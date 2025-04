Trump’s son tells eastern Europe to shun China, pick US as trade partner Trump Jnr told Hungarian entrepreneurs that China posed a bigger threat than Russia to the region.

Trumps Sohn fordert Osteuropa auf, China zu meiden und die USA als Handelspartner zu wählen

Trump Jr. erklärte ungarischen Unternehmern, dass China eine größere Bedrohung für die Region darstelle als Russland.

US-Gesandter warnt Ungarn vor chinesischen Investitionen und fordert „Einheit“

Der Aufbau der von den USA geführten Weltordnung dauerte Jahrzehnte. Trump hat sie in 100 Tagen zerstört.

27. April 2025

Donald Trump Jr. erklärte auf einem Wirtschaftsforum in Budapest, dass Ungarn und die Region die USA als Wirtschaftspartner China vorziehen sollten, wie die Nachrichtenwebsite Portfolio berichtet.

Trump Jr., der eine Roadshow mit dem Titel „Trump Business Vision 2025“ veranstaltet, sagte laut der Wirtschaftswebsite, die das Treffen hinter verschlossenen Türen mit ungarischen Unternehmern am späten Freitagabend mitorganisiert hatte, dass China eine größere Bedrohung für die Region darstelle als Russland.

Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump, der auch stellvertretender Vorsitzender der Trump Organization ist, lobte die nationalistische Vision des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und betonte die engen Beziehungen zwischen den Staatschefs beider Länder, berichtete Portfolio.

Gleichzeitig dürfte sein Aufruf, China zu meiden, in Ungarn und anderen Teilen Osteuropas, die ihre Volkswirtschaften für Investitionen aus dem asiatischen Land geöffnet haben, auf Unbehagen stoßen.

China und Ungarn begrüßen „Allwetter-Partnerschaft“, während Xi Jinping in Budapest mit rotem Teppich empfangen wird

Orbán hat Investitionen in Milliardenhöhe aus China angezogen, unter anderem in den Batteriesektor und die Elektrofahrzeugindustrie, wo BYD Co. eine Fabrik im Süden Ungarns baut. Ungarn und Serbien bauen außerdem eine Güterbahnstrecke zwischen Budapest und Belgrad, die Teil der globalen Infrastrukturinitiative „Belt and Road“ Chinas ist. Weiterlesen in scmp.com

