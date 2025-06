Bei Israels Krieg gegen den Iran ging es nie nur um Atomwaffen Qassem Qassem

https://thecradle.co/articles/israels-war-on-iran-was-never-just-about-nukes



Bei Israels Krieg gegen den Iran ging es nie nur um Atomwaffen

Netanjahu wollte schon immer mehr als nur die Einstellung des iranischen Atomprogramms. Im aktuellen Krieg sieht Tel Aviv eine historische Chance, die Islamische Republik endgültig zu stürzen.

Qassem Qassem

14. Juni 2025

„Das iranische Regime war noch nie so schwach. Jetzt ist eure Stunde gekommen, Iraner – erhebt euch, verschafft euch Gehör. Wir stehen hinter euch.“

— Benjamin Netanjahu, 13. Juni 2025

Seit den 1990er Jahren verfolgt der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unbeirrt sein strategisches Ziel: die Verhinderung des iranischen Atomprogramms. Zu einer Zeit, als sogar Washington sich auf Friedensabkommen und Siedlungen mit den Palästinensern konzentrierte, hatte Netanjahu bereits den Iran im Visier.

Er kritisierte das Friedensabkommen mit den Palästinensern, betonte jedoch immer wieder die „iranische Bedrohung“. Zu einer Zeit, als dieses Thema weder global noch regional Priorität hatte, war Netanjahu fast der Einzige, der vor den nuklearen Ambitionen des Iran warnte.

In den frühen 2000er Jahren, als der israelische Premierminister Ariel Sharon sich auf die Niederschlagung der Al-Aqsa-Intifada und den von ihm so bezeichneten „palästinensischen Terrorismus“ konzentrierte, warnte Netanjahu gleichzeitig vor den nuklearen Ambitionen des Iran. Sharon betrachtete den Iran als ein internationales Problem, das global angegangen werden müsse, Netanjahu hingegen strebte eine einseitige Konfrontation an.

Netanjahu wollte schon immer seine Spuren in der jüdischen Geschichte hinterlassen und als der Führer in Erinnerung bleiben, der die „iranische Atomgefahr“ neutralisiert hat.

Durchkreuzte Pläne und wiederbelebte Ambitionen

Bis 2010 befahlen Netanjahu und der damalige Verteidigungsminister Ehud Barak dem israelischen Militär, Angriffe auf iranische Nuklearstandorte vorzubereiten und iranische Wissenschaftler zu ermorden. Die Operation kam nur ins Stocken, weil wichtige Sicherheitschefs sich dagegen aussprachen: Generalstabschef Gabi Ashkenazi, Shin-Bet-Chef Yuval Diskin und Mossad-Chef Meir Dagan warnten alle, dass Israel ohne die Unterstützung der USA nicht über die militärischen Kapazitäten verfüge, um den Iran anzugreifen.

Die Obama-Regierung, die von Barak alarmiert worden war, schwenkte auf Diplomatie um und schloss mit Teheran den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) ab. Netanjahu war außer sich. Aber der Traum von der Bombardierung des Iran verblasste nie. Er setzte seine Bemühungen auf der internationalen Bühne fort – und nutzte sogar die UN-Generalversammlung, um eine Karikatur einer Bombe zu zeigen und davor zu warnen, dass der Iran die rote Linie bei der Urananreicherung überschreiten würde.

Während Donald Trumps erster Amtszeit gelang es Netanjahu, ihn zum Ausstieg aus dem Atomabkommen zu bewegen, nachdem er Irans „gestohlenes Atomarchiv“ enthüllt hatte. Um die politische und militärische Dynamik aufrechtzuerhalten, befahl Netanjahu dem Militär, sich auf einen Angriff auf den Iran ohne Hilfe von außen vorzubereiten, und berief sich dabei auf sein oft wiederholtes Motto: „Das Schicksal des einzigen jüdischen Staates in der Welt kann nicht Fremden anvertraut werden, auch wenn sie unsere Verbündeten sind.“

Tel Aviv verschärfte daraufhin gezielte Tötungen und Cyberangriffe. Die Ermordung des iranischen Top-Atomwissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh (der seit 2009 auf der Abschussliste des Mossad stand) im Jahr 2020 war eine Botschaft: Israels Krieg gegen den Iran war in eine neue Phase getreten.

Die Konfrontation zwischen Israel und dem Iran hat nie aufgehört. Netanjahu bleibt der Architekt dieses Konflikts. Selbst nachdem er unter der Regierung von Naftali Bennett und Yair Lapid Oppositionsführer in der Knesset wurde, hielt der ehemalige israelische Ministerpräsident Bennett an Netanjahus Haltung fest und erklärte, dass „tausend Messerstiche“ gegen den „Kopf der Achse“ – also den Iran – gerichtet werden müssten. Damit hat Netanjahu das Iran-Dossier fest in Israels politischem Alltag verankert – kein Ministerpräsident kann es ignorieren.

Vom verdeckten Krieg zur offenen Konfrontation

Die von der Hamas angeführte Operation „Al-Aqsa-Flut“ verstärkte die Ängste Israels. Tel Aviv reagierte mit Eskalationen an mehreren Fronten: im Gazastreifen, im Libanon, in Syrien, im Jemen und verdeckt im Iran. Der Besatzungsstaat nutzte regionale Veränderungen – geschwächte syrische Luftabwehr und einen neuen Korridor über den Irak –, um tiefer in iranisches Gebiet vorzudringen.

Tel Aviv glaubt, dass es 2010 einen strategischen Fehler begangen hat, als es den Iran nicht angegriffen hat; jetzt sind die iranischen Nuklearstandorte besser befestigt und seine Verteidigung stärker. Einige israelische Analysten argumentieren, dass Teheran und seine Verbündeten, sollte es Atomwaffen erhalten, mutiger werden und Israel zwingen würden, zu handeln, um eine echte existenzielle Bedrohung abzuwenden.

Der aktuelle Krieg ist der Höhepunkt von Netanjahus jahrzehntelanger Besessenheit. Israelische Medien geben nun zu, dass die Operation „Lion’s Courage“ auf iranische Wissenschaftler, Nuklearanlagen, Standorte der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) und Militärpersonal abzielt. Aber die Ambitionen reichen noch tiefer.

Der Plan für einen Regimewechsel

Wie von israelischen Thinktanks und strategischen Planern dokumentiert, ist das langfristige Ziel ein Regimewechsel: die Islamische Republik zu zerschlagen, eine freundlich gesinnte Regierung zu installieren und die Achse des Widerstands zu zerstören. Einige argumentieren, dass das System mit dem Älterwerden des Obersten Führers Ali Khamenei verwundbar sei.

Andere befürworten noch radikalere Schritte: einen Schlag gegen die iranische Führung in Kombination mit Angriffen auf die Ölinfrastruktur, um innenpolitische Unruhen zu schüren. Die Risiken sind enorm, aber Tel Aviv sieht darin eine historische Chance.

Dies ist kein Schattenkrieg mehr. Zum ersten Mal hat Israel offen tief in iranisches Territorium eingegriffen und damit direkte Vergeltungsmaßnahmen ausgelöst. Die westlichen Mächte sind eiligst zur Verteidigung des Besatzungsstaates eingesprungen, aber die Lage spitzt sich zu.

Israel setzt darauf, dass es eine iranische Reaktion abfedern, die Islamische Republik spalten und die Machtverhältnisse in Westasien für die nächsten Jahrzehnte neu schreiben kann.

Aber der Iran ist nicht isoliert, und Netanjahu könnte sich übernehmen. Obwohl angeschlagen und an mehreren Fronten gleichzeitig engagiert, ist die Achse des Widerstands – von der Hisbollah über Ansarallah bis hin zu irakischen Fraktionen – mobilisiert. Die Region bereitet sich auf eine größere Konfrontation vor.

Netanjahu sieht eine Chance. Teheran sieht nicht nur eine, sondern zu viele rote Linien überschritten. Der Rest Westasiens sieht einen Krieg, der die Landkarte neu zeichnen könnte.

