Die Neutralität der Ukraine ist immer noch der Schlüssel zum Frieden

https://www.counterpunch.org/2025/01/14/ukrainian-neutrality-is-still-the-key-to-peace/



Medea Benjamin – Nicolas J. S. Davies

14. Januar 2025

Facebook Twitter Reddit Bluesky

E-Mail

Bild von Alex Shuper.

Der designierte Präsident Trump sagte am 9. Januar, dass er ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Krieg in der Ukraine plane. Er sagte: „Putin will sich treffen“, weil „wir diesen Krieg beenden müssen“. Wie stehen also die Chancen, dass eine neue Regierung in Washington die festgefahrene Situation lösen und der Ukraine endlich Frieden bringen kann?

Während seiner beiden Wahlkampagnen sagte Trump, er wolle die Kriege beenden, in die die USA verwickelt seien. Doch in seiner ersten Amtszeit hat Trump selbst alle großen Krisen, mit denen er jetzt konfrontiert ist, noch verschärft. Er verschärfte Obamas militärische „Hinwendung nach Asien“ gegen China, missachtete Obamas Befürchtungen, dass die Entsendung „tödlicher“ Hilfe in die Ukraine zu einem Krieg mit Russland führen würde, zog sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran (JCPOA) zurück und ermutigte Netanjahus Ambitionen, sich auf seinem Weg zu einem mythischen „Großisrael“ Land anzueignen und Massaker zu begehen.

Von all diesen Krisen ist jedoch der Krieg in der Ukraine, den Russland begonnen hat und den die USA und die NATO dann verlängern wollten, diejenige, die Trump immer wieder als diejenige bezeichnet, die er wirklich lösen will. Dieser Krieg hat zu Hunderttausenden von russischen und ukrainischen Opfern geführt. Die westlichen Mächte waren bisher entschlossen, diesen Zermürbungskrieg bis zum letzten Ukrainer zu führen, in der vergeblichen Hoffnung, Russland irgendwie besiegen und schwächen zu können, ohne einen Atomkrieg auszulösen.

Trump wirft Biden zu Recht vor, das im März und April 2022 zwischen Russland und der Ukraine ausgehandelte Friedensabkommen blockiert zu haben und für die drei weiteren Kriegsjahre verantwortlich zu sein, die auf diese tödliche und verantwortungslose Entscheidung folgten.

Während Russland für seine Invasion verurteilt werden sollte, haben Trump und seine drei Vorgänger alle dazu beigetragen, den Krieg in der Ukraine vorzubereiten: Clinton leitete die NATO-Erweiterung nach Osteuropa ein, gegen den Rat von führenden amerikanischen Diplomaten; Bush versprach der Ukraine den NATO-Beitritt und ignorierte dabei noch dringlichere diplomatische Warnungen; und Obama unterstützte den Putsch von 2014, der die Ukraine in den Bürgerkrieg stürzte.

Trump selbst begann, Waffen in die Ukraine zu schicken, um die selbsternannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk zu bekämpfen, obwohl der von der OSZE überwachte Waffenstillstand des Minsk-II-Abkommens weitgehend eingehalten wurde und die Gewalt des Bürgerkriegs seit ihrem Höhepunkt in den Jahren 2014 und 2015 stark zurückgegangen war.

Trumps Lieferung von US-Waffen musste den Konflikt wieder entfachen und Russland provozieren, insbesondere da eine der ersten Einheiten, die mit neuen US-Waffen ausgebildet wurde, das berüchtigte Asow-Regiment war, das der Kongress 2018 aufgrund seiner zentralen Rolle als Drehscheibe für die Organisation transnationaler Neonazis von US-Waffen und -Ausbildung abgeschnitten hat.

Was braucht es also, um ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine auszuhandeln? Die Antwort liegt auf der Hand, wird aber durch die gebetsmühlenartige Wiederholung irreführender Rhetorik ukrainischer und westlicher Beamter verschleiert, die behaupten, Russland habe sich geweigert zu verhandeln oder, wenn es nicht in der Ukraine gestoppt werde, werde Russland in NATO-Länder wie Polen oder die baltischen Staaten einmarschieren.

Das Abkommen, das die ukrainischen Unterhändler bei ihrer Rückkehr aus der Türkei Ende März 2022 mit Champagnerkorken knallen ließen, wurde von allen Seiten als „Neutralitätsabkommen“ bezeichnet, und nichts hat sich an der strategischen Lage geändert, was darauf hindeutet, dass die ukrainische Neutralität heute für den Frieden weniger zentral ist.

Eine neutrale Ukraine würde weder der NATO beitreten oder an gemeinsamen NATO-Militärübungen teilnehmen, noch würde sie ausländische Militärstützpunkte auf ihrem Territorium zulassen. Dies würde den Sicherheitsinteressen Russlands gerecht werden, während die Sicherheit der Ukraine durch andere mächtige Nationen, darunter NATO-Mitglieder, garantiert würde.

Die Tatsache, dass Russland bereit war, den Krieg auf dieser Grundlage so schnell zu beenden, ist für einen objektiven Beobachter Beweis genug, dass die Neutralität der Ukraine immer Russlands wichtigstes Kriegsziel war. Und die Feierlichkeiten der ukrainischen Unterhändler bei ihrer Rückkehr aus der Türkei bestätigen, dass die Ukrainer die ukrainische Neutralität bereitwillig als Grundlage für ein Friedensabkommen akzeptiert haben. „Sicherheitsgarantien und Neutralität, Nicht-Nuklearstatus unseres Staates. Wir sind bereit, uns dafür einzusetzen“, erklärte Selenskyj im März 2022.

Die Neutralität würde der Ukraine die Chance geben, sich von einem Katastrophengebiet des Neuen Kalten Krieges, in dem gierige ausländische Oligarchen die natürlichen Ressourcen des Landes billig verschlingen, in eine Brücke zwischen Ost und West zu verwandeln, deren Bevölkerung von allen Arten von Handels-, Sozial- und Kulturbeziehungen mit all ihren Nachbarn profitieren kann.

Biden rechtfertigte die endlose Verlängerung des Krieges, indem er territoriale Fragen betonte und darauf bestand, dass die Ukraine alle Gebiete zurückerlangen müsse, die sie seit dem Putsch von 2014 verloren habe. Im Gegensatz dazu hat Russland im Allgemeinen der Zerstörung feindlicher Streitkräfte und NATO-Waffen Vorrang eingeräumt, anstatt weitere Gebiete zu besetzen.

Während Russland nach drei Jahren Krieg unaufhaltsam den Rest des Oblast Donezk (Provinz) besetzt, hat es Kramatorsk oder Slawjansk, die großen Partnerstädte im Norden dieses Oblast, in denen 250.000 Menschen leben, noch immer nicht besetzt. Sie gehörten zu den ersten Städten, die sich 2014 gegen die Regierung nach dem Staatsstreich erhoben, und wurden im Juli 2014 in der ersten großen Schlacht des Bürgerkriegs von ukrainischen Regierungstruppen belagert und zurückerobert.

Russland ist auch nicht weiter nach Westen in die benachbarten Oblaste Charkiw oder Dnipropetrowsk vorgedrungen. Es hat auch keine vielfach vorhergesagte Offensive zur Besetzung von Odessa im Südwesten gestartet, trotz seiner strategischen Lage am Schwarzen Meer, seiner Geschichte als russische Stadt mit russischsprachiger Bevölkerung, des berüchtigten Massakers an 42 Anti-Putsch-Demonstranten durch einen Mob unter der Führung des Rechten Sektors im Mai 2014 und seiner aktuellen Rolle als Brutstätte des Widerstands gegen die Wehrpflicht in der Ukraine.

Wenn es das Ziel Russlands gewesen wäre, so viel von der Ukraine wie möglich zu annektieren oder sie als Sprungbrett für eine Invasion Polens oder anderer europäischer Länder zu nutzen, wie westliche Politiker regelmäßig behaupten, wären die größten Städte der Ukraine die Hauptziele gewesen.

Aber es hat das Gegenteil getan. Es zog sich sogar im November 2022 aus Cherson zurück, nachdem es die Stadt acht Monate lang besetzt hatte. Die NATO-Führer hatten zuvor beschlossen, dass der Fall von Cherson an die ukrainischen Regierungstruppen die Chance wäre, auf die sie gewartet hatten, um die Friedensverhandlungen aus einer Position der Stärke wieder aufzunehmen, und der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, General Mark Milley, argumentierte, sie sollten „den Moment nutzen“, um dies zu tun. Stattdessen machte Präsident Biden eine weitere Chance auf Frieden zunichte.

Als der Kongress im April 2024 weitere 60 Milliarden US-Dollar für Waffenlieferungen an die Ukraine bewilligte, stimmte Senator und nun gewählter Vizepräsident J.D. Vance gegen den Gesetzentwurf. Vance begründete seine Entscheidung in einem Gastbeitrag in der New York Times und argumentierte, dass der Krieg nicht zu gewinnen sei und dass Biden Gespräche mit Putin aufnehmen sollte.

Bei der Erklärung, warum die Ukraine nicht gewinnen könne, stützte sich Vance stark auf die Aussage des obersten Militärbefehlshabers der NATO, des US-Generals Christopher Cavoli, vor dem Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses. Vance schrieb, dass selbst die optimistischsten Prognosen über die Auswirkungen des Waffengesetzes das massive Ungleichgewicht zwischen den russischen und ukrainischen Waffen und Streitkräften nicht ausgleichen könnten. Cavoli teilte dem Ausschuss mit, dass Russland die Ukraine bei Artilleriegeschossen bereits um das Fünffache übertrumpfe und dass ein europäischer Vorstoß zur Produktion von einer Million Geschossen im vergangenen Jahr nur 600.000 hervorgebracht habe.

Während die Ukraine dringend mehr Patriot-Raketen benötigte, um die 4.000 russischen Raketen- und Drohnenangriffe pro Monat abzufangen, konnten die USA im nächsten Jahr nur 650 Stück bereitstellen, selbst mit den zusätzlichen Mitteln, da eine große Menge an Waffen nach Israel verschifft oder Taiwan bereits zugesagt wurde.

Sowohl Russland als auch die Ukraine haben ihre eigenen Opfer mit Propaganda vertuscht, indem sie ihre eigenen Opfer unterschätzten und die ihrer Feinde übertrieben, um sowohl ihre eigenen Leute als auch ihre Verbündeten und ihre Feinde gleichermaßen in die Irre zu führen. General Cavoli sagte unter Eid aus, dass über 315.000 russische Soldaten getötet und verwundet worden seien. Er fügte jedoch hinzu, dass Russland durch die Einberufung von Reservisten und die Rekrutierung neuer Truppen nicht nur diese Verluste ausgeglichen, sondern seine Truppenstärke insgesamt um 15 % erhöht habe und auf dem besten Weg sei, eine Armee mit 1,5 Millionen Mann aufzubauen.

Die Ukraine hingegen hat ein Rekrutierungsproblem, das auf einen grundlegenden Mangel an jungen Männern zurückzuführen ist, der durch eine sehr niedrige Geburtenrate in den 1990er Jahren verursacht wurde, als der Lebensstandard und die Lebenserwartung unter den Auswirkungen der vom Westen unterstützten wirtschaftlichen Schocktherapie einbrachen. Dies wurde nun durch die Auswirkungen des Krieges noch erheblich verschärft.

Ella Libanova, Demografin an der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine, schätzte im Juli 2023 gegenüber Reuters, dass die Gesamtbevölkerung in den von der Regierung kontrollierten Gebieten aufgrund der vielen Menschen, die das Land verlassen und sich in anderen Ländern ein neues Leben aufbauen, während der Krieg weitergeht, bereits auf 28 Millionen gesunken sein könnte, von einer Gesamtbevölkerung von 45 Millionen vor zehn Jahren. Sie dürfte jetzt noch niedriger sein.

Aufgrund des enormen Ungleichgewichts bei Artilleriegeschossen und anderen Waffen sind die Behauptungen der Ukraine und der USA, dass die Ukraine viel weniger Opfer zu beklagen hat als Russland, offen gesagt unglaubwürdig, und einige Analysten glauben, dass die Opferzahlen in der Ukraine viel höher sind als in Russland. Die sinkende Moral der Truppen, der zunehmende Widerstand gegen die Wehrpflicht, Desertion und Auswanderung aus der Ukraine haben dazu geführt, dass die Zahl der verfügbaren neuen Wehrpflichtigen sinkt.

Vance kam zu dem Schluss: „Die Ukraine braucht mehr Soldaten, als sie aufstellen kann, selbst mit drakonischen Wehrpflichtgesetzen. Und sie braucht mehr Ausrüstung, als die Vereinigten Staaten bereitstellen können. Diese Realität muss in jede zukünftige Ukraine-Politik einfließen, von der weiteren Hilfe des Kongresses bis hin zum diplomatischen Kurs des Präsidenten.“

In seiner Pressekonferenz am 3. Januar bezeichnete der designierte Präsident Trump die Notwendigkeit von Frieden in der Ukraine als eine Frage grundlegender Menschlichkeit. „Ich halte es nicht für angebracht, dass ich [Putin] vor dem 20. treffe, was ich hasse, weil jeden Tag Menschen getötet werden – viele, viele junge Menschen werden getötet, Soldaten“, sagte Trump.

Immer mehr Ukrainer stimmen dem zu. Während Meinungsumfragen kurz nach dem Einmarsch Russlands zeigten, dass 72 % bis zum Sieg kämpfen wollten, sind es jetzt nur noch 38 %. Die meisten Ukrainer wünschen sich schnelle Verhandlungen und sind offen für territoriale Zugeständnisse im Rahmen eines Friedensabkommens.

In jüngsten Interviews hat Präsident Selenskyj seine Position abgeschwächt und angedeutet, dass die Ukraine bereit sei, Gebiete an Russland abzutreten, um den Krieg zu beenden, solange der Rest des Landes durch einen „NATO-Schirm“ geschützt sei. Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine war für die Russen jedoch schon immer völlig inakzeptabel, und so sah das Neutralitätsabkommen von 2022 stattdessen Sicherheitsgarantien vor, durch die andere Länder, darunter einzelne NATO-Mitglieder, die Sicherheit der Ukraine garantieren würden.

Trumps Friedensplan soll Gerüchten zufolge die derzeitigen geografischen Positionen einfrieren und den NATO-Beitritt der Ukraine für 20 Jahre auf Eis legen. Aber die NATO-Mitgliedschaft weiterhin vor der Ukraine in der Schwebe zu halten, wie es die USA seit 2008 von der NATO verlangen, ist eine der Hauptursachen dieses Konflikts und keine Lösung. Neutralität hingegen löst die Ursachen des Konflikts für alle beteiligten Länder und bietet daher eine stabile und nachhaltige Lösung.

Es gibt viele Dinge, in denen wir mit Donald Trump nicht übereinstimmen. Aber in einem Punkt sind wir uns einig: Frieden in der Ukraine ist notwendig. Wir hoffen, dass Trump versteht, dass die Neutralität der Ukraine der Schlüssel zum Frieden und die beste Hoffnung für die Zukunft der Ukraine, Russlands, der Vereinigten Staaten und Europas ist, ja sogar für das Überleben der menschlichen Zivilisation.

Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies sind die Autoren von „War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict“, das im November 2022 bei OR Books erschienen ist.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …