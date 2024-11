https://www.aljazeera.com/opinions/2024/11/11/no-trump-will-not-be-worse-than-biden-for-palestine-and-the-middle-east



Nein, Trump wird für Palästina und den Nahen Osten nicht schlimmer sein als Biden.

Von Muhannad Ayyash ist Professor für Soziologie an der Mount Royal University in Calgary, Kanada.

Veröffentlicht am 11. November 2024

Das liegt daran, dass die Biden-Regierung einfach die Außenpolitik der ersten Trump-Regierung in der Region fortgesetzt hat.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (links) trifft sich mit US-Präsident Donald Trump vor der Unterzeichnung der Abraham-Abkommen im Weißen Haus in Washington, D.C., am 15. September 2020 [Tom Brenner/Reuters]

Seit dem Wahlsieg des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump haben viele Beobachter vorausgesagt, dass seine Regierung für Palästina und den Nahen Osten weitaus schlimmer sein würde. Seine pro-israelische Rhetorik und seine Drohungen, den Iran zu bombardieren, deuten ihrer Meinung nach auf seine außenpolitischen Absichten hin.

Ein genauerer Blick auf die US-Außenpolitik der letzten acht Jahre zeigt jedoch, dass sich für das palästinensische Volk und die Region insgesamt nichts Grundlegendes ändern wird. Dies liegt daran, dass die Regierung von Präsident Joe Biden die Politik der ersten Trump-Präsidentschaft ohne größere Änderungen fortsetzte. Auch wenn es Überraschungen und unerwartete Entwicklungen geben mag, wird die zweite Trump-Regierung den Kurs fortsetzen, den sie 2017 eingeschlagen hat und den Biden 2021 beizubehalten beschloss.

Diese Außenpolitik besteht aus drei Hauptelementen. Das erste ist die Entscheidung, jeglichen verbliebenen Vorwand über die Unterstützung der USA für eine „Zweistaatenlösung“ aufzugeben, bei der Palästina innerhalb der Grenzen von 1967 und mit Ostjerusalem als Hauptstadt volle Selbstbestimmung und Souveränität genießen würde.

Die erste Trump-Regierung machte dies deutlich, indem sie die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegte, die israelische Annexion palästinensischer Gebiete akzeptierte, die illegale Ausweitung von Siedlungen förderte und die Schaffung einer „palästinensischen Entität“ unterstützte, die keine Souveränität genießen würde.

Was die Trump-Regierung den Palästinensern anbot, war eine gewisse wirtschaftliche Unterstützung im Austausch für die Aufgabe ihrer politischen Rechte und Selbstbestimmungsbestrebungen.

Die Biden-Regierung sprach sich zwar rhetorisch für die „Zwei-Staaten-Lösung“ aus, unternahm jedoch nichts, um auf deren Umsetzung zu drängen. Tatsächlich setzte sie die von der Trump-Regierung festgelegte Politik fort, die eine solche Lösung untergräbt.

Biden hat die US-Botschaft in Jerusalem nicht geschlossen und nichts unternommen, um die Ausweitung der Siedlungen zu stoppen oder die israelischen Bemühungen zur Annexion großer Teile des besetzten Westjordanlandes rückgängig zu machen. Zwar wurden einige Sanktionen gegen israelische Siedler als Einzelpersonen verhängt, doch handelte es sich dabei größtenteils um symbolische Maßnahmen, die weder die Siedlungsbewegung noch die Vertreibung von Palästinensern aus ihren Häusern und von ihrem Land behindert haben.

Darüber hinaus akzeptierte die Biden-Regierung die Idee, dass ein zukünftiger palästinensischer Staat nicht die vollen Rechte auf Selbstbestimmung oder Souveränität genießen würde.

Wir wissen dies, weil die Biden-Regierung die Position vertritt, dass die palästinensische Eigenstaatlichkeit nur „durch direkte Verhandlungen zwischen den Parteien“ erreicht werden kann. Da Israel jedoch in seiner Politik und seinen Gesetzen klargestellt hat, dass es einen palästinensischen Staat niemals akzeptieren wird, bedeutet die Position der Biden-Regierung in der Tat eine Ablehnung der palästinensischen Selbstbestimmung und Souveränität.

Das zweite Element der Trump-Biden-Außenpolitik ist die Förderung der arabischen Normalisierung mit Israel durch die Abraham-Abkommen. Die erste Trump-Regierung leitete diesen Weg mit Normalisierungsabkommen zwischen Israel und Marokko, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain ein. Die Biden-Regierung verfolgte diesen Weg energisch weiter und unternahm erhebliche Anstrengungen, um die Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien zu normalisieren. Wäre es nicht zu dem anhaltenden Völkermord im vergangenen Jahr gekommen, wäre dieses Normalisierungsabkommen möglicherweise bereits jetzt erreicht worden.

Der Weg der Abraham-Abkommen bedeutet im Wesentlichen, dass die arabischen Staaten die volle Souveränität Israels über das historische Palästina anerkennen und damit den Forderungen nach Wiedergutmachung und Gerechtigkeit für das palästinensische Volk ein Ende setzen würden. Es würde das palästinensische Rückkehrrecht verweigern und den Flüchtlingsstatus der palästinensischen Flüchtlinge abschaffen. Es würde auch einer palästinensischen Entität, die auf 5 bis 8 Prozent des historischen Palästina geschaffen wurde, arabische Legitimität und Anerkennung verleihen, die eine begrenzte Selbstverwaltung und kein Recht auf Selbstbestimmung hätte.

Das dritte Element der Trump-Biden-Politik ist die Eindämmung des Iran. Die Trump-Regierung hat bekanntlich den Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) gekündigt, der im Austausch für Beschränkungen des iranischen Atomprogramms Sanktionserleichterungen vorsah. Sie verhängte außerdem strengere Sanktionen gegen den Iran und versuchte, das Land politisch und wirtschaftlich zu isolieren. Die Biden-Regierung hat den JCPOA nicht wiederhergestellt und das gleiche Sanktionsregime gegen den Iran beibehalten.

Darüber hinaus setzte sie auch Trumps Vision der Schaffung einer neuen Wirtschafts- und Sicherheitsvereinbarung in der Region zwischen Israel und den arabischen Staaten fort, um die Interessen der USA zu sichern und den Iran zu isolieren.

Sollte dieser Pakt zustande kommen, würde er die Fähigkeit der USA verbessern, militärische Macht auszuüben, den Zugang zu kritischen Energiequellen und Handelsrouten zu sichern und den Widerstand gegen den US-Imperialismus zu schwächen, sodass die USA nicht nur dem Iran, sondern auch China und anderen Gegnern besser entgegentreten könnten.

Im Wesentlichen hat die Biden-Regierung also trotz ihrer rhetorischen Heuchelei und ihres angeblichen Engagements für die Menschenrechte nichts anderes getan als ihre Vorgängerin. Beide Regierungen haben in den letzten acht Jahren daran gearbeitet, das Ende des palästinensischen Kampfes für Selbstbestimmung und volle Souveränität sicherzustellen und einen neuen Nahen Osten zu schaffen, in dem Israel eine noch wichtigere wirtschaftliche und militärische Rolle bei der Verteidigung der imperialen Interessen der USA spielt.

Die Biden-Regierung ist sogar noch weiter gegangen und erlaubt Israel, seinen langsamen Völkermord an den Palästinensern in einen beschleunigten umzuwandeln, bei dem eine unvorstellbare Zahl von Palästinensern ausgerottet und große Teile des Gazastreifens entvölkert werden.

Aufgrund der Proklamationen Trumps während des Wahlkampfs und der Berater, Geldgeber und Unterstützer, mit denen er umgeben ist, gibt es allen Grund zu der Annahme, dass seine zweite Regierung diesen parteiübergreifenden Weg zur endgültigen Beseitigung der „palästinensischen Frage“ weiter vorantreiben wird.

Wir können mit mehr bedingungsloser Unterstützung für Israel rechnen, um den Großteil des Westjordanlands offiziell zu annektieren, Teile des Gazastreifens dauerhaft zu kolonisieren, Massen von Palästinensern unter dem Vorwand der Verfolgung von „Frieden, Sicherheit und Wohlstand“ zu vertreiben und die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Integration Israels in die Region voranzutreiben, um den Iran und seine Verbündeten, einschließlich China, zu schwächen.

Diejenigen, die diesem Plan im Weg stehen, sind das palästinensische Volk mit seinem nationalen Streben nach Freiheit und Befreiung sowie andere Nationen in der arabischen Welt, die des Krieges, der politischen Gewalt, der Unterdrückung und der Verarmung überdrüssig sind.

Die Trump-Regierung wird versuchen, diesen Widerstand zu brechen, indem sie die Menschen mit wirtschaftlichen Anreizen und der Androhung von Gewalt und Unterdrückung bestecht. Aber dieser Ansatz wird – wie immer – nur begrenzte Wirkung zeigen.

Der Widerstand gegen diese Pläne wird anhalten, weil Palästinenser und andere in der Region verstehen, dass das Aufgeben des Rechts auf Gerechtigkeit bedeutet, die eigene Identität als freier und würdiger Mensch aufzugeben. Und die Menschen würden lieber die Drohungen des Imperiums erdulden, als ihre Menschlichkeit aufzugeben.

Das bedeutet letztendlich, dass der Widerstand nicht nur anhalten wird, sondern wahrscheinlich sogar zunehmen und sich verschärfen wird, wodurch die Welt auf einen Weg großer Kriege zusteuert – das genaue Gegenteil dessen, wofür eine große Zahl von Amerikanern bei den Wahlen am 5. November gestimmt hat.

Die Palästinenser, andere Nationen in der Region und bis zu einem gewissen Grad auch gewöhnliche Amerikaner werden weiterhin unter den Folgen einer parteiübergreifenden Außenpolitik leiden, die die USA auf einen grundlegend destruktiven Weg des Völkermords und des Krieges geführt hat.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Muhannad Ayyash ist Professor für Soziologie an der Mount Royal University in Calgary, Kanada. Er ist Autor von „A Hermeneutics of Violence“ (UTP, 2019) und Politikanalyst bei Al-Shabaka, dem palästinensischen Politiknetzwerk.Er ist in Silwan, Al-Quds, geboren und aufgewachsen, bevor er nach Kanada auswanderte, wo er heute Professor für Soziologie an der Mount Royal University ist. Derzeit schreibt er ein Buch über die koloniale Souveränität der Siedler.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …