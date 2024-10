https://www.caitlinjohnst.one/p/whats-happening-in-northern-gaza



Was im nördlichen Gazastreifen passiert, beweist, dass Israel in allen Punkten gelogen hat

Von Caitlin Johnstone

19. Oktober 2024

Notizen vom Rand der Erzählmatrix

Der Hamas-Führer Yahya Sinwar wurde getötet. Er starb nicht versteckt hinter Zivilisten oder verkleidet als Frau, wie es israelische Apologeten seit einem Jahr behaupten, sondern allein und in Uniform, im Kampf gegen israelische Streitkräfte, wobei ihm ein Arm durch Panzerfeuer weggerissen wurde.

Sinwars Tod wird keinen nennenswerten Einfluss darauf haben, wie sich die Hamas oder Israel verhalten, daher ist es lustig zu sehen, wie Israel-Anhänger sich aufplustern, als wäre dies eine Art Erfolg. Israel wird weiterhin Krankenhäuser bombardieren, Kindern in den Kopf schießen, absichtlich Zivilisten aushungern und daran arbeiten, palästinensisches Land zu stehlen, genau wie gestern, und die Palästinenser werden sich weiterhin dagegen wehren, genau wie gestern.

Nichts hat sich geändert. Wenn Israel tatsächlich all diese Menschen mit dem Ziel töten würde, die Hamas zu zerstören, dann könnte Sinwars Tod von Bedeutung sein, aber Israels Ziel ist nicht die Zerstörung der Hamas. Israels Ziel ist die ethnische Säuberung und Annexion des Gazastreifens. Dies ist mittlerweile allgemein bekannt und nicht ernsthaft umstritten. Der einzige Sieg, den Israels Anhänger hier für sich beanspruchen können, ist ein Sieg der Rache, was nur leerer Ego-Schnickschnack ist, der sich nur für stark egozentrische Menschen real anfühlt.

Manche Israel-Apologeten versuchen sogar, Sinwar wegen seiner Todesart als „Feigling“ zu bezeichnen, was absurd ist. Er starb, während er mit einem verdammten Arm Soldaten, Drohnen und einen Panzer abwehrte. Westliche Männer wichsen sich einen, wenn sie davon träumen, so zu sterben, und sterben dann in Pflegeheimen an den Folgen von Parkinson, mit Bäuchen voller Vanillepudding. Man darf ihn nicht als Feigling bezeichnen.

Keine Hamas-Propaganda wird die Hamas jemals härter aussehen lassen als Israels Aufnahmen von Sinwar, wie er mit seinem einen verbliebenen Arm einen Stock auf eine IDF-Drohne wirft, kurz bevor er starb. Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass sie dieses Video veröffentlicht haben. Sie hätten genauso gut einen roten Winkel auf die Drohnenkamera richten können.

Jemand, der aus seinem Fenster im Norden von Gaza filmte, fing den Moment ein, als israelische Streitkräfte, die ein Kind mit einer Scharfschützen-Drohne verletzt hatten, einen Luftangriff auf den Ort starteten, nachdem Menschen zu seiner Rettung herbeigelaufen waren. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Angst, einem verletzten Kind zu Hilfe zu eilen, weil Sie dafür getötet werden könnten.

Das ist die Art von Albtraum, mit dem Palästinenser in Gaza konfrontiert sind. Ein Albtraum, in dem ein Kind, das von einem Flugroboter verletzt wurde, als Köder benutzt werden könnte, um Retter an den Tatort zu locken und sie dann zu bombardieren. Ein Albtraum, in dem Menschen zusehen müssen, wie ihre Familienmitglieder lebendig direkt vor ihren Augen verbrennen. Einem, in dem sie mit anhören müssen, wie ihr geliebter Mensch mit Behinderung im Nebenzimmer von Hunden zerfleischt wird, während sie von israelischen Soldaten mit vorgehaltener Waffe bedroht werden. Einem, in dem sie mit ansehen müssen, wie alles, was sie jemals kannten, um sie herum in Flammen aufgeht, während die Welt zuschaut und gähnt.

Fickt euch, wenn ihr das mitmacht. Fickt euch, wenn ihr das ignoriert. Fickt euch, wenn ihr versucht, andere Menschen davon abzuhalten, sich dem zu widersetzen. Fickt euch, fickt euch, fickt euch.

Was im nördlichen Gazastreifen passiert, widerlegt alles, was die Verteidiger Israels im vergangenen Jahr gesagt haben. Die Tatsache, dass Israel jetzt offen Palästinenser aushungert und tötet, um sie in den Süden zu drängen, mit dem Ziel, palästinensisches Land zu stehlen, während jede Möglichkeit eines Geiseldeals oder eines Waffenstillstands abgelehnt wird, widerlegt alles, was die Verteidiger Israels gesagt haben, um die Aktionen des israelischen Militärs in Gaza zu rechtfertigen.

Bei den Tötungen ging es nie um die Rettung von Geiseln. Bei den Tötungen ging es nie um Selbstverteidigung. Bei den Tötungen ging es nie um die Bekämpfung des Terrorismus. Bei den Tötungen ging es nie um menschliche Schutzschilde. Bei den Tötungen ging es nie um die unter Krankenhäusern, Schulen, Moscheen und humanitären Einrichtungen versteckten Terrordrehkreuze der Hamas. Bei den Tötungen ging es nie um enthauptete Babys, Massenvergewaltigungen und andere erfundene Gräueltaten, die am 7. Oktober begangen wurden. Bei den Tötungen ging es nie um den 7. Oktober. Es ging darum, mehr palästinensisches Land zu stehlen, ein Projekt, an dem Israel seit Generationen arbeitet.

Dies ist nun eine endgültig feststehende Tatsache und beweist, dass jeder Israel-Verteidiger, den Sie im letzten Jahr gesehen haben, wie er die Handlungen Israels verteidigt hat, entweder ein nützlicher Idiot oder ein wissender Völkermord-Verteidiger war. Nichts von dem, was sie sagten, stimmte. Es waren alles Lügen, die erzählt wurden, um den Diebstahl von noch mehr Land von einer indigenen Bevölkerung zu rechtfertigen.

Wir waren immer auf diesen Punkt zugesteuert. Irgendwann mussten sie aufhören, über Geiseln, Selbstverteidigung, menschliche Schutzschilde und die Ausschaltung der Hamas zu lügen, und einfach zugeben: „Haha, ja, wir stehlen tatsächlich einen Haufen palästinensisches Land.“

Sie haben ein ganzes Jahr lang gelogen, mit westlicher Hilfe.

Ich habe das Gefühl, dass wir die Nachricht, dass der US-Geheimdienst 2022 zu dem Schluss kam, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Russland in der Ukraine eine Atomwaffe einsetzen könnte, bei 50/50 liegt, nicht groß genug aufgegriffen haben. Die Apologeten des Imperiums bezeichneten uns als Putin-Propagandisten, weil wir die ganze Zeit vor diesem Risiko gewarnt hatten, und wir hatten recht. Alle, die 2022 davor gewarnt haben, dass unsere Regierungen mit einem nuklearen Armageddon liebäugeln, wurden völlig bestätigt, und alle, die uns als nützliche Idioten, Kreml-Agenten oder lächerliche Schwarzseher bezeichnet haben, wurden völlig diskreditiert.

So rücksichtslos sind diese Leute. Sie haben das Leben jedes irdischen Organismus auf gut Glück aufs Spiel gesetzt. Und jetzt bringen sie die Dinge mit dem Iran an den Rand einer Katastrophe, wo Israel leicht eine Atomwaffe einsetzen könnte, wenn die Lage eskaliert. Diese Verrückten dürfen nicht länger die Kontrolle über das Schicksal unserer Welt haben.

