Beinahe-Waffenruhe im Gazastreifen: Wichtige Details, was zu erwarten ist

Von Al Mayadeen English

Quelle: Nachrichten-Websites + Agenturen

14. Januar 2025

Das Abkommen könnte bereits heute abgeschlossen werden, wenn die Gespräche reibungslos verlaufen.

Palästinenser gehen durch die Zerstörung nach dem israelischen Luft- und Bodenangriff in Khan Younis, südlicher Gazastreifen, Palästina, am 8. April 2024. (AP)

Die Verhandlungsführer in Doha werden am Dienstag ein Waffenstillstandsabkommen für Gaza abschließen, nachdem es bei den Gesprächen zu einem entscheidenden „Durchbruch“ gekommen ist, der Hoffnungen auf ein Ende des andauernden israelischen Krieges geweckt hat, wie Reuters berichtete.

US-Präsident Joe Biden hat angedeutet, dass ein Waffenstillstand und die Freilassung von Gefangenen unmittelbar bevorstehen könnten.

Laut einer mit den Verhandlungen vertrauten Quelle wurde am Montag sowohl „Israel“ als auch der Hamas ein endgültiger Entwurf des Abkommens vorgelegt, nachdem die Gesandten von Biden und dem gewählten Präsidenten Donald Trump nach Mitternacht Gespräche geführt hatten.

Eine den Gesprächen nahestehende palästinensische Quelle teilte Reuters mit, dass das Abkommen bereits am Dienstag abgeschlossen werden könnte, wenn die Gespräche reibungslos verlaufen.

Der Textentwurf, der die Bedingungen für einen Waffenstillstand und die Freilassung israelischer Gefangener darlegt, wurde Berichten zufolge von Katar beiden Parteien in Doha vorgelegt.

US-Außenminister Antony Blinken behauptete, dass der Ball nun im Feld der Hamas liege, und es wird erwartet, dass er am Dienstag einen Plan für den Wiederaufbau des Gazastreifens nach dem Krieg vorstellt, wie Axios berichtet.

Letzte Phase der Waffenstillstandsverhandlungen für Gaza

Unterdessen berichtete AFP unter Berufung auf eine Quelle, die mit den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in Gaza vertraut ist, dass am Dienstag in Katar eine „letzte Runde“ der Waffenstillstandsverhandlungen für Gaza beginnen soll.

Die Quelle, die aufgrund der sensiblen Natur der Gespräche anonym bleiben wollte, bestätigte, dass die Treffen „darauf abzielen, die verbleibenden Details des Abkommens zu finalisieren“.

An den Gesprächen nehmen die Leiter der israelischen Geheimdienste, die Nahost-Beauftragten der scheidenden und der neuen US-Regierung sowie der Premierminister von Katar teil.

Wichtige Details

Wenn das Abkommen erfolgreich ist, könnte der schrittweise Waffenstillstand das Ende von mehr als einem Jahr sporadischer Verhandlungen markieren und zur größten Freilassung israelischer Gefangener seit den frühen Phasen des Krieges führen, als die Hamas etwa die Hälfte ihrer Gefangenen im Austausch für 240 palästinensische Häftlinge freiließ.

Ein israelischer Beamter erklärte, dass die Verhandlungen über die Freilassung von 33 der verbleibenden 98 israelischen Gefangenen bereits weit fortgeschritten seien und damit die erste Phase des Abkommens markieren würden. Im Gegenzug werde „Israel“ 1.000 palästinensische Häftlinge freilassen, so eine palästinensische Quelle, die den Gesprächen nahesteht und hinzufügte, dass die erste Phase 60 Tage dauern würde.

Unterdessen werden Hamas-Kämpfer, die angeblich an der Operation Al-Aqsa Flood beteiligt waren, nicht freigelassen.

Der israelische Beamte erwähnte, dass die erste Phase des Abkommens die Freilassung von 33 Gefangenen beinhalten würde, darunter „Kinder, Frauen, Soldatinnen, Männer über 50 sowie Verwundete und Kranke“, sowie einen schrittweisen, teilweisen Abzug der einfallenden israelischen Einheiten.

Entlang des Philadelphi-Korridors an der Grenze zu Ägypten, der sich am südlichen Rand des Gazastreifens befindet, werden Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, wobei sich Israel nach den ersten Tagen des Abkommens aus Teilen des Gebiets zurückziehen wird.

„Unbewaffnete Zivilisten“ aus dem nördlichen Gazastreifen dürfen zurückkehren, wobei Vorkehrungen getroffen werden, um den ‚Schmuggel von Waffen‘ zu verhindern. Es wird auch erwartet, dass sich die israelischen Streitkräfte von der Netzarim-Achse im Zentrum des Gazastreifens zurückziehen.

Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza wird schrittweise in Betrieb genommen, um Patienten und humanitäre Fälle aus dem Gazastreifen zur medizinischen Behandlung ausreisen zu lassen.

Darüber hinaus steht dem Gazastreifen eine erhebliche Aufstockung der humanitären Hilfe bevor, da internationale Organisationen, darunter die Vereinten Nationen, vor einer eskalierenden humanitären Krise warnen.

Während „Israel“ zugestimmt hat, die Einfuhr von Hilfsgütern nach Gaza zuzulassen, bestehen weiterhin Meinungsverschiedenheiten über das zulässige Hilfsvolumen und darüber, wie viel tatsächlich bei den Bedürftigen ankommt.

Wer wird nach dem Krieg „die Kontrolle über Gaza übernehmen“? Wichtige Ungewissheiten treten zutage

Eine der wichtigsten Ungewissheiten bei den laufenden Verhandlungen ist, wer nach dem Krieg „die Kontrolle über Gaza übernehmen“ wird.

In der aktuellen Gesprächsrunde scheint dieses Thema angesichts seiner Komplexität und der potenziellen Herausforderungen, die es für das Erreichen einer begrenzten Einigung darstellen könnte, ausgeklammert worden zu sein.

„Israel“ hat deutlich gemacht, dass es den Krieg nicht beenden wird, solange die Hamas an der Macht bleibt, und gleichzeitig die Idee abgelehnt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle über Gaza übernimmt.

Seit Beginn des Völkermords hat „Israel“ darauf bestanden, dass es die Sicherheitskontrolle über Gaza behalten wird, sobald die Kämpfe eingestellt werden.

Die internationale Gemeinschaft hat ihrerseits betont, dass Gaza von Palästinensern regiert werden sollte. Dennoch gab es anhaltende Diskussionen zwischen „Israel“, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten über die Einrichtung einer „vorübergehenden Verwaltung, die Gaza überwachen soll, bis eine umstrukturierte Palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle übernehmen kann“.

Reaktionen israelischer Extremisten auf das Gaza-Abkommen

In einem Beitrag auf X drückte der israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir seine starke Ablehnung des laufenden Waffenstillstandsabkommens für Gaza aus, das die Freilassung von Hunderten palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen und die „Rückkehr Tausender Bewohner des Gazastreifens in den Norden des Gazastreifens sowie den Rückzug der [IOF] von der Netzarim-Achse“ vorsieht.

Ben-Gvir argumentierte, dass das Abkommen „die Errungenschaften des Krieges, die mit dem schweren Blutvergießen unserer Kämpfer in Gaza erkauft wurden“, zunichte macht. Ein Krieg, der zum Tod von Hunderten israelischen Besatzungssoldaten geführt hat.

Er kritisierte das Abkommen auch dafür, dass es nicht die Freilassung aller israelischen Geiseln sicherstellt, forderte Finanzminister Bezalel Smotrich auf, sich ihm zu widersetzen, und drohte, aus der Regierung auszutreten, falls es in Kraft tritt.

Ben-Gvir forderte Premierminister Benjamin Netanjahu auf, „zur Vernunft zu kommen und Schritte zu unternehmen, die zur Niederlage der Hamas und zur Freilassung unserer Geiseln führen, ohne die Sicherheit Israels zu gefährden: die vollständige Einstellung der Lieferung von humanitärer Hilfe, Treibstoff, Strom und Wasser nach Gaza sowie die Fortsetzung der Militärschläge gegen die Hamas bis zu ihrer vollständigen Niederlage.“

Smotrich bezeichnet Gaza-Abkommen als „Katastrophe“

Gestern kritisierten Angehörige israelischer Gefangener, die im Gazastreifen festgehalten werden, den israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich wütend dafür, dass er sich dem Waffenstillstands-Gefangenenaustauschabkommen widersetzt, das in Katar ausgehandelt wird.

Smotrich, der Vorsitzende der Partei des religiösen Zionismus, gab eine Erklärung ab, in der er davor warnte, dass seine Partei „nicht Teil“ des vorgeschlagenen Abkommens sein werde, das er als „Katastrophe für die nationale Sicherheit Israels“ bezeichnete.

„Wir werden uns nicht an einem Kapitulationsabkommen beteiligen, das die Freilassung von Terroristen, die Beendigung des Krieges und die Auflösung der Errungenschaften, die mit viel Blut bezahlt wurden, sowie die Aufgabe vieler Geiseln beinhalten würde“, erklärte er.

Er argumentierte, dass “es jetzt an der Zeit ist, mit aller Kraft fortzufahren, den gesamten Streifen zu besetzen und zu säubern, endlich die Kontrolle über die humanitäre Hilfe der Hamas zu übernehmen und die Tore der Hölle in Gaza zu öffnen, bis die Hamas sich vollständig ergibt und alle Geiseln zurückgebracht werden.“

Verärgert über seine Aussage stürmten Dutzende Familienangehörige der Gefangenen in einen Sitzungssaal in der Knesset, in dem der Finanzausschuss zusammentrat, um den Haushalt 2025 zu besprechen.

Es kam zu einer über einstündigen verbalen Auseinandersetzung mit ihm, in der sie ihn beschuldigten, „die Gefangenen im Stich zu lassen“.

Netanjahu „verschwendet Zeit und Leben“, um politische Ziele zu erreichen: Maariv

Die israelische Zeitung Maariv räumte ihrerseits ein, dass diejenigen, die eine Vorverlegung des israelischen Wahltermins forderten, um den Krieg zu beenden und die Freilassung der Gefangenen zu erreichen, einen entscheidenden Fehler begangen hätten, indem sie sich auf Wahlen in „Israel“ konzentrierten, anstatt sich für frühere Wahlen in den Vereinigten Staaten einzusetzen.

In dem Bericht wurde argumentiert, dass der Zeitplan für die Freilassung der Gefangenen, den „Israel“ und die Hamas voraussichtlich festlegen werden, weitgehend von den ausdrücklichen Drohungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump geprägt ist, verbunden mit wachsenden Anzeichen dafür, dass die aktuelle Phase des Krieges sich ihrem Ende nähert.

Maariv räumte ein, dass „Trump mehr Angst verbreitet als Ben-Gvir und Smotrich“. Die Zeitung stellte fest, dass Netanjahu unermüdlich dazu beitrug, seinen Verbündeten diese Dynamik zu erklären, und bei Smotrich, der auf Trumps Unterstützung für die Besetzung des Westjordanlandes im Jahr 2025 setzt, auf ein aufgeschlossenes Publikum stieß. Die Zeitung schlug vor, dass „Gaza geopfert werden kann“, um dieses Ziel zu erreichen.

Der Leitartikel kritisierte Netanyahus Entscheidung, einen Deal anzustreben, und bezeichnete sie als einen Schritt, der von „falschen Gründen“ angetrieben werde. Er stellte fest, dass der Deal zwar einige unmittelbare Vorteile bieten mag, die wahren Kosten – wie der Verlust von Zeit und Menschenleben – jedoch enorm sind.

„Es bleibt nur, die verschwendete Zeit zu betrauern, die Geiseln, die getötet wurden oder in Gefangenschaft starben, die hätten nach Hause zurückkehren können, und die Soldaten, die ohne klare Ziele oder einen Plan zur Ablösung der Hamas-Herrschaft ums Leben kamen“, betonte es.

Das Papier schloss mit einem Hinweis auf die schlimme Situation der Gefangenen: “Einige sind nicht mehr am Leben. Ihr Zustand verschlechtert sich … Lasst uns beten, dass keine unerwarteten Ereignisse die endgültige Genehmigung dessen verzögern, was schon vor langer Zeit hätte beschlossen werden sollen.“

Es ist wichtig zu betonen, dass der Gazastreifen trotz der laufenden Verhandlungen weiterhin unerbittlichen israelischen Bombardierungen ausgesetzt ist, die eine bereits katastrophale humanitäre Krise noch verschlimmern. Der andauernde israelische Völkermord hat mehr als 46.000 Palästinenser getötet – überwiegend Frauen und Kinder – und über 110.000 wurden verletzt. Inzwischen liegt Gaza in Trümmern, während das israelische Gemetzel die Region unerbittlich verwüstet.

Übersetzt mit Deepl.com

