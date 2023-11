https://english.almayadeen.net/articles/analysis/britain-s-sas-abetting-gaza-genocide

Beihilfe zum Völkermord in Gaza durch die britische SAS?

Von Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

20. November 2023

Am 28. Oktober schrieb der Chef des DSMA an die Redakteure großer britischer Nachrichtenagenturen und forderte sie auf, nicht darüber zu berichten oder in irgendeiner Weise zu erwähnen, dass der SAS derzeit „in sensiblen Gebieten“ in Westasien eingesetzt wird.

Es wurde aufgedeckt, dass der schattenhafte britische Ausschuss für Verteidigungs- und Sicherheitsmedien (Defence and Security Media Advisory, DSMA) die Berichterstattung über geheime Operationen des Special Air Service (SAS) in Gaza unterdrückt. Der Eifer des Londoner Militär-, Sicherheits- und Geheimdienstapparats, solche Enthüllungen zu zensieren, ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass das perfide Albion in den umkämpften besetzten Gebieten Teufelswerk betreibt und unbequeme, belastende Wahrheiten unterschlagen will.

Die DSMA ist ein wenig bekanntes, selten diskutiertes und höchst geheimes Gremium. Es setzt sich aus hochrangigen Vertretern der britischen Armee, des Verteidigungsministeriums, in- und ausländischer Spionageagenturen, wichtiger Regierungsabteilungen, Presseverbänden sowie Fernseh- und Printmedien zusammen und hat jahrzehntelang heimtückisch eine typisch britische Form der Pressezensur durchgesetzt. Der Ausschuss entscheidet mit verheerender Wirkung, über welche Themen und Ereignisse im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit berichtet werden darf und wie.

Am 28. Oktober schrieb der Leiter des DSMA an die Redakteure großer britischer Nachrichtenagenturen und forderte sie auf, nicht darüber zu berichten oder in irgendeiner Weise zu erwähnen, dass der SAS derzeit „in sensiblen Gebieten“ in Westasien eingesetzt ist und „Geiselrettungs-/Evakuierungsoperationen“ von Briten durchführt, die in die Operation Al-Aqsa Flood und den israelischen völkermörderischen Gegenangriff verwickelt sind. Der Ausschuss behauptete, eine solche journalistische Tätigkeit „könnte Details von Operationen oder Operationsmethoden und -techniken enthüllen…, die einem Gegner einen Vorteil verschaffen würden“ und somit „die nationale Sicherheit gefährden“:

„Darf ich diese Gelegenheit nutzen, um Redakteure daran zu erinnern, dass die Veröffentlichung solcher Informationen gegen den DSMA-Mitteilungskodex verstößt. Ich rate daher, Behauptungen über solche Einsätze nicht zu veröffentlichen oder zu verbreiten, ohne vorher den Rat des [DSMA] einzuholen. [Der Ausschuss will verhindern, dass versehentlich geheime Informationen über Spezialeinheiten und andere Einheiten, die an Sicherheits-, Aufklärungs- und Antiterroroperationen [in Gaza] beteiligt sind, einschließlich ihrer Methoden, Techniken und Aktivitäten, veröffentlicht werden.

Völliger und absoluter Alptraum

Diese Breitseite wurde angeblich durch die Daily Mail und die Sun motiviert, die am selben Tag enthüllten, dass der SAS „in Zypern in Bereitschaft steht, um britische Geiseln zu befreien, die in Gaza gefangen gehalten werden“. Angeblich saßen 200 Briten „im Blutbad fest“, nachdem Ägypten und Israel die Grenzen des Gebiets abgeriegelt hatten, so dass Londons Elitesoldaten auf britischen Militär- und Geheimdienststützpunkten auf Zypern, die „eine strategische Präsenz im östlichen Mittelmeer bieten“, „in Bereitschaft“ waren, um sie zu befreien.

Selbst zu diesem Zeitpunkt war die tatsächliche Zahl der von der Hamas gefangenen Geiseln, die noch am Leben waren, angesichts der Grausamkeit des zionistischen Angriffs auf Gaza höchst ungewiss. Offizielle Vertreter der USA und Israels geben an, die Gesamtzahl nicht zu kennen. Dies wirft die Frage nach dem wahren Grund für die SAS-Präsenz auf Zypern auf. Darüber hinaus wurde die Aussicht auf eine waghalsige Rettungsaktion in den besetzten Gebieten von einem SAS-Veteranen, der von der Daily Mail befragt wurde, als selbstmörderisch verrückt und schlecht angesehen:

„Die Situation in Gaza ist einzigartig, was den Versuch angeht, die Geiseln ausfindig zu machen und einen sicheren Fluchtweg zu finden. Es herrscht eine große Verwirrung darüber, was dort gerade passiert. Es wird schwierig sein, die richtige Festung zu finden, in der die Geiseln festgehalten werden – dann muss man sich sicher dorthin bewegen, die Geiseln finden und dann abziehen. Aus planerischer Sicht wird das ein absoluter Alptraum sein. Es könnte in einer Katastrophe enden.

Der Verweis auf „Sicherheits-, Aufklärungs- und Anti-Terror-Operationen“ im DSMA-Brief deutet auch auf einen ganz anderen Zweck der SAS-Präsenz in der Nähe des Gazastreifens hin. Derartige Verdachtsmomente werden durch eine kürzlich durchgeführte Untersuchung von Declassified UK verstärkt, die ergab, dass 33 militärische Transportflüge von denselben britischen Basen in Zypern, auf denen die SAS-Agenten stationiert sind, nach Tel Aviv“ geflogen wurden, und zwar zwei Wochen lang täglich, nachdem der israelische Völkermord in Gaza begann. Vergleichbare Flüge vor diesem verhängnisvollen Datum konnte die Stelle nicht feststellen.

Die DSMA-Briefe haben eine enorme Wirkung. Beispiele für Journalisten und Redakteure, die diesen Aufforderungen nicht nachkommen, gibt es nicht. Als The Guardian 2013 begann, über Dokumente zu berichten, die dem NSA-Whistleblower Edward Snowden zugespielt worden waren, schickte der Ausschuss sofort Briefe, in denen er erklärte, der britische Geheimdienst sei „besorgt, dass weitere Entwicklungen zu diesem Thema“ die „nationale Sicherheit“ gefährden würden. Die Snowden-Enthüllungen wurden in der Folge von den britischen Medien ignoriert, wobei die meisten Medien die seismischen, weltverändernden Enthüllungen überhaupt nicht erwähnten.

Es ist unvorstellbar, dass der DSMA-Ausschuss zutiefst besorgt darüber ist, dass sich Berichte über den SAS für mutige Geiselbefreiungsmissionen „rüsten“. Es ist viel wahrscheinlicher – wenn nicht sogar sicher – dass die auf Zypern stationierten britischen Spezialeinheiten den israelischen Besatzungstruppen (IOF) bei der zionistischen Mission, die Hamas „vom Angesicht der Erde zu tilgen“ und die Nakba 2.0 zu erreichen, aktiv Hilfe leisten. Die britische Regierung hätte allen Grund, dies zu vertuschen.

Das jüngste Massaker

Eine offizielle Untersuchung in London prüft die SAS-Aktivitäten in Afghanistan von 2010 bis 2013. Dabei wurden zahlreiche schockierende Beweise dafür gefunden, dass britische Spezialeinheiten, die mutmaßliche „Terroristen“ aufspüren und festnehmen sollten, routinemäßig unbewaffnete, unschuldige Menschen ermordeten und dann Beweise fabrizierten, um ihre Opfer fälschlicherweise als bewaffnete Aufständische hinzustellen. Darüber hinaus wussten hochrangige Militärs sehr wohl von der grassierenden, tödlichen SAS-Kriminalität, drückten aber ein Auge zu.

Am 11. Oktober hielt ein Anwalt, der sieben afghanische Familien vertritt, deren Angehörige von SAS-Soldaten getötet wurden, seine Eröffnungsrede vor den Royal Courts of Justice. Er erklärte, dass interne Dokumente und Korrespondenz der britischen Armee, die der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt wurden, dies belegen:

„Umfassende zeitgenössische Beweise für offensichtliche Versuche, Fehlverhalten zu vertuschen, die von der Vernichtung von Beweisen und der Beeinflussung von Zeugen bis hin zum Verschließen der Augen und der leichtgläubigen Akzeptanz von unplausiblen und oft völlig unglaubwürdigen Darstellungen von Ereignissen durch die für die militärische Disziplin Verantwortlichen reichen… [Die Chefs der britischen Spezialeinheiten] haben es versäumt, irgendwelche Schritte zu unternehmen, um dieses Fehlverhalten zu untersuchen und eine Wiederholung zu verhindern.“

Die verwickelten SAS-Agenten versuchten entschlossen, belastende Beweise für ihre Verbrechen zu vernichten, und widersetzten sich den Anweisungen der Militärpolizei, keine Daten von ihren Computern zu löschen. Dennoch wurde festgestellt, dass sich auf den Servern einer wichtigen SAS-Staffel, die des Mordes beschuldigt wurde, noch Material befand, das „unanständige Bilder von Kindern und extreme Pornografie“ enthielt. Viele E-Mails zwischen Offizieren, die als „smoking gun“ gelten, konnten ebenfalls nicht gelöscht werden.

Am 9. Februar 2011 beklagte sich ein Offizier der Special Forces bei einem anderen Offizier: „Während Mord und die [SAS] schon oft ein Paar waren, sieht das hier langsam wie ein Knochen aus!“ Sie antworteten: „Deprimierend, dass es so weit gekommen ist… Letztendlich ein massives Versagen der Führung… wenn die nächsten WikiLeaks auftauchen, werden wir mit ihnen heruntergezogen werden.“

Wenige Tage zuvor hatte die SAS neun schlafende Afghanen getötet, darunter einen 14-jährigen Jungen. Eine Woche später wurden bei einer nächtlichen SAS-Razzia vier Mitglieder einer Familie getötet, darunter ein Mann, den der britische Geheimdienst für einen militärischen Befehlshaber der Taliban hielt. Seine Familie hält dagegen, dass er nur ein Student war. Die übrigen kaltblütig Ermordeten wurden von der britischen Regierung als Zivilisten eingestuft. Ein SAS-Hauptfeldwebel kommentierte die Aktion intern als „das letzte Massaker“.

Ein von den verantwortlichen SAS-Soldaten verfasster offizieller Bericht über die Tötungen rief bei ihren Kameraden und Vorgesetzten Empörung und Spott hervor. Ein Soldat der Special Forces, der einer anderen Einheit angehörte, sagte, dass die Beschreibung des Auslösers der Schießerei – zwei Häftlinge wurden aufgefordert, die Vorhänge des Gebäudes zu öffnen, und kehrten mit einer AK47 und einer Granate zurück – das achte oder zehnte Mal in den letzten zwei Wochen war, dass ein solches Szenario als Ursache für eine SAS-Massentötung angeführt wurde.

„Das könnt ihr nicht erfinden! [Hervorhebung im Original]“, hieß es sardonisch.

Dieses schreckliche, bisher verborgene Vermächtnis hat erschreckende potenzielle Auswirkungen auf alle, die in Gaza bleiben. Die IOF hat bewiesen, dass sie palästinensisches Leben, ob jung oder alt, völlig verachtet, zivile Infrastrukturen und deren Bewohner ungestraft auslöscht und sogar Zivilisten abschlachtet, die versuchen, in ausgewiesene „sichere“ Zonen zu fliehen. Die Fälschungen und Unwahrheiten, mit denen diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit gerechtfertigt oder vertuscht werden sollen, erreichen täglich neue Tiefen der Verderbtheit. Bei dieser völkermörderischen Mission könnten die Zionisten keinen perfekteren Kollaborateur haben als die SAS.

Kit Klarenberg

Investigativer Journalist.

