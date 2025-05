https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/5/29/live-israel-bombs-gaza-kindergarten-sheltering-displaced-people-killing-7



Live: Bei schweren israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind 23 Menschen im Flüchtlingslager Bureij getötet worden.

Das Gesundheitssystem in Gaza wurde durch die israelische Blockade und Angriffe zerstört, sagt ein Arzt.

Von Urooba Jamal, Federica Marsi und Tim Hume

Veröffentlicht am 29. Mai 2025

Bei israelischen Angriffen auf Gaza sind heute bisher mindestens 55 Menschen getötet worden, darunter 23 bei einer intensiven Angriffswelle auf das Lager Bureij im Zentrum von Gaza.

Die israelische Regierung hat 22 illegale Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt, die größte einmalige Genehmigung in der Geschichte.

An den Hilfsverteilungsstellen im südlichen Gazastreifen herrscht weiterhin Chaos. Die Behörden im Gazastreifen berichten, dass Soldaten das Feuer auf hungernde Menschen eröffnet und in den letzten drei Tagen mindestens zehn Menschen getötet haben.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza hat der Krieg Israels gegen den Gazastreifen mindestens 54.249 Palästinenser getötet und 123.492 verletzt. Das Regierungsmedienbüro hat seine Zahl der Todesopfer auf über 61.700 aktualisiert und erklärt, dass Tausende Menschen unter den Trümmern vermisst werden und vermutlich tot sind.

Schätzungsweise 1.139 Menschen wurden während der von der Hamas angeführten Angriffe vom 7. Oktober 2023 in Israel getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Ein Toter bei israelischem Bombenangriff in der Nähe von Gaza-Stadt

Unsere Kollegen vor Ort berichten, dass bei einem israelischen Bombenangriff in der al-Sakkah-Straße im Stadtteil Zeitoun südlich von Gaza-Stadt eine Person getötet wurde.

Israelische NGOs schlagen Alarm wegen umstrittenem 80-Prozent-Steuergesetz

Das israelische Parlament debattiert über einen Gesetzentwurf, der eine Steuer von 80 Prozent auf Gelder ausländischer Regierungen an israelische Nichtregierungsorganisationen vorsieht, die als „politisch“ eingestuft werden.

„Das bedeutet, dass Gruppen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, Verstöße im Zusammenhang mit der Besatzung dokumentieren oder sich für Frieden und Gleichberechtigung einsetzen, durch Steuern in den Ruin getrieben werden“, erklärte die israelisch-palästinensische Organisation Combatants for Peace in einer Stellungnahme.

Im Gegensatz dazu sind NGOs, die Mittel von der israelischen Regierung erhalten, vollständig von der Steuer befreit, wenn sie ausländische staatliche Mittel erhalten.

Die Gruppe bezeichnete den Gesetzentwurf als „bewussten und gezielten Angriff auf Menschenrechts- und Friedensorganisationen“ und als „Versuch, abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen“.

„Er zielt darauf ab, die unabhängige Zivilgesellschaft zu dezimieren und alle verbleibenden Kontrollen der Regierungsmacht zu beseitigen“, fügte sie hinzu.

Palästinenser bei israelischem Drohnenangriff in der Nähe von Gaza-Stadt verletzt

Korrespondenten von Al Jazeera berichten, dass eine Person durch eine israelische Drohne in der Region as-Saftawi nordwestlich von Gaza-Stadt verletzt wurde.

Israel hat eine intensive Angriffswelle auf den zentralen Gazastreifen gestartet, darunter auch auf das Flüchtlingslager Bureij, wo 19 Menschen getötet wurden.

„Viele würden lieber sterben, als erneut zu fliehen“: Hilfsarbeiter

Fidaa Al-Araj, der als Gender-Berater für Oxfam in Gaza arbeitet, wurde – wie viele Palästinenser – durch die anhaltenden israelischen Angriffe mehrfach vertrieben.

„Stellen Sie sich vor, Sie versuchen mitten in der Nacht mit vier Kindern oder einem älteren Elternteil zu fliehen, ohne Transportmittel und ohne Ziel“, sagte Al-Araj in einer Erklärung.

„Die Menschen sind so erschöpft, dass viele lieber den Tod in Kauf nehmen würden, als erneut zu fliehen.“

Oxfam gibt an, dass seit dem 18. März, als Israel den Waffenstillstand brach, fast 600.000 Menschen in Gaza vertrieben wurden, viele davon wiederholt, wodurch sie anhaltenden Traumata und Leiden ausgesetzt sind.

Eine Analyse von Oxfam ergab, dass Israel seit dem 18. März mindestens 30 Zwangsräumungsbefehle erlassen hat – fast einen alle zwei Tage, wobei einige Stadtteile mehrfach betroffen waren. Eine der bedeutendsten Anordnungen der letzten Zeit, die am 20. Mai erlassen wurde, betraf etwa 10 Prozent des Gebiets von Gaza und etwa 150.000 bis 200.000 Menschen in Beit Lahiya und Jabalia im Norden Gazas.

Während Israel nach dem humanitären Völkerrecht verpflichtet ist, für Unterkünfte, Hygiene und Schutz der vertriebenen Zivilisten zu sorgen, fehlt es in fast allen verbleibenden Gebieten, aus denen Zivilisten zwangsweise vertrieben werden, an grundlegender Infrastruktur wie sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und medizinischer Versorgung, so die Organisation.

„In jedem anderen Konflikt hätten Zivilisten Fluchtwege in benachbarte Gebiete oder Länder. In diesem Fall sind die Palästinenser vollständig unter einer eisernen Belagerung eingesperrt und werden an die Küste gedrängt“, sagte Bushra Khalidi, politische Referentin von Oxfam in den besetzten palästinensischen Gebieten.

„Diese Vernichtungskampagne und das Blutvergießen müssen ein Ende haben“, fügte sie hinzu.

Palästinenser tragen Hilfspakete in Rafah, im Süden Gazas [Abdel Kareem Hana/AP]

Die Zahl der Todesopfer in Gaza steigt heute erneut

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilt unserem Team vor Ort mit, dass heute bisher mindestens 55 Menschen bei israelischen Angriffen auf Gaza getötet wurden.

Bei dem verheerendsten Angriff des Tages, bei dem israelische Kampfflugzeuge das Flüchtlingslager Bureij im Zentrum des Gazastreifens bombardierten, wurden mindestens 23 Menschen getötet, wie der Zivilschutz in Gaza mitteilte. Damit steigt die Zahl der Todesopfer gegenüber unseren früheren Angaben von 19 auf 23.

Der Zivilschutzbeamte Mohammad Al-Mughayyir sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass mehrere Menschen vermisst würden und weitere bei den Angriffen verletzt worden seien.

