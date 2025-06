Peiman Salehi „Iranische Raketenangriffe auf Tel Aviv – 13. Juni 2025:

Diesen Artikel, “The Palestinian Cause in the Geopolitics of the Global South.” von Peiman Salehi, erstveröffentlicht bei Counterpunch veröffentlichte ich vor kurzem auf meiner Seite. Daraufhin entstand ein Kontakt zu diesem Autor . Heute erreichte mich dieses E-Mail des Autors, dass ich zu seiner Analyse, die er mir ebenso heute schickte und um Veröffentlichung bat, auf meiner Seite. Ich halte es für wichtig diese bekannte Autoren Stimme aus Teheran auf,meine Seite und zur Diskussion zu stellen. Ich halte jeden Beitrag von glaubwürdigen Stimmen für wichtig, gerade in dieser augeheizten Stimmung. Evelyn Hecht-Galinski

Liebe Evelyn,

herzliche Grüße aus Teheran.

Wir erleben derzeit eine der intensivsten Wellen der Medienzensur in der jüngeren Geschichte. Während Medien wie die Financial Times, die New York Times und Reuters behaupten, Israel habe bei der jüngsten iranischen Reaktion kaum oder gar keinen Schaden genommen, erzählen die Bilder und Videos aus Tel Aviv eine ganz andere Geschichte – eine Geschichte von Feuer, Zerstörung und unbestreitbaren Auswirkungen.

In diesem historischen Moment schreibe ich Ihnen aus dem Herzen des Iran – einem Land, das heute eine führende Kraft im globalen Widerstand ist. Was derzeit geschieht, ist nicht nur ein regionaler Konflikt, sondern ein umfassenderer Kampf zwischen Imperialismus und Widerstand.

Wir stehen dabei gemeinsam.

Dieser E-Mail füge ich eine Analyse mit dem Titel „Iranische Raketenangriffe auf Tel Aviv – 13. Juni 2025: Eine kritische Analyse der Medienberichterstattung im Vergleich zur Realität vor Ort” bei, die meiner Meinung nach gut zu der kritischen und unabhängigen Sichtweise Ihrer Medienplattform passt. Ich lade Sie herzlich ein, sie zu lesen und gegebenenfalls zu veröffentlichen oder zu teilen, um dazu beizutragen, eine Darstellung zu verbreiten, die anderswo unterdrückt wird.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Engagement für die Wahrheit.

Mit freundlichen Grüßen

Peiman Salehi

Politischer Analyst und Autor

Teheran, Iran

Peiman Salehi

Peiman Salehi

Politischer Analyst und Autor

Iran, Teheran

Politik, Welt

Themen: Politische Philosophie, internationale Beziehungen, Widerstand der Zivilisationen, Geopolitik in Westasien, Antiimperialismus, Multipolarität, Narrative des globalen Südens.

Politischer Philosoph, Theoretiker und IR-Analyst

Biografie von Peiman Salehi

Ich bin ein iranischer Politologe und Autor, der an der Schnittstelle von politischer Philosophie und internationalen Angelegenheiten arbeitet. Mein Schwerpunkt liegt auf zivilisatorischem Widerstand, Multipolarität und kritischen Ansätzen zum Liberalismus und westlich geprägten Narrativen.

