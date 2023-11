Repräsentantenhaus zensiert einziges palästinensisches Mitglied wegen Forderung nach palästinensischer Freiheit Von Michael Arria

House censures only Palestinian member over call for Palestinian freedom On Tuesday, the U.S. House of Representatives passed a resolution to censure Rep. Rashida Tlaib (D-MI) over comments she made advocating for Palestinians to be free.

Die Abgeordnete Ilhan Omar tröstet die Abgeordnete Rashida Tlaib, als diese am 7. November 2023 vor dem Repräsentantenhaus spricht. (Foto: Screenshot)

Von Michael Arria

8. November 2023

Am Dienstag verabschiedete das US-Repräsentantenhaus eine Resolution, um die Abgeordnete Rashida Tlaib (D-MI) wegen ihrer Äußerungen, in denen sie sich für die Freiheit der Palästinenser einsetzte, zu verurteilen. Tlaib ist das einzige palästinensisch-amerikanische Mitglied des Repräsentantenhauses.

Der Schritt erfolgte inmitten der anhaltenden Bombardierung des Gazastreifens, bei der innerhalb von 24 Stunden mehr als 200 Menschen getötet wurden und Wohngebiete angegriffen wurden. Seit dem 7. Oktober hat Israel mindestens 10.569 Palästinenser, darunter über 4.200 Kinder, getötet.

Vor weniger als zwei Wochen scheiterte eine von der Abgeordneten Marjorie Taylor Greene (R-GA) eingebrachte Resolution zum Misstrauensantrag gegen Tlaib. Greene, die die Waldbrände in Kalifornien 2018 auf einen geheimen jüdischen Weltraumlaser zurückführte, warf Tlaib „antisemitische Aktivitäten“ vor, weil sie Israel kritisiert hatte.

Greene wollte die Maßnahme erneut einbringen, ließ den Versuch jedoch fallen, als der Abgeordnete Rich McCormick (R-GA) eine separate Resolution vorlegte.

Keine Demokraten unterstützten die ursprüngliche Maßnahme von Greene. Vielmehr stimmten 23 Republikaner für die Vertagung der Maßnahme. Für die McCormick-Resolution stimmten jedoch 212 Republikaner und 22 Demokraten. Sie wurde mit 234-188 Stimmen angenommen. Vier Mitglieder stimmten mit „anwesend“.

Nach der Abstimmung unterzeichneten 70 Demokraten eine von Abgeordnetem Brad Schneider (D-IL) geleitete Erklärung, in der die Formulierung „vom Fluss zum Meer“ als „Aufruf zur Zerstörung des Staates Israel und zum Völkermord am jüdischen Volk“ verurteilt wird.

Der zweite GOP-Antrag wurde gestellt, nachdem Tlaib den populären Slogan „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ verteidigt hatte. Die Kongressabgeordnete hatte ein Video auf Twitter gepostet, in dem sie die Regierung Biden beschuldigte, den Völkermord in Palästina zu unterstützen, und ihn davor warnte, dass seine Komplizenschaft Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahlen 2024 haben könnte. In dem Video waren Demonstranten zu sehen, die den Slogan skandierten.

In einem Folge-Tweet schrieb Tlaib: „Vom Fluss zum Meer ist ein Aufruf zu Freiheit, Menschenrechten und friedlicher Koexistenz, nicht zu Tod, Zerstörung oder Hass. Im Mittelpunkt meiner Arbeit und meines Engagements stehen immer Gerechtigkeit und Würde für alle Menschen, unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit.“

Auf Twitter wies Abed Ayoub, Nationaler Geschäftsführer des American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC), darauf hin, dass sich die Kritik von pro-israelischen Gruppen an dem Slogan in den letzten Wochen gewandelt habe.

Am 3. Mai 2022 bezeichnete die ADL-Website den Slogan als „einen Slogan, der häufig in pro-palästinensischen Kampagnen verwendet und bei Demonstrationen skandiert wird“, schreibt er. „Nirgendwo in der Beschreibung von 2022 wird Antisemitismus erwähnt… Am 26. Oktober 2023 wurde die Position auf der Website geändert, um ‚ist ein antisemitischer Slogan‘ einzuschließen.“

„Der gesamte Hintergrundtext wurde am 26.10. geändert“, fuhr er fort. „Die Änderung kam, als sich die öffentliche Meinung über Israel und den Völkermord zu ändern begann. Warum die Änderung jetzt? Der Wandel der öffentlichen Meinung hat zu einer Kampagne und Taktik geführt, pro-palästinensische und pro-Friedens-Stimmen zum Schweigen zu bringen. Anstatt über den israelischen Völkermord zu sprechen, debattieren die Menschen über einen Sprechchor und nehmen Rashida Tlaib ins Visier. Die Ablenkung ist Teil des Ziels.“

Bei einer Debatte im Repräsentantenhaus über die Resolution gab es feurige Reden von beiden Seiten des Themas.

„Hier geht es nicht um den ersten Verfassungszusatz. Rashida Tlaib hat das Recht, antisemitische Hetze zu verbreiten und sogar die Zerstörung des jüdischen Staates zu fordern“, erklärte McCormick. „Aber das Repräsentantenhaus hat auch das Recht, klarzustellen, dass ihre Hassreden nicht die Meinung der Kammer widerspiegeln. Und genau darum geht es in dieser Resolution. Wenn man zur Vernichtung eines Landes und seines Volkes aufruft – wenn das nicht tadelnswert ist, was dann?“

„Wenn sie ‚Vom Fluss bis zum Meer‘ skandiert, glaubt sie es“, sagte der Abgeordnete Mike Lawler (R-NY). „Sie glaubt, dass Israel ausgerottet werden sollte.“

„Wir sind Menschen wie alle anderen auch. Meine Schwester, meine Großmutter, will wie alle Palästinenser nur ihr Leben in Freiheit und mit der Menschenwürde leben, die wir alle verdienen“, sagte Tlaib und hielt die Tränen zurück. „Wir ergreifen das Wort, um Leben zu retten, Herr Vorsitzender. Unabhängig vom Glauben und von der ethnischen Zugehörigkeit sollte das in dieser Kammer nicht umstritten sein. Die Schreie der palästinensischen und israelischen Kinder klingen für mich nicht anders. Was ich nicht verstehe, ist, warum die Schreie der Palästinenser für Sie alle anders klingen.“

Tlaib verwies auch auf die Tatsache, dass die meisten demokratischen Wähler mit ihrer Position übereinstimmen. „71% der Demokraten in Michigan unterstützen einen Waffenstillstand“, sagte sie den Abgeordneten. „Sie können also versuchen, mich zu zensieren, aber Sie können ihre Stimmen nicht zum Schweigen bringen.“

Abgeordneter Ilhan Omar (D-MN) erwähnte die völkermörderische Sprache von GOP-Abgeordnetem Max Miller (R-OH), die kein Misstrauensvotum auslöste. „Es ist eine eklatante Heuchelei, wenn die Republikaner auf der anderen Seite des Ganges versuchen, Definitionen zu schaffen und zu sagen, ‚Rashida will Menschen vernichten‘, während Max Miller selbst ins Fernsehen ging und sagte, ‚wir verwandeln Gaza in einen Parkplatz und wollen die Palästinenser vernichten‘, sagte Omar.

„Niemand auf dieser Seite des Ganges hat ihn verurteilt“, fuhr sie fort. „Was hier wahr ist, ist, dass jeder einzelne von ihnen [Republikanern] die Tatsache nicht anerkennt, dass die Palästinenser zu Zehntausenden sterben, aber weiterhin sagen wird, dass wir es sind, die die Menschlichkeit nicht anerkennen. Rashida wird stark bleiben und die palästinensische Bewegung wird weiter für die Befreiung kämpfen, bis jeder einzelne Palästinenser das Recht hat, in Freiheit zu leben.

Am Montag reichte die Abgeordnete Sara Jacobs (D-CA) einen Misstrauensantrag gegen den Abgeordneten Brian Mast (R-FL) ein, weil er letzte Woche palästinensische Zivilisten mit den Nazis verglichen hatte. Die Resolution soll noch diese Woche behandelt werden.

Zusätzlich zu ihren Kommentaren im Repräsentantenhaus gab Tlaib eine Erklärung zu dieser Situation ab. „Es ist eine Schande, dass meine Kollegen mehr darauf bedacht sind, mich zum Schweigen zu bringen, als Leben zu retten, da die Zahl der Toten in Gaza 10.000 übersteigt“, heißt es darin. „Viele von ihnen haben mir gezeigt, dass ihnen das Leben von Palästinensern einfach egal ist, aber ich kontrolliere ihre Rhetorik und ihr Handeln immer noch nicht. Anstatt die Stimme und die Perspektive des einzigen palästinensischen Amerikaners im Kongress anzuerkennen, haben meine Kollegen darauf zurückgegriffen, meine Positionen in Entschließungen voller offensichtlicher Lügen zu verdrehen. Ich habe wiederholt die schrecklichen Angriffe und das Töten von Zivilisten durch die Hamas und die israelische Regierung angeprangert und um die israelischen und palästinensischen Opfer getrauert.“

