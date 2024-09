https://english.almayadeen.net/news/politics/explosives-used-in-pager-attack-can-bypass-scanning–securit



Bei Pager-Angriffen eingesetzte Sprengstoffe können Scans umgehen: Sicherheitsquellen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

Sicherheitsquellen, die mit Al Mayadeen sprachen, berichten, dass die durch fortschrittliche Technologie ausgelösten Explosionen auf maximalen Schaden ausgelegt waren und dass „Israel“ absichtlich Massenmord begangen hat.

Sicherheitsquellen sprachen mit Al Mayadeen über den Terroranschlag der israelischen Besatzung, bei dem Pager unter libanesischen Zivilisten im Süden, in Beirut und in der Bekaa-Region gezündet wurden. Die Quelle gab bekannt, dass „Israel“ ein internationales Unternehmen, ein ziviles Gerät, zusammen mit der Kontrolle über die Cyberwelt einsetzte und die Entscheidung traf, vorsätzlich Massenmord zu begehen.

Darüber hinaus betonten die Quellen, dass „Israel zusätzlich zu seinen beispiellosen militärischen Verbrechen in Gaza durch diese Aggression gegen Regeln verstoßen hat, die in allen Sicherheitskriegen verboten sind.“

Die Quellen erklärten, dass das bei der komplexen Operation verwendete Material alle selbst in Ländern und auf Flughäfen auf der ganzen Welt verfügbaren Scangeräte umgehen konnte, da das Sprengmaterial nicht nachweisbar ist. Mit anderen Worten: Das Sprengmaterial wurde „speziell für diese Mission entwickelt“.

Entgegen den ursprünglichen Annahmen waren nicht die Batterien der Pager die Ursache für die Explosionen, sondern das darin enthaltene Lithium löste die Detonation aus. Die Explosion wurde durch fortschrittliche Technologie ausgelöst, die eine Nachricht zur Aktivierung des Sprengstoffs übertrug.

Außerdem ergaben die Quellen, dass die Sprengstoffe, die oft am Gürtel getragen wurden, durch direkten Aufprall auf den Körper maximalen Schaden anrichten sollten. Es wurde festgestellt, dass Pager, die entweder ausgeschaltet waren oder sich in Gebieten ohne Netzabdeckung befanden, nicht explodierten, ebenso wie ältere Pager-Modelle.

Davon abgesehen erklärten die Quellen dann, dass die Pager „von der Quelle über ihre IC-Einheiten (Integrated Circuit) manipuliert“ worden seien, in denen das explosive Material enthalten war.

Abschließend bekräftigten die Sicherheitsquellen, was der Islamische Widerstand im Libanon Stunden nach dem Terroranschlag mit Sicherheit erklärt hatte, nämlich dass der israelische Geheimdienst Mossad und der Militärgeheimdienst (Aman) hinter dieser Aggression steckten.

Hisbollah: Einsätze zur Verteidigung von Gaza werden fortgesetzt, Reaktion unvermeidlich

Der Islamische Widerstand im Libanon sprach den Familien der gestern gefallenen Märtyrer seine „höchsten Glückwünsche und sein tiefstes Beileid“ aus, unabhängig davon, ob sie durch Angriffe an der Südfront in den Städten Blida und Majdal Selem oder durch „die Märtyrer, die bei der heimtückischen und weit verbreiteten Aggression durch die Bombardierung von Kommunikationsgeräten (Pager) getötet wurden“, ums Leben kamen. In der Erklärung wurde auch den Verwundeten eine baldige Genesung gewünscht.

In einer Erklärung der Militärmedien der Hisbollah bekräftigte der Widerstand seine Entschlossenheit, „heute wie an allen vorherigen Tagen seine gesegneten Operationen zur Unterstützung von Gaza, seinem Volk und seinem Widerstand fortzusetzen und den Libanon, sein Volk und seine Souveränität zu verteidigen“.

Diese anhaltenden Bemühungen, so hieß es, seien unabhängig von „der harten Abrechnung, die der Feind für das Massaker an unserem Volk, unseren Familien und Kämpfern im Libanon am Dienstag zu erwarten hat“.

Die Islamische Widerstandsbewegung betonte, dass das, was gestern geschehen ist, „eine separate und baldige Abrechnung haben wird, so Gott will“.

Die Erklärung schloss mit der Bekräftigung, dass diese Aggression nur ihre „Entschlossenheit und ihren Willen stärken wird, den Weg des Dschihad [Freiheitskampf] und des Widerstands fortzusetzen“.

