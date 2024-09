https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-egypt-rejects-israeli-presence-on-its-border-with-gaza-18209426



Live-Blog: Ägypten lehnt israelische Präsenz an seiner Grenze zu Gaza ab

18. September 2024

Der Krieg Israels gegen Gaza, der nun seit 348 Tagen andauert, hat mindestens 41.272 Palästinenser getötet und 95.551 weitere verwundet – eine vorsichtige Schätzung –, wobei mehr als 10.000 Menschen unter den Trümmern zerstörter Häuser begraben sein sollen.

Israelische Militärfahrzeuge fahren durch den Philadelphi-Korridor im Süden des Gazastreifens. / Foto: Reuters

Mittwoch, 18. September 2024

1139 GMT – Ägyptens Außenminister Badr Abdelatty hat in einer Pressekonferenz mit dem US-Außenminister Antony Blinken erklärt, dass Ägypten keine Änderungen der Regeln für die Sicherheit an seiner Grenze zum Gazastreifen und den Betrieb des Rafah-Übergangs von palästinensischer Seite vor dem 7. Oktober akzeptieren werde.

12:16 Uhr GMT – Blinken ruft nach Pager-Explosionen im Libanon zur Zurückhaltung auf

Der Außenminister der Vereinigten Staaten, Antony Blinken, hat nach den Pager-Explosionen, bei denen im Libanon mindestens 12 Menschen getötet und fast 2.800 weitere verletzt wurden, zur Zurückhaltung aufgerufen.

Auf einer Pressekonferenz in Ägypten betonte Blinken, dass „Schritte vermieden werden müssen, die den Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Gruppe weiter eskalieren könnten“.

Der Spitzendiplomat sagte, die USA sammelten noch immer Informationen über die Ereignisse im Libanon.

„Es ist wichtig, genau zu verstehen, was dort passiert ist“, fügte Blinken hinzu.

12:02 Uhr GMT – Türkei warnt vor ‚anhaltendem Völkermord‘ in Gaza und israelischen Angriffen im Westjordanland

Die Türkei hat davor gewarnt, dass ‚der anhaltende Völkermord in Gaza sowie die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser und israelische Militärangriffe im Westjordanland alarmierend sind‘.

„Die internationale Gemeinschaft muss so schnell wie möglich handeln, um die israelischen Angriffe zu stoppen, die die Stabilität unserer Region und die internationale Ordnung bedrohen, und um die Spannungen abzubauen“, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums des Landes.

In der Erklärung wird betont, dass der türkische Außenminister Hakan Fidan mit den anderen Mitgliedern der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) und der Kontaktgruppe der Arabischen Liga für Gaza zusammengetroffen ist. Die Kontaktgruppe wurde auch von Jordaniens König Abdullah empfangen.

In der Erklärung wurde hinzugefügt, dass während der Treffen die Bemühungen zur Beendigung des „israelischen Völkermords“ in Gaza, zur Sicherstellung der Lieferung von humanitärer Hilfe nach Gaza, zur Förderung von Waffenstillstandsgesprächen und zur Beendigung der „zunehmenden Besetzung des Westjordanlands, der Provokationen gegen den historischen Status quo der Al-Aqsa-Moschee und Jerusalems“ erörtert wurden.

11:52 Uhr GMT – Finnlands Präsident verteidigt Entscheidung, israelische Waffen zu kaufen und Palästinenserstaat nicht anzuerkennen

Finnlands Präsident Alexander Stubb verteidigte die Entscheidung seines Landes, trotz des Krieges in Gaza Waffen von Israel zu kaufen, und sagte, dies habe nichts mit Finnlands Unwillen zu tun, derzeit einen unabhängigen Palästinenserstaat anzuerkennen.

Finnland erwirbt von Israel ein bodengestütztes Raketenabwehrsystem in großer Höhe namens „Davids Schleuder“.

Helsinki betrachtet das System aufgrund der anhaltenden Raketenangriffe des Nachbarlandes Russland auf die Ukraine als eine hohe Priorität für seine eigene Verteidigung.

Stubb, der sein Amt im März angetreten hat, hat seine und Finnlands neue außenpolitische Haltung als „wertebasierten Realismus“ definiert, bei dem es darum geht, „Dinge in der Welt so zu erreichen, wie sie sind“, anstatt „die Welt nur so zu fördern, wie ich sie sehen möchte“. Weiterlesen in trt.com

