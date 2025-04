https://consortiumnews.com/2025/04/24/asad-abukhalil-where-is-the-arab-street/?eType=EmailBlastContent&eId=6ab9ecbd-c93b-47f3-a657-4e72765deb27



AS`AD AbuKHALIL: Wo ist die „arabische Straße“?

24. April 2025

Teilen

Während der anhaltenden Kriege des israelischen Expansionismus in Gaza, im Westjordanland, in Syrien und im Libanon fällt das Ausbleiben großer, nachhaltiger Proteste in zahlreichen arabischen Hauptstädten auf.

Protest für Palästina im Mai 2021 in Amman, Jordanien, nach der gewaltsamen Vertreibung der Familien in Sheikh Jarrah und den jüngsten tödlichen Luftangriffen auf Gaza. (Raya Sharbain, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

Tot dem Westen besteht seit langem eine verzerrte und orientalistische Faszination für die arabische öffentliche Meinung.

Westliche Regierungen und Medien bezeichnen die arabische öffentliche Meinung seit Jahrzehnten abwertend als „die arabische Straße“, um dem arabischen Verhalten und Denken, wie es der Lieblingsarabier des Westens, Fouad Ajami, nannte, atavistische Impulse und lautstarke Rowdytum zuzuschreiben.

Es ist, als würden sich Araber politisch anders verhalten als zivilisierte Westler; als würden Araber auf die Straße gehen, während Westler ihre politischen Beschwerden in schwülstigen Zeitungsartikeln kundtun. In den 1950er und 1960er Jahren, während der Blütezeit des Nasserismus, gingen die Araber regelmäßig auf die Straße, um ihre Ablehnung gegenüber westlichen Regierungen – und oft auch gegenüber ihren eigenen Regierungen – zum Ausdruck zu bringen.

US-Botschaften waren in diesen Jahren ein beliebtes Ziel für Demonstranten, weshalb sie seitdem zu Festungen umgebaut wurden. Arabische Demonstranten werden von amerikanischen Botschaften ferngehalten, während lokale Armeen dafür sorgen, dass israelische und US-amerikanische diplomatische Vertretungen für die normale Bevölkerung zugänglich bleiben. Im vergangenen Jahr wurde die jordanische Armee eingesetzt, um Demonstranten daran zu hindern, die israelische Botschaft zu stürmen.

In der Vergangenheit nahmen westliche Botschaften Demonstrationen gegen die Politik des Westens und gegen mit dem Westen verbündete lokale Machthaber zur Kenntnis. Europäische und amerikanische Regierungen berücksichtigten die arabische öffentliche Meinung häufig in ihren Berichten und Analysen über die Region.

Die rivalisierenden Ansichten

Es war eine Zeit, in der in den Eliten tatsächlich über die Nahostpolitik der USA debattiert wurde. Die rivalisierenden Lager (die sogenannten Arabisten, die in den 1990er Jahren dezimiert wurden, und die Israel-Lobby) stritten über die politische Bedeutung der arabischen öffentlichen Meinung.

Die Arabisten behaupteten, sie sei wichtig und die USA würden sie auf eigene Gefahr ignorieren, angesichts der kumulativen Auswirkungen der Ressentiments und der Abneigung der Bevölkerung gegenüber Amerika. Die Arabisten führten das Beispiel der iranischen Revolution von 1979 mit ihrer starken antiamerikanischen Komponente an, die sie auf den von der CIA und dem MI6 inszenierten Staatsstreich von 1953 zurückführten, bei dem die Meinung des iranischen Volkes ignoriert worden war.

Bewaffnete iranische Rebellen während der Islamischen Revolution im Iran 1979. (Wikimedia Commons/ Public Domain)

Die Botschaft der Arabisten lautete: Man kann die lokale öffentliche Meinung ignorieren, aber sie könnte später explodieren.

Auf der anderen Seite betrachtet die Israel-Lobby die arabische öffentliche Meinung niemals als wichtigen Faktor bei der Politikgestaltung und bezeichnet die Warnungen der Arabisten als alarmistisch. Sie argumentieren – vielleicht in ihrer festen Überzeugung von der Wirksamkeit von Gewalt –, dass die arabische öffentliche Meinung für die Formulierung der Regionalpolitik der USA irrelevant sei. Sie sind in einem kolonialen Denken verwurzelt, das davon ausgeht, dass die Einheimischen mit der richtigen Menge an Gewalt unterworfen werden können. Wie Bernard Lewis und andere zionistische Analysten argumentierten: Die Araber verstehen nur die Sprache der Gewalt.

Doch während der anhaltenden Kriege des israelischen Expansionismus in Gaza, im Westjordanland, in Syrien und im Libanon fällt das Ausbleiben großer, nachhaltiger Proteste in zahlreichen arabischen Hauptstädten auf.

In mehreren arabischen Ländern gab es einige große Demonstrationen gegen den Völkermord in Gaza. So fanden beispielsweise in Jemen, dem verarmten Land, das seit Jahren unter der Belagerung durch den Westen und die Golfstaaten leidet, wöchentliche Solidaritätsdemonstrationen für Palästina statt, an denen Hunderttausende Menschen teilnahmen.

Zehntausende Menschen versammelten sich am 12. Januar 2024 in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa, um ihre Solidarität mit Palästina zu bekunden und gegen die Bombardierung der jemenitischen Blockade israelischer Schiffe und Frachter im Roten Meer durch die USA und Großbritannien zu protestieren. (AhlulBayt News Agency/ Wikimedia Commons/ CC BY 4.0)

Der Jemen hat sowohl bei Straßenprotesten als auch bei militärischen Aktionen gegen israelische Interessen die mit Abstand intensivste Identifikation mit der palästinensischen Sache gezeigt. Es gab Proteste in Jordanien und Mauretanien sowie in anderen Hauptstädten, aber im Vergleich zu westlichen Städten war der Volksaufstand gegen den Völkermord minimal.

Auch 1982 versäumten es die Araber, während der brutalen israelischen Invasion im Libanon ihre Unterstützung für die Palästinenser und Libanesen zu zeigen.

Was hat sich geändert

Um den offensichtlichen Rückgang der arabischen Massenproteste zu analysieren, muss man die Veränderungen in der arabischen Politik im Laufe der Jahrzehnte betrachten. In den 1950er und 1960er Jahren waren Verweise auf „die arabischen Massen“ in der arabischen politischen Rhetorik und in der westlichen Berichterstattung über die Region weit verbreitet.

„Die arabischen Massen“ war eine treffende Beschreibung für Araber, die aus gemeinsamer Sorge um ihre Brüder (in Algerien, Palästina oder im Libanon) an grenzüberschreitenden politischen Aktionen teilnahmen. Heute gibt es solche Aktionen nicht mehr, und die politische Rhetorik der Araber hat sich nach dem Tod des ägyptischen Präsidenten Gamal Nasser im Jahr 1970 und nach dem Sturz der Regimes von Saddam Hussein und Gaddafi im Irak und in Libyen in diesem Jahrhundert gewandelt.

Arabische Führer sprechen nicht mehr direkt zu ihrem Volk, und ihre Rhetorik ist weit weniger panarabisch als früher. Die Führer befassen sich nun mit rein lokalen – und sogar technischen – Themen und scheuen hohe Ideale. In einer Zeit, in der die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien die arabische Kultur und Medien dominieren, drehen sich die Themen um Profit, (kapitalistischen) Erfolg, Glamour und soziale Ordnung.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Befreiung und Würde für die Araber mehr bedeuteten als materieller Fortschritt. Stattdessen feiern die arabischen Medien nun Extravaganz im Stil von Las Vegas.

Die Gründe

Es gibt mehrere Gründe für die Veränderungen im politischen (oder „Straßen-)Verhalten der arabischen Bevölkerung:

Erstens besteht ein Zusammenhang zwischen dem Glauben der Menschen an die Möglichkeit politischer Veränderungen und der Häufigkeit von Protesten in einem Land. In den 1950er und 1960er Jahren protestierten die arabischen Massen viel häufiger, weil sie an eine hohe Wahrscheinlichkeit politischer Reaktionsfähigkeit und Veränderungen glaubten – entweder weil die Regime auf die Forderungen der Massen hörten oder weil sie oft zusammenbrachen, wenn sie von der Ausrichtung und Stimmung der Massen abwichen.

Es war auch eine Zeit, in der Nasser das arabische Volk direkt aufwiegelte und mobilisierte. Seine einflussreiche Radiosendung „Die Stimme der Araber“ nutzte die neu verfügbaren billigen Transistorradios, um ab 1953 die panarabische Nation zu mobilisieren.

Nasser bei einer Rede 1955 zur Eröffnung des Suezkanals. (Zdravko Pe?ar/ Museum für Afrikanische Kunst, Belgrad / Wikipedia Commons/ CC BY-SA 4.0)

Zweitens mindert die politische Stabilität eines Regimes (aufgrund direkter militärischer und sicherheitspolitischer Schutzmaßnahmen des Westens oder interner Repressionen) die Hoffnung der Bevölkerung auf Veränderungen. Staatsstreiche sind heute selten (außer im Sudan). Eine lange Regierungszeit der Machthaber war unter republikanischen und monarchistischen Regimes bis 2011, als die Regimes im Jemen und in Libyen gestürzt wurden, die Regel. Das syrische Regime fiel 2024 durch direkte Intervention der Türkei (und möglicherweise Russlands).

Drittens gibt es keine politische Führung oder keinen politischen Führer des arabischen Volkes mehr. Es gibt keinen Inspirator der Massen, der für Palästina agitieren könnte. Regierungsvertreter äußern sich zurückhaltend zu Palästina, weil die arabischen Führer die Israel-Lobby fürchten, die die US-Politik gegenüber dem jeweiligen Staatschef und seinem Regime beeinflussen kann.

Die Forderungen der Araber für Palästina sind mittlerweile sehr gering und konzentrieren sich auf redundante Forderungen nach der Umsetzung der arabischen Friedensinitiative von 2002, die „Land für Frieden“ – oder Normalisierung im Gegenzug für den Rückzug Israels aus den Gebieten von 1967 – forderte.

Viertens leiden die arabischen Völker unter der brutalen Herrschaft von Despoten, die Armeen kontrollieren, die größtenteils von den USA und anderen westlichen Mächten ausgerüstet und ausgebildet werden. Diese Armeen sind nicht dafür ausgebildet, sich Israel entgegenzustellen, sondern ihrer eigenen Bevölkerung, um den zuverlässigen Despoten an der Macht zu halten und westliche Interessen und Botschaften sowie Friedensverträge mit Israel zu schützen.

Die arabischen Armeen der 1950er und 1960er Jahre verfügten nicht über die Ausrüstung, um große Menschenmassen zu kontrollieren. Während der aktuellen Kriege wurde die von den USA ausgebildete und ausgerüstete irakische Armee (die angesichts des IS zusammengebrochen war) mit voller Ausrüstung ausgestattet, um KFC-Restaurants vor Angriffen irakischer Demonstranten zu schützen, die Rache an symbolträchtigen westlichen Unternehmen nehmen wollten, die als Unterstützer Israels wahrgenommen werden. Die Muttergesellschaft von KFC, Yum Brands, ist in den besetzten Gebieten des Westjordanlands tätig.

KFC im Stadtteil Al-Jadriya in Bagdad, Juni 2023. (Mohammed Harith Khalil/Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0)

Fünftens: In der Vergangenheit mobilisierten arabische Regierungen die Massen gegen Israel und begrüßten die Gelegenheit für das Volk, sich in Solidarität mit den Palästinensern Luft zu machen. Die arabische Rhetorik zu Palästina trug zur politischen Legitimität der Regime bei. Heutzutage stehen viele arabische Regierungen Israel nahe und kooperieren mit ihm in den Bereichen Geheimdienst und Militär.

Israel leistet oft Hilfe bei der Verfolgung und Tötung arabischer Dissidenten und beim Schutz der herrschenden Kreise. So bildet der Mossad mittlerweile die Leibwächter mehrerer arabischer Herrscher aus – nicht nur in Marokko.

Amerikanisch-israelische Delegation zu Besuch in Rabat, Marokko, Dezember 2020. (US-Botschaft Jerusalem / Wikimedia Commons/ CC BY 2.0)

Sechstens: Die Regime am Golf haben massiv in Satellitenfernsehsender investiert, die sich auf Sport und leichte Unterhaltung konzentrieren. Saudi-Arabien hat seine Medienhoheit genutzt, um Themen zu propagieren, die den Interessen der Palästinenser zuwiderlaufen, und im letzten Ramadan eine Serie über Mu`awiyah (Gründer der Umayyaden-Dynastie, 661 bis 750 n. Chr.) ausgestrahlt, um die Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten zu schüren. Arabische Nachrichtensender (insbesondere diejenigen, die von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten kontrolliert werden) kopieren die zionistischen Themen und die Berichterstattung der westlichen, pro-israelischen Medien.

Siebtens: Das politische Leben der arabischen Parteien ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Es gibt keine aktiven politischen Parteien mehr, wie es in den 1950er und 1960er Jahren der Fall war, als kommunistische und arabisch-nationalistische Parteien miteinander konkurrierten und jeweils unter dem Slogan der Befreiung Palästinas die Massen mobilisierten. Die Unterdrückung der Araber ist effektiver geworden, und politische Apathie und Verzweiflung haben sich breitgemacht.

Achtens waren die palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon, in Syrien und Jordanien die Stützpunkte arabischer politischer Aktivitäten. Sie dienten als Fabriken der Revolutionen und Exporteure von Protesten und Demonstrationen. Diese Lager sind heute weitgehend inaktiv und werden von salafistischen Ideologien oder von den gewalttätigen Vertretern der Palästinensischen Autonomiebehörde und dem Muhammad Dahlan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten dominiert.

Ungewisse Zukunft

Dies schließt jedoch nicht aus, dass es nach dem israelischen Krieg im Gazastreifen und im Libanon zu politischem Aktivismus in der Region kommen könnte. Diese zweite Nakba wird sich ähnlich wie die Nakba von 1948 als transformativ für die arabische politische Kultur erweisen.

Es ist wahrscheinlich, dass neue politische Organisationen entstehen und dass die Hamas und die Hisbollah tatsächlich stärker werden und aus ihren Fehlern der Vergangenheit lernen. Es gibt bereits Berichte, dass die Hamas Tausende neuer Mitglieder rekrutiert haben könnte.

Kollektive Aktionen der Araber haben oft eine Kettenreaktion zur Folge; die Zeit der arabischen Aufstände (der sogenannte Arabische Frühling von 2011) war nur ein Beispiel dafür. Wenn ein Land als Reaktion auf den israelischen Krieg gegen Gaza politische Veränderungen durchläuft, werden andere Länder stark beeinflusst und es könnte zu ähnlichen Veränderungen kommen.

Auch wenn die arabische Bevölkerung mit ihrem Alltag und ihren wirtschaftlichen Nöten beschäftigt ist, können die Schrecken in Gaza die Region nicht lange unberührt lassen.

As`ad AbuKhalil ist libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University in Stanislaus. Er ist Autor des Historical Dictionary of Lebanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002) und The Battle for Saudi Arabia (2004) und betrieb den beliebten The Angry Arab Blog. Er twittert unter @asadabukhalil

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

Tags: Arabische Politik Arabisten As’ad Abu Khalil Gamal Abdel Nasser

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …