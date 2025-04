https://www.commondreams.org/news/itamar-ben-gvir-visits-america



Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hält am 21. Oktober 2024 eine Rede während einer Versammlung rechtsextremer Aktivisten nahe der Grenze zum Gazastreifen.

(Foto: Menahem Kahana/AFP via Getty Images)

Ben-Gvir sagt, dass führende Republikaner zustimmen, dass „Lebensmittel- und Hilfsdepots in Gaza bombardiert werden sollten“

Die Äußerungen des israelischen Ministers für nationale Sicherheit, der sich derzeit in den Vereinigten Staaten aufhält, erfolgten vor dem Hintergrund der israelischen Bombardierung eines Lebensmittelverteilungszentrums im Zentrum von Gaza, bei der drei Menschen, darunter mindestens ein Kind, getötet wurden.

Brett Wilkins

24. April 2025

Ein israelischer Drohnenangriff auf ein Lebensmittelverteilungszentrum im Zentrum von Gaza, bei dem am Donnerstag drei Palästinenser getötet wurden, unterstreicht die Äußerungen von Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit, der Anfang der Woche sagte, dass führende Republikaner ihm bei einem Treffen in US-Präsident Donald Trumps Resort Mar-a-Lago mitgeteilt hätten, dass sie seine Politik der Bombardierung von humanitären Hilfsdepots in dem umkämpften Gebiet unterstützen.

Augenzeugen sagten, dass eine israelische Drohne einen Lebensmittelverteilungsort in der Stadt al-Zawayda bombardiert habe, wobei drei Menschen, darunter mindestens ein Kind, getötet und weitere verletzt worden seien. Der Bombenangriff erfolgte inmitten einer lähmenden israelischen Blockade des Gazastreifens, die zu weit verbreiteter Hungersnot und Krankheit geführt hat. Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Hilfe warnte Anfang dieser Woche, dass die humanitäre Krise im Gazastreifen „ein beispielloses Ausmaß“ erreicht habe.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafaberichtete, dass bei israelischen Luftangriffen seit Donnerstagmorgen 52 Zivilisten im Gazastreifen getötet wurden, wodurch die Zahl der Todesopfer durch den 566 Tage andauernden, von den USA unterstützten Völkermordangriff Israels von den USA unterstützten Völkermordangriff auf mindestens 51.355, mehr als 117.000 weitere wurden verletzt, über 14.000 Menschen werden vermisst und sind vermutlich tot und unter den Trümmern begraben, Millionen weitere wurden gewaltsam vertrieben, hungern oder sind krank.

Die Angriffe vom Donnerstag erfolgten, nachdem Ben-Gvir, der Vorsitzende der rechtsextremen Partei „Jüdische Kraft“, erklärt hatte, dass „hochrangige Vertreter der Republikanischen Partei“, mit denen er sich am Dienstag in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, getroffen hatte, „ihre Unterstützung für meine sehr klare Position zum Ausdruck gebracht haben“, dass „Lebensmittel- und Hilfsdepots in Gaza bombardiert werden sollten, um militärischen und politischen Druck auszuüben, damit unsere Geiseln sicher nach Hause gebracht werden können“.

Mehr als 250 israelische und andere Geiseln wurden während des von der Hamas angeführten Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2023 genommen. Es wird angenommen, dass 24 Geiseln in Gaza noch am Leben sind. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der vor dem Internationalen Strafgerichtshof flüchtig ist, wird weithin beschuldigt, die Bemühungen um einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln zu sabotieren, um den Krieg zu verlängern und sein Strafverfahren wegen Korruption zu verzögern.

Am Mittwoch wurde Ben-Gvir von Shabtai, einer geheimen Vereinigung, die 1996 von Studenten der Yale University, darunter Cory Booker, der heute demokratischer US-Senator ist, gegründet wurde, eingeladen, an der elitären Schule in Connecticut zu sprechen. Nach seiner Rede winkte Ben-Gvir den vor dem Gebäude versammelten pro-palästinensischen Demonstranten zu und zeigte ihnen das „Siegeszeichen“, woraufhin einige Wasserflaschen auf ihn warfen.

Nach einer Protestaktion am Dienstagabend, die nicht von ihr organisiert worden war, wurde die Yale-Sektion der Students for Justice in Palestine von Universitätsvertretern ihrer offiziellen Club-Zugehörigkeit enthoben, die Bedenken wegen „beunruhigendem antisemitischem Verhalten bei der Versammlung“ anführten, ohne jedoch Beweise für ihre Behauptung vorzulegen.

Ben-Gvir setzte seine USA-Reise am Donnerstag mit geplanten Besuchen in jüdischen Vierteln im New Yorker Stadtteil Brooklyn fort.

Die Äußerungen vom Dienstag waren nicht das erste Mal, dass Ben-Gvir, der 2007 von einem israelischen Gericht wegen Anstiftung zum Rassismus und Unterstützung der militanten kahanistischen Gruppe Kach verurteilt wurde, Kriegsverbrechen gegen Palästinenser befürwortete.

„Lasst uns die Nahrungsvorräte in Gaza bombardieren, lasst uns alle Stromleitungen in Gaza bombardieren. Warum gibt es in Gaza Licht? Es darf kein einziges Licht geben. Stoppt die Stromversorgung“, sagte er letzten Monat.

Im Januar trat Ben-Gvir aus Protest gegen das Waffenstillstandsabkommen und die Freilassung von Geiseln durch die Regierung Netanjahu zurück. Er kehrte in die Regierung zurück, nachdem diese im vergangenen Monat ihren genozidalen Angriff auf Gaza erneut aufgenommen hatte.

Trump und Musk befinden sich auf einem verfassungswidrigen Amoklauf, der praktisch jeden Bereich der Bundesregierung ins Visier nimmt. Diese beiden rechten Milliardäre haben es auf Krankenschwestern, Wissenschaftler, Lehrer, Tagesmütter, Richter, Veteranen, Fluglotsen und Atomaufsichtsbeamte abgesehen. Niemand ist sicher. Als Nächstes stehen das Lebensmittelmarkenprogramm, die Sozialversicherung, Medicare und Medicaid auf der Liste.

Es ist eine beispiellose Katastrophe und ein Fünf-Alarm-Feuer, aber es wird eine Abrechnung geben. Die Menschen haben nicht dafür gestimmt. Das amerikanische Volk will diese dystopische Höllenlandschaft nicht, die sich hinter dem Vorwand der „Effizienz“ verbirgt. In Wirklichkeit ist das alles ein Geschenk an die Interessen der Konzerne und die libertären Träume von rechtsextremen Oligarchen wie Musk.

Common Dreams spielt eine wichtige Rolle, indem es Tag und Nacht über diese Orgie der Korruption und Gier berichtet und darüber, was normale Menschen tun können, um sich zu organisieren und zurückzuschlagen. Als gemeinnützige Nachrichtenagentur, die von den Menschen getragen wird, berichten wir über Themen, die die Unternehmen

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …