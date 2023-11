https://www.palestinechronicle.com/ben-gvir-warned-palestinians-against-celebrating-their-freedom-but-this-happened-videos-photos/

Palästinensische Gefangene wurden nach dem Abkommen zwischen Israel und dem palästinensischen Widerstand freigelassen. (Foto: C. Wajah Bani Moufleh, via Eye on Palestine)

Ben-Gvir warnte die Palästinenser davor, ihre Freiheit zu feiern, aber das passierte – VIDEOS & FOTOS

24. November 2023

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Da er nicht in der Lage war, einen Gefangenenaustausch zwischen palästinensischen Widerstandsgruppen und Israel zu verhindern, nutzte Tel Avivs rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir seine Macht für etwas ganz anderes.

Nach Angaben der Times of Israel wies Ben-Gvir am Freitag den Leiter der israelischen Strafvollzugsbehörde an, die Gefangenen daran zu hindern, Zeichen der Freude und des Jubels zu zeigen.

Tatsächlich berichteten freigelassene palästinensische Gefangene nach ihrer Freilassung in der Stadt Beitunia in der Nähe von Ramallah im Westjordanland Journalisten, dass die israelische Gefängnisverwaltung sie bis zur letzten Minute gedemütigt und ihnen Essen, Wasser oder die Möglichkeit, die Toilette zu benutzen, verweigert habe.

Es war ein scharfer Kontrast zu der Art und Weise, wie palästinensische Kämpfer der Al-Qassam-Brigaden israelische Gefangene behandelten. Die Szene am Grenzübergang Rafah zeigte palästinensische Widerstandskämpfer, die ältere israelische Geiseln trugen, ein Kind behutsam zum Fahrzeug des Roten Kreuzes führten und mit einigen der Geiseln freundliche Worte wechselten.

Eines der in Beitunia freigelassenen palästinensischen Kinder schilderte in einem Interview mit Guevara al-Budayri, dem Al-Jazeera-Korrespondenten im Westjordanland, eine Horrorszene.

Als al-Budayri ihn fragte, ob die israelische Gefängnisverwaltung ihnen vor ihrer Freilassung Papiere unterschreiben musste, sagte der Junge: „Nein, aber sie haben uns gedroht, dass wir wieder inhaftiert werden, wenn draußen Leute auf uns warten oder wenn wir feiern.“

Die Ironie dabei ist, dass der Junge sprach, während er von Hunderten von Palästinensern getragen wurde, die gekommen waren, um seine Freilassung und die Freilassung von 38 weiteren palästinensischen Gefangenen zu feiern.

Es scheint also, dass eine weitere israelische Einschüchterungsstrategie fehlgeschlagen ist. Israel kann zwar die Palästinenser einsperren, aber es kann weder ihre Freude über das Zusammentreffen mit ihren Familien noch die Feierlichkeiten von Millionen von Palästinensern kontrollieren, die trotz ihrer kollektiven Trauer immer noch in der Lage sind, einen Moment der Freiheit zu genießen, sei er auch noch so symbolisch oder flüchtig.

Im Folgenden finden Sie einige dieser Szenen, die sich im Westjordanland abgespielt haben. Fotostrecke Palestine Chronicle

