„Beispiellose Krise“ – Zahl der Todesopfer steigt, während Israel den Libanon weiter bombardiert

12. November 2024

Ein israelischer Luftangriff auf Tyre im Südlibanon. (Foto: Social Media, via QNN)

Von Palestine Chronicle Staff

Der libanesische Premierminister Najib Mikati erklärte am Montag in einer Stellungnahme, dass der Libanon mit einer beispiellosen Krise konfrontiert sei, die seine Zukunft bedrohe.

Die israelische Armee führte mehrere Luftangriffe im gesamten Libanon durch, wobei die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums auf 3.240 Tote und 14.134 Verletzte stieg.

Das Ministerium gab am Montag bekannt, dass israelische Angriffe im Libanon allein am Sonntag mindestens 54 Menschenleben gefordert haben.

Der libanesische Premierminister Najib Mikati erklärte am Montag in einer Stellungnahme, dass der Libanon aufgrund der anhaltenden israelischen Aggression, die gegen die wichtigsten Grundsätze des humanitären Völkerrechts verstößt, mit einer beispiellosen Krise konfrontiert ist, die seine Zukunft bedroht.

Das Emergency Operations Center des Ministeriums gab bekannt, dass ersten Zahlen zufolge bei einem israelischen Luftangriff auf Al-Saksakieh in Sidon sieben Menschen getötet und sieben weitere verletzt wurden.

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass die meisten Opfer eines Angriffs auf ein Haus in Al-Saksakieh Frauen und Kinder waren und dass die Rettungsaktionen zur Suche nach Vermissten noch andauerten.

In Sidon wurden laut NNA drei Leichen unter den Trümmern eines Hauses geborgen, das in der Stadt Kharayeb angegriffen wurde.

Darüber hinaus griff die israelische Armee eine Reihe von Städten und Dörfern im Südlibanon an, darunter Burj Qalaway, die Umgebung des Internierungslagers Khiam und die Stadt Ansar.

In Tyre trafen die israelischen Streitkräfte das Gebiet zwischen den Städten Al-Ramadiyah und Seddiqine sowie die Städte Mansouri und Yater.

Ein weiterer Angriff galt den Außenbezirken des Lagers Rashidieh für palästinensische Flüchtlinge südlich der Stadt, wie NNA berichtete.

Darüber hinaus wurden bei einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Shehabieh in Tyre zwei Menschen getötet

In Nabatieh zielten israelische Luftangriffe auf die Außenbezirke der Stadt Froun und die historische Moschee im Stadtteil Al-Bayad, die dabei zerstört wurde.

Die israelische Armee griff auch Kfar Remman, Yohmor al-Shqif und Arnoun in Nabatieh sowie ein Gebäude an der Straße zwischen Nabatieh und Shqif an.

In der Region Baalbek-Hermel wurden laut NNA am Sonntag bei verschiedenen Luftangriffen auf das Gebiet 18 Menschen getötet, vier davon bei einem Luftangriff auf die Stadt Zighrin und fünf weitere bei einem Angriff auf das Dorf Al-Qasr.

In der Stadt Baalbek griffen israelische Kampfflugzeuge die Stadt Shmestar in Baalbek und ein Gebäude im Stadtteil Lakkis an, wobei keine Informationen über Opfer vorliegen.

Ein israelischer Angriff galt auch Saraain El Tahta, wobei eine Person getötet und vier weitere verletzt wurden.

Bei einem weiteren Angriff in Bednayel wurde eine vierköpfige Familie getötet, wodurch sich die Zahl der Todesopfer in Baalbek-Hermel seit Beginn des Krieges laut NNA auf 796 erhöht.

Krieg gegen den Libanon

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza am 7. Oktober 2023 hat sich die libanesische Hisbollah direkt, aber relativ begrenzt am Krieg gegen die israelische Besatzung beteiligt.

Israel eskalierte seine Aggression mit den Cyber-Terror-Angriffen am 17. und 18. September, bei denen mindestens 37 Menschen, darunter auch Kinder, ums Leben kamen und etwa 3000 weitere verletzt wurden.

Dies ging Hand in Hand mit einer Reihe von Attentaten auf Hisbollah-Führer, darunter das auf den Generalsekretär der Widerstandspartei Hassan Nasrallah am 27. September.

Diese Entwicklungen fielen mit beispiellosen Bombenangriffen und Luftangriffen der israelischen Armee auf verschiedene Städte im Libanon zusammen, insbesondere im Süden, in der Bekaa-Ebene und im südlichen Bezirk von Beirut.

Das libanesische Gesundheitsministerium gab am 11. November bekannt, dass seit Beginn der israelischen Aggression gegen den Libanon 3.240 Libanesen getötet und 14.134 verletzt wurden.

Der Notfallausschuss der libanesischen Regierung gab am 29. Oktober bekannt, dass die Zahl der Notunterkünfte 1.100 Zentren mit maximaler Kapazität erreicht hat.

Der Leiter des Ausschusses, Umweltminister Nasser Yassin, gab bekannt, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen 1,2 Millionen übersteigt.

Laut dem Ausschuss sind vom 23. September bis zum 29. Oktober 355.910 syrische und 167.295 libanesische Staatsangehörige nach Syrien eingereist.

(PC, NNA)

