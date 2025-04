https://www.globalbankingandfinance.com/UK-FINTECH-CRYPTO-NEXO-1967247f-cc90-4e8d-95aa-74939bc5c577



Bei einer Veranstaltung mit Donald Trump Jr. in Bulgarien kündigt das Krypto-Unternehmen Nexo seine Rückkehr in die USA an

Veröffentlicht von Global Banking and Finance Review

Veröffentlicht am 28. April 2025

Von Elizabeth Howcroft und David Gauthier-Villars

(Reuters) – Während das Krypto-Unternehmen Nexo Capital am Sonntag den ältesten Sohn von US-Präsident Donald Trump auf einer Konferenz in Bulgarien empfing, gab es bekannt, dass es zwei Jahre nach Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 45 Millionen US-Dollar zur Beilegung von Vorwürfen der US-Aufsichtsbehörden auf den amerikanischen Markt zurückkehren will.

Donald Trump Jr. war am Sonntag in Sofia der Hauptredner einer von Nexo veranstalteten Veranstaltung mit dem Titel „Trump Business Vision 2025“. Trump Jr., der keine offizielle Position in der US-Regierung innehat, hielt sich im Rahmen einer Osteuropa-Reise in der bulgarischen Hauptstadt auf.

Der Mitbegründer von Nexo, Antoni Trenchev, erklärte gegenüber Reuters, dass das Krypto-Unternehmen plane, in den kommenden Monaten in die USA zurückzukehren, und dass es „konstruktive“ Gespräche mit Aufsichtsbehörden, darunter der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, führe, ohne jedoch weitere Details zu nennen.

Die SEC lehnte eine Stellungnahme ab. Trump Jr. reagierte über einen Mitarbeiter nicht auf Fragen zu Nexo.

In einer Erklärung, die Nexo am Montag veröffentlichte, sagte Trump Jr., dass Kryptowährungen „die Zukunft des Finanzwesens“ seien.

„Wir sehen die Chance für den Finanzsektor und wollen sicherstellen, dass wir sie zurück in die USA holen“, sagte er.

Nexo-Mitbegründer Trenchev sagte, dass Trump Jr. dem Unternehmen nicht dabei helfe, in die USA zurückzukehren, sondern ‚die Botschaft verbreite, dass Kryptowährungen für die Vereinigten Staaten wichtig sind, und die Weichen stelle‘.

Das Unternehmen mit Sitz auf den Kaimaninseln hatte zuvor die USA verlassen, nachdem es mit den Aufsichtsbehörden Streitigkeiten über ein Krypto-Kreditprodukt gegeben hatte, die dazu führten, dass Nexo sich 2023 bereit erklärte, 45 Millionen Dollar an Strafen zu zahlen, um die Vorwürfe der SEC und der staatlichen Aufsichtsbehörden beizulegen. Weiterlesen in globalbankingandfinance.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …