Denkfabriken erlangt. Sie haben Bücher über Führung veröffentlicht, in denen sie die ‚Bedeutung von Bescheidenheit und Menschlichkeit‘ an der Spitze preisen, während sie die Menschen am unteren Ende ausbeuten. Ihre Unternehmen sorgen dafür, dass sie keine Steuern auf die Milliarden an Gewinnen zahlen müssen, die ihre Aktienbeteiligungen generieren. Und natürlich erwähnen sie selten, dass die Unternehmen, die ihnen gehören, zu den größten Nutznießern staatlicher Investitionen in Autobahnen, Eisenbahnen und Grundschulbildung gehören und von Subventionen und Steuerpolitiken, die es ihnen ermöglichen, wesentlich niedrigere Steuersätze auf ihre Gewinne zu zahlen, massiv profitieren“, erklären sie

„Diese Männer sind Amerikas moderne Raubritter. Aber im Gegensatz zu vielen ihrer Vorgänger im 19. Jahrhundert, die durch die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen einer jungen Nation einen verblüffenden Reichtum angehäuft haben, schöpfen die Barone von heute ihren Reichtum durch komplexe Finanzgeschäfte aus den Armen und der Mittelschicht.“

Mein Interview mit Morgenson können Sie hier sehen.

Die stubenreinen Kapitalisten werden von Politikern wie Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama, Keir Starmer und Emmanuel Macron vertreten. Aber der „stubenreine Kapitalismus“ ist nicht weniger zerstörerisch. Er hat das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) durchgesetzt, den größten Verrat an der amerikanischen Arbeiterklasse seit dem Taft-Hartley-Gesetz von 1947, das die gewerkschaftliche Organisierung stark einschränkte. Er hat das Bankengesetz von 1933 (Glass-Steagall) aufgehoben, das das Geschäftsbankwesen vom Investmentbanking trennte. Die Abschaffung der Firewall zwischen Geschäfts- und Investmentbanken führte 2007 und 2008 zur globalen Finanzkrise, in deren Verlauf fast 500 Banken zusammenbrachen. Unter Ronald Reagan setzte die Federal Communications Commission die Abschaffung der Fairness Doctrine durch, und unter Bill Clinton wurde der Telecommunications Act verabschiedet, wodurch eine Handvoll Unternehmen die Kontrolle über die Medien konsolidieren konnte. Es zerstörte das alte Wohlfahrtssystem, von dem 70 Prozent der Empfänger Kinder waren. Es verdoppelte unsere Gefängnispopulation und militarisierte die Polizei. Im Zuge der Verlagerung der Produktion in Länder wie Mexiko, Bangladesch und China, wo Arbeiter in Ausbeuterbetrieben schuften, wurden 30 Millionen Amerikaner laut den vom Labor Institute zusammengestellten Zahlen Massenentlassungen ausgesetzt. In der Zwischenzeit häuften sich massive Defizite an – das Defizit des Bundeshaushalts stieg im Jahr 2024 auf 1,8 Billionen US-Dollar, wobei sich die Gesamtverschuldung des Landes auf fast 36 Billionen US-Dollar belief – und unsere grundlegende Infrastruktur, einschließlich Stromnetze, Straßen, Brücken und öffentlicher Verkehrsmittel, wurde vernachlässigt, während mehr für unser Militär ausgegeben wurde als für alle anderen Großmächte der Erde zusammen.

Diese beiden Formen des Kapitalismus sind Spielarten des totalitären Kapitalismus oder, wie der politische Philosoph Sheldon Wolin es nennt, des „umgekehrten Totalitarismus“. In jeder Form des Kapitalismus werden demokratische Rechte abgeschafft. Die Öffentlichkeit steht unter ständiger Überwachung. Gewerkschaften werden zerschlagen oder geschwächt. Die Medien dienen den Mächtigen und abweichende Stimmen werden zum Schweigen gebracht oder kriminalisiert. Alles wird zur Ware, von der Natur bis hin zu unseren Beziehungen. Basis- und Volksbewegungen werden verboten. Der Ökozid geht weiter. Die Politik ist eine Farce.

Schuldsklaverei und Lohnstagnation sichern die politische Kontrolle und die weitere Konsolidierung des Reichtums. Banken und Unternehmensfinanzierer versklaven nicht nur Einzelpersonen durch Schuldsklaverei, sondern auch Städte, Gemeinden, Bundesstaaten und die Bundesregierung. Der Anstieg der Zinssätze in Verbindung mit sinkenden öffentlichen Einnahmen, insbesondere durch Steuern, ist eine Möglichkeit, den Bürgern und der Regierung das letzte bisschen Kapital zu entziehen. Sobald Einzelpersonen, Bundesstaaten oder Bundesbehörden ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können – und für viele Amerikaner bedeutet dies oft Arztrechnungen – werden Vermögenswerte an Unternehmen verkauft oder beschlagnahmt. Öffentliches Land, Eigentum und Infrastruktur sowie Pensionspläne werden privatisiert. Einzelpersonen werden aus ihren Häusern vertrieben und geraten in finanzielle und persönliche Not.

„Der Chef von Goldman Sachs hat öffentlich erklärt, dass die Mitarbeiter von Goldman Sachs die produktivsten der Welt sind„, sagte mir der Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson , Autor von “Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy“. “Deshalb werden sie so bezahlt, wie sie es sind. Das Konzept der Produktivität in Amerika ist das Einkommen geteilt durch die Arbeit. Wenn Sie also Goldman Sachs sind und sich selbst ein Jahresgehalt und Boni in Höhe von 20 Millionen Dollar zahlen, wird davon ausgegangen, dass Sie 20 Millionen Dollar zum BIP beigetragen haben, und das ist enorm produktiv. Wir reden hier also mit einer Tautologie. Wir reden hier mit einem Zirkelschluss.“

„Die Frage ist also, ob Goldman Sachs, die Wall Street und räuberische Pharmaunternehmen tatsächlich „Produkt“ hinzufügen oder ob sie nur andere Menschen ausbeuten“, fuhr er fort. „Deshalb habe ich das Wort Parasitismus in den Titel meines Buches aufgenommen. Die Leute denken, ein Parasit sei einfach jemand, der Geld nimmt, einem Wirt Blut entzieht oder der Wirtschaft Geld entzieht. Aber in der Natur ist es viel komplizierter. Der Parasit kann nicht einfach hereinkommen und etwas nehmen. Zunächst muss er den Wirt betäuben. Er verfügt über ein Enzym, damit der Wirt den Parasiten nicht bemerkt. Und dann haben die Parasiten ein weiteres Enzym, das das Gehirn des Wirts übernimmt. Es lässt den Wirt glauben, dass der Parasit Teil seines eigenen Körpers ist, tatsächlich Teil seiner selbst und daher geschützt werden muss. Das ist im Grunde das, was die Wall Street getan hat. Sie stellt sich als Teil der Wirtschaft dar. Nicht als etwas, das sie umgibt, nicht als etwas, das außerhalb von ihr steht, sondern als Teil, der dem Körper beim Wachstum hilft, und der tatsächlich für den größten Teil des Wachstums verantwortlich ist. Tatsächlich ist es aber der Parasit, der das Wachstum übernimmt.“

„Das Ergebnis ist eine Umkehrung der klassischen Wirtschaftstheorie“, sagte Hudson. “Es stellt Adam Smith auf den Kopf. Es besagt, dass das, was die klassischen Ökonomen als unproduktiv bezeichneten – Parasitismus – in Wirklichkeit die Realwirtschaft ist. Und dass die Parasiten Arbeit und Industrie sind, die dem im Wege stehen, was der Parasit will – nämlich sich selbst zu reproduzieren, nicht dem Wirt, also Arbeit und Kapital, zu helfen.“

Die Weimarisierung der amerikanischen Arbeiterklasse ist beabsichtigt. Es geht darum, eine Welt der Herren und Knechte zu schaffen, eine Welt der mächtigen Oligarchen und Unternehmenseliten und einer entmachteten Öffentlichkeit. Und es ist nicht nur unser Reichtum, der uns genommen wird. Es ist unsere Freiheit. Der sogenannte selbstregulierende Markt, wie der Ökonom Karl Polanyi in „The Great Transformation“ schreibt, endet immer mit einem Mafia-Kapitalismus und einem politischen Mafia-System. Ein System der Selbstregulierung, so warnt Polanyi, führt zur „Zerstörung der Gesellschaft“.

Wenn Sie Harris oder Trump wählen – ich habe nicht die Absicht, für einen Kandidaten zu stimmen, der den Völkermord in Gaza unterstützt – dann stimmen Sie für eine Form des räuberischen Kapitalismus anstelle einer anderen. Alle anderen Themen, von Waffenrechten bis hin zur Abtreibung, sind nebensächlich und werden genutzt, um die Öffentlichkeit vom Bürgerkrieg innerhalb des Kapitalismus abzulenken. Der winzige Machtkreis, den diese beiden Formen des Kapitalismus verkörpern, schließt die Öffentlichkeit aus. Es handelt sich um Elite-Clubs, Clubs, in denen wohlhabende Mitglieder auf beiden Seiten der Kluft leben oder manchmal hin und her wechseln, die aber für Außenstehende undurchdringlich sind.

Die Ironie besteht darin, dass die ungezügelte Gier der Korporatisten, der stubenreinen Kapitalisten, eine kleine Anzahl von Milliardären hervorbrachte, die zu ihrem Erzfeind wurden, den Warlord-Kapitalisten. Wenn die Plünderung nicht gestoppt wird, wenn wir nicht durch Volksbewegungen die Kontrolle über die Wirtschaft und das politische System wiederherstellen, dann wird der Warlord-Kapitalismus triumphieren. Die Warlord-Kapitalisten werden den Neo-Feudalismus zementieren, während die Öffentlichkeit durch die Possen von Killerclowns wie Trump abgelenkt und gespalten wird.

Ich sehe nichts am Horizont, was dieses Schicksal abwenden könnte.

Trump ist vorerst das Aushängeschild des Warlord-Kapitalismus. Aber er hat ihn nicht geschaffen, hat keine Kontrolle über ihn und kann leicht ersetzt werden. Harris, dessen unsinniges Geschwafel Biden fokussiert und kohärent erscheinen lässt, ist der inhaltsleere, leere Anzugträger, den die Technokraten verehren.

Wählen Sie Ihr Gift. Zerstörung durch Unternehmensmacht oder Zerstörung durch Oligarchie. Das Endergebnis ist dasselbe. Das ist es, was die beiden Regierungsparteien im November bieten. Nichts anderes.

