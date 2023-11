https://www.middleeastmonitor.com/20231108-belgium-wants-sanctions-against-israel-for-gaza-bombings-deputy-pm/



Einheimische und Zivilschutzteams führen Such- und Rettungsaktionen durch, nachdem ein israelischer Angriff das Haus der Familie Salman in Deir Al Balah, Gaza, am 07. November 2023 getroffen hat [Ashraf Amra – Anadolu Agency]

Belgien will Sanktionen gegen Israel wegen der Bombardierung des Gazastreifens – stellvertretende Premierministerin

8.November 2023

Die stellvertretende belgische Premierministerin hat die belgische Regierung am Mittwoch aufgefordert, Sanktionen gegen Israel zu beschließen und die Bombardierungen von Krankenhäusern und Flüchtlingslagern in Gaza zu untersuchen, berichtet Reuters.

Es ist Zeit für Sanktionen gegen Israel. Der Bombenregen ist unmenschlich

sagte die stellvertretende Premierministerin Petra De Sutter der Zeitung Nieuwsblad.

Es ist klar, dass Israel sich nicht um die internationalen Forderungen nach einem Waffenstillstand kümmert

sagte sie.

Israel griff den Gazastreifen als Reaktion auf einen Hamas-Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober an, bei dem Bewaffnete nach israelischen Angaben 1.400 Menschen, überwiegend Zivilisten, töteten und etwa 240 Geiseln nahmen. Der Krieg hat sich zu einer der blutigsten Episoden in dem seit Generationen andauernden israelisch-palästinensischen Konflikt entwickelt.

De Sutter sagte, die Europäische Union solle ihr Assoziierungsabkommen mit Israel, das auf eine bessere wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit abzielt, unverzüglich aussetzen.

Außerdem solle ein Einfuhrverbot für Produkte aus den besetzten palästinensischen Gebieten verhängt und gewalttätigen Siedlern, Politikern und Soldaten, die für Kriegsverbrechen verantwortlich sind, die Einreise in die EU untersagt werden.

Gleichzeitig solle Belgien die Mittel für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zur Untersuchung der Bombenanschläge aufstocken und die Geldflüsse an die Hamas kürzen.

„Dies ist eine terroristische Organisation. Terror kostet Geld, und es muss Sanktionen gegen die Unternehmen und Personen geben, die die Hamas mit Geld versorgen“, sagte De Sutter. Da der Krieg nun in den zweiten Monat geht, haben UN-Vertreter und die G7-Staaten ihre Appelle für eine humanitäre Pause der Feindseligkeiten verstärkt, um das Leid im Gazastreifen zu lindern, wo Gebäude zerstört wurden und die Grundversorgung knapp wird. Nach palästinensischen Angaben sind mehr als 10.000 Menschen getötet worden, 40 Prozent davon Kinder.

