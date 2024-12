Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Israel im Krieg Tag 422 |

Ben-Gvir: Geisel-Deal-Vorschlag ist ‚irrelevant‘; Israelische Angriffe töten 15 Menschen in Gaza, sagen Mediziner

1. Dezember 2024

Ein Abfangmanöver über dem Norden Israels, letzten Monat.

Israelis gehen am Samstagabend auf dem Geiselplatz in Tel Aviv auf die Straße, um die Freilassung der Geiseln zu fordern.Credit: Itai Ron

Trauernde nehmen an einer Mahnwache zu Ehren des verstorbenen Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah an dem Ort teil, an dem er bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde, im Stadtteil Haret Hreik in den südlichen Vororten von Beirut am Samstag.Bild: Ibrahim Amro/AFP

ISRAEL: Israelische Beamte befürchten, dass der Iran und terroristische Organisationen ihren Einfluss in Syrien verstärken werden, Raketenabschuss aus dem Jemen löst Sirenen in Zentralisrael aus ■ GAZA: Hamas-Delegation besucht Kairo zu Gesprächen mit Fatah und Islamischem Dschihad ■ IRAN: Teheran plant laut IAEO-Bericht Ausbau der Urananreicherung

Aktualisierungen

Reuters

vor 36 Minuten

