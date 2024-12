Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-11-30/ty-article/.premium/israeli-ministers-call-to-pro-nazi-romanian-candidate-sparks-election-interference-claims/00000193-7e20-de89-abff-7ffb63590000



Rumänien beschuldigt Israel der Wahleinmischung nach Gespräch des Netanjahu-Ministers mit Pro-Nazi-Kandidat

Das Gespräch des Ministers für Diasporaangelegenheiten Amichai Chikli mit dem Präsidentschaftskandidaten Calin Georgescu wurde von rechtsextremen Medien in Rumänien und darüber hinaus veröffentlicht. Georgescu hat zuvor die antisemitische Eiserne Garde gelobt, die für ihre gewaltsame Verfolgung von Juden bekannt ist.

Minister für Diaspora-Angelegenheiten Amichai Chikli, Juni.Credit: Naama Grynbaum

Von Amir Tibon

30. November 2024

Rumänien beschuldigt den israelischen Minister für Diaspora-Angelegenheiten, Amichai Chikli, sich in die Wahlen des Landes eingemischt zu haben, nachdem er letzte Woche ein öffentliches Telefongespräch mit dem rechtsradikalen Präsidentschaftskandidaten Calin Georgescu geführt hatte, der seit langem die Nazi-Kollaborateure des Landes verherrlicht.

Der rumänische Botschafter in Israel erklärte gegenüber Haaretz, dass Chiklis Verhalten den engen Beziehungen seines Landes zu Israel schade, und betonte, dass sich Rumänien nie auf ähnliche Weise in die israelische Politik eingemischt habe. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …