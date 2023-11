srael, Gaza und die Massenproduktion von Mythen für die Massenmedien     Marwan Bishara

Israel, Gaza, and the mass production of myths for mass media Why do supporters of Israel all repeat the same empty soundbites and tired arguments when talking about Palestine?

Warum wiederholen die Befürworter Israels immer dieselben leeren Worthülsen und müden Argumente, wenn sie über Palästina sprechen?

Israel, Gaza und die Massenproduktion von Mythen für die Massenmedien

Marwan Bishara

Leitender politischer Analyst bei Al Jazeera.

20. November 2023

Während des jüngsten „Marsches für Israel“ in Washington, DC, interviewte Al Jazeera einen selbstbewussten jungen Mann aus Connecticut über den Krieg in Gaza. In eine israelische Flagge gehüllt, schien Charlie bereit, jede Frage zu beantworten.

Er machte von Anfang an klar, dass der laufende Krieg nicht Hamas gegen Israel“, sondern Hamas gegen die ganze Welt“ ist. Er sagte, er bedauere den Tod von Kindern und bete für die unschuldigen Opfer. Aber er habe keinen Zweifel daran, wer für den Tod von Zivilisten in Gaza verantwortlich sei. Während Israel alles tue, um zivile Opfer zu vermeiden, bombardierten die vom Iran unterstützten palästinensischen Terroristen ihre eigenen Krankenhäuser, benutzten Zivilisten als menschliche Schutzschilde und stellten sogar Kinder neben Raketenwerfer. Der Iran und seine Stellvertreter seien die Quelle allen Übels in Palästina und der Region, fügte er hinzu.

Charlie hat eindeutig seine Hausaufgaben gemacht. Er hat das „Global Language Dictionary [PDF]“ des Israel-Projekts studiert, die Zeilen auswendig gelernt und sie wortwörtlich wiederholt, ohne einen Ton zu verpassen. Das Handbuch wurde 2009 nach Israels erstem Krieg gegen den belagerten Gazastreifen erstellt, um Israels Unterstützern eine Anleitung zu geben, wie sie am besten mit den Medien über den Konflikt sprechen können. Inspiriert von Israels führenden Spin-Doktoren wie Schimon Peres und Benjamin Netanjahu, richtet es sich an junge Aktivisten sowie an Politiker, Experten, Journalisten und andere. Es sagt seinen Lesern, was sie sagen sollen und was nicht, und weist sie auf Wörter hin, die sie verwenden sollten, und andere, die sie nicht verwenden dürfen.

Einer meiner Lieblingssätze aus dem Lehrbuch, den ich bereits 2014 geschrieben habe, lautet wie folgt: „Vermeiden Sie es, über Grenzen im Sinne von vor oder nach 1967 zu sprechen, denn das dient nur dazu, die Amerikaner an Israels militärische Geschichte zu erinnern. Besonders auf der Linken schadet das.“ Und wenn sich die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung während des Krieges im Gazastreifen erhöht, empfiehlt das Handbuch, einfühlsam zu sprechen und zu betonen, dass „es eine Tragödie ist, dass die vom Iran unterstützte Hamas Raketen auf unsere Zivilisten abschießt, während sie sich in ihren eigenen versteckt“ und dass dies „tragische Todesfälle auf beiden Seiten verursacht“.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Wie Charlie habe auch ich das Spin-Drehbuch studiert, wenn auch aus anderen Gründen. Das Spielbuch hilft mir, den Spin in Schriften, Reden und Interviews leichter zu erkennen.

Nehmen wir das Interview, das der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Chris Christie am Tag nach dem „Marsch für Israel“ dem Sender CNN gab. Er wiederholte dieselben Phrasen, die Charlie am Vortag zitiert hatte, wenn auch mit weniger Taktgefühl. Nachdem er vergessen hatte, den „bösen Iran“ in seinen Antworten zu erwähnen, fügte er ihn ungeschickt vor dem Ende des Interviews ein, als ob er getestet werden sollte.

Wie Charlie und Chris liebt auch Joe das Spielbuch. Präsident Biden und seine Gefolgsleute in der US-Regierung haben dessen Empfehlung, Israels „Recht, ja Pflicht, sich zu verteidigen“ gegen die Angriffe einer „terroristischen“ Organisation zu betonen, bei jeder Gelegenheit eifrig aufgegriffen. Seit dem 7. Oktober lenkt der US-Präsident regelmäßig von der Kritik an der Mitschuld der USA an der Tötung Tausender palästinensischer Kinder ab, indem er die Hamas beschuldigt, „Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen“, und sogar falsche israelische Behauptungen wiederholt, wonach die Hamas „Babys die Köpfe abschneidet“ und „Frauen und Kinder bei lebendigem Leib verbrennt“.

US-Außenminister Anthony Blinken ging noch weiter und betonte, dass die US-Beamten hinter Israels Behauptung stünden, die Hamas nutze zivile Einrichtungen wie das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza als „Kommandozentralen“, und fügte hinzu: „Wir wissen durchweg, dass sich die Hamas in zivile Infrastrukturen einnistet – in und unter Wohnhäusern, in und unter Krankenhäusern, in und unter Schulen – und Menschen als menschliche Schutzschilde einsetzt“, und damit Zehntausende von Ärzten, Krankenschwestern, Lehrern und anderen in Kriegsverbrechen verwickelt. All dies hat sich bisher als bloße Propaganda erwiesen, mit der Israel seine Bombardierungen von Krankenhäusern und Schulen rechtfertigt.

In einem am Samstag in der Washington Post veröffentlichten Meinungsartikel über die US-Vision für die Zeit nach dem Gaza-Konflikt schrieb Biden an Geist und Text des Handbuchs. Der Präsident ließ jede Erwähnung der israelischen Besatzung Palästinas, der Belagerung des Gazastreifens oder irgendeines Teils der gequälten Geschichte Palästinas aus, um stattdessen mehr und mehr die leere alte Rhetorik über eine „gemeinsame Zukunft“ und „zwei Staaten“ zu wiederholen, die die Realität vor Ort verschleiert und dazu dient, die sich immer weiter ausbreitende kollektive Bestrafung und den Völkermord an den Palästinensern in Gaza zu rechtfertigen.

Wohlgemerkt, das Handbuch ermutigt seine Leser aktiv, sich für die „Zweistaatenlösung“ auszusprechen und das Mantra „zwei Häuser für zwei Völker“ zu wiederholen, denn „angesichts der überwältigenden amerikanischen Unterstützung für eine Zweistaatenlösung wird es die Unterstützung viel einfacher und schneller machen, wenn Sie den Ton für alle Diskussionen angeben, indem Sie Israels gemeinsame Vision für das Endziel zweier Völker, die Seite an Seite in einem dauerhaften und sicheren Frieden leben, zum Ausdruck bringen“. Aber dann wiederum, und hier kommt die Pointe, heißt es „Um glaubwürdig zu machen, warum Sie später sagen, dass ‚eine Zweistaatenlösung nicht über Nacht erreichbar ist‘, sollten Sie mit einer Sprache beginnen, die signalisiert, wie Ihre Ziele mit denen der Öffentlichkeit übereinstimmen.

Präsident Biden ist nicht der einzige Staats- und Regierungschef der Welt, der Israels Spielbuch von 2009 genau zu befolgen scheint. Auch der britische Premierminister Rishi Sunak war sehr darauf bedacht, sich nicht weit von den Richtlinien der israelischen Spin Doctors zu entfernen. Auf die Frage eines Abgeordneten der Opposition, ob er Israel auffordern würde, die „kollektive Bestrafung“ von Zivilisten in Gaza zu beenden, antwortete Sunak:

„Ich glaube tatsächlich, dass wir Israels Recht unterstützen sollten, sich selbst zu verteidigen und gegen die Hamas vorzugehen und anzuerkennen, dass sie [Israel] es mit einem bösartigen Feind zu tun haben, der sich hinter Zivilisten verschanzt.“

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat sich nicht so blind an die Linie des US-Präsidenten und des britischen Premierministers gehalten und wurde dafür kritisiert. Nachdem er den Angriff der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober verurteilt hatte, wagte er es, die Teilnehmer des UN-Sicherheitsrats daran zu erinnern, dass „es wichtig ist, auch anzuerkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht in einem Vakuum stattgefunden haben. Das palästinensische Volk hat 56 Jahre lang unter einer erdrückenden Besatzung gelitten“.

Oh, was für eine Frechheit, was für eine Unverfrorenheit! Wie kann der UNSG es wagen, das Offensichtliche auszusprechen; „in welcher Welt“ lebt er denn? Er muss „zurücktreten“, so schossen die israelischen Diplomaten zurück, in Übereinstimmung mit dem israelischen Drehbuch, das eindeutig besagt, dass „das primäre palästinensische Ziel der Öffentlichkeitsarbeit darin besteht zu zeigen, dass die so genannte ‚Hoffnungslosigkeit der unterdrückten Palästinenser‘ der Grund dafür ist, dass sie losziehen und Kinder töten. Dagegen muss sofort, aggressiv und direkt vorgegangen werden.“

Wenn es um die Palästinenser geht, hat die Geschichte in der heutigen politischen Diskussion keinen Platz. Ihre gequälte Vergangenheit – und Gegenwart – ist für die Spinner eine Unannehmlichkeit, die um jeden Preis vermieden werden muss.

In seinem kriegshetzerischen Meinungsbeitrag in der Washington Post wiederholte Präsident Biden seine frühere gefährliche theologische Aussage über das „reine, unverfälschte Böse“ der Hamas, das sich nur durch ihre Natur erklären lässt. Die Tatsache, dass die Hamas ein Produkt der israelischen Besatzung ist und als Reaktion auf Israels jahrzehntelange Unterdrückung gegründet wurde, muss unter allen Umständen ignoriert und außer Acht gelassen werden.

Kurz gesagt, Israel hat das Recht, ja sogar die Pflicht, sich und seine rassistische Besatzung zu verteidigen; das Recht, seine militärische Besatzung und rassistische Apartheid zu verteidigen, so die Zyniker und Spinner, aber die Palästinenser haben kein solches Recht, sich selbst zu verteidigen, geschweige denn, sich gegen ihre Besatzer zu wehren, und sei es mit den friedlichsten Mitteln, wie Boykott und Desinvestition.

Glücklicherweise haben die Lügen die Lügner endlich eingeholt, denn immer mehr westliche Journalisten, Experten und Beamte beginnen, die israelischen Spinner anzuzweifeln und in Frage zu stellen, ja sogar lächerlich zu machen, wegen ihrer schlechten Leistungen, gefälschten Beweise und vulgären Lügen. Bald werden sie beginnen, die gesamte Täuschung der Spinner über den Krieg, seine Durchführung und seine Ursachen zu hinterfragen.

Marwan Bishara ist ein Autor, der ausführlich über globale Politik schreibt und weithin als führende Autorität für die US-Außenpolitik, den Nahen Osten und internationale strategische Angelegenheiten gilt. Zuvor war er Professor für Internationale Beziehungen an der Amerikanischen Universität Paris.

