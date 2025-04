https://thegrayzone.com/2025/04/25/ben-gvir-gaza-starvation-brooklyn-brunch/



Ben Gvir will bei privatem „Willkommensbrunch“ in Brooklyn Plan zur Aushungerung Gazas vorantreiben

Max Blumenthal

·25. April 2025

Der faschistische israelische Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, wird laut einer privaten Einladung am 27. April im Haus eines Geschäftsmannes und einflussreichen jüdischen Politikers namens Harry Adjmi in Brooklyn erscheinen.

The Grayzone hat eine private Einladung zu einer „Willkommensparty“ für Itamar Ben-Gvir erhalten, einen messianischen Siedler, der von einem Jerusalemer Gericht wegen Beihilfe zu einer terroristischen Vereinigung verurteilt wurde. Die Party findet im Haus von Harry Adjmi statt, einem in Brooklyn ansässigen Geschäftsmann und einflussreichen lokalen jüdischen Machtbroker, der die Wahlkampagnen des demokratischen New Yorker Bürgermeisters Eric Adams und des republikanischen Präsidenten Donald Trump finanziell unterstützt hat.

Adjmi bestätigte gegenüber The Grayzone, dass er Ben Gvir in seinem Haus in der syrisch-jüdischen Hochburg Midwood, direkt an der Ocean Avenue, empfangen wird.

Ben Gvir, der aus der offen rassistischen Partei Jewish Power (Otzmah Yehudit) stammt, ist die extremste Persönlichkeit, die jemals als israelischer Minister gedient hat. Als eifriger Befürworter von Folter und Völkermord wurde er dabei gefilmt, wie er einen Terroranschlag von Siedlern feierte, bei dem ein palästinensisches Baby verbrannt wurde. Ben Gvir wurde auch in der besetzten Stadt Hebron im Westjordanland dabei gefilmt, wie er eine Menge von Siedlern bei einem gewaltsamen Angriff auf palästinensische Händler anführte. Die Biden-Regierung erwog, ihm 2022 die Einreise in die USA zu verbieten.

Laut der Einladung zum Brunch mit Ben Gvir in Brooklyn ist „aus Sicherheitsgründen eine Anmeldung erforderlich“.

Ben-Gvirs erste Station nach seiner Ankunft in den USA am 23. April war Mar-a-Lago, die Privatresidenz von Präsident Donald Trump, wo er sagte, „hochrangige Republikaner … haben ihre Unterstützung für meine sehr klare Position zum Vorgehen in Gaza zum Ausdruck gebracht und dass die Lebensmittel- und Hilfsgüterlager bombardiert werden sollten“.

Während seiner Redetour, die auch einen Stopp bei der Shabtai Society der Yale University umfasste, die vom demokratischen Senator Cory Booker mitbegründet wurde, trug der israelische Minister seinen Plan vor, „Gaza auszuhungern“. 100 Studenten und 30 Fakultätsmitglieder nahmen Berichten zufolge an seiner Rede teil.

Die Jewish Telegraphic Agency berichtete über mehrere Stationen von Ben Gvirs USA-Reise in New York City und Miami. Die Brunch-Veranstaltung im Haus von Harry Adjmi war darunter nicht aufgeführt.

Adjmi ist ein Immobilienmagnat und Geschäftsmann aus Brooklyn, der als CEO von One Step Up, einem Großhandelsunternehmen für Import und Export, tätig ist. In seiner Biografie auf der Website des Unternehmens wird er als „fürsorglicher und loyaler Familienvater und Geschäftsmann“ beschrieben. Er hat sowohl republikanische als auch demokratische Politiker in New York City finanziell unterstützt, darunter den demokratischen Bürgermeister Eric Adams und den ehemaligen Bürgermeister Bill DeBlasio. In Israel unterstützt Adjmi eine Reihe sephardischer jüdischer Organisationen sowie das israelische Militär. Zu Hause steht er in enger Verbindung zur ultraorthodoxen Chabad-Lubawitsch-Bewegung, die Ben Gvir am 24. April in Brooklyn empfing.

Im Januar 2021 begnadigte Trump Harry Adjmis Bruder Alex, der wegen Geldwäsche für ein kolumbianisches Drogenkartell verurteilt worden war. Harry Adjmi spendete 50.000 Dollar für Trumps Wahlkampf 2024.

Harry Adjmi und der inhaftierte Krypto-Betrüger Sam Bankman Fried, 2022

Während liberale israelische Auswanderer Ben Gvir durch die Straßen von Manhattan jagten und ihn als Nazi und Faschisten beschimpften, deutet Adjmis Empfang des israelischen Ministers auf eine Quelle der Unterstützung unter den lokalen jüdischen Nationalisten für seinen Völkermordplan hin, die bereits belagerte Bevölkerung von Gaza auszuhungern.

Max Blumenthal

Chefredakteur

Der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller „Republican Gomorrah“, „Goliath“, „The Fifty One Day War“ und „The Management of Savagery“. Er hat Artikel für eine Reihe von Publikationen verfasst, zahlreiche Videoberichte und mehrere Dokumentarfilme produziert, darunter „Killing Gaza“. Blumenthal gründete The Grayzone im Jahr 2015, um mit journalistischer Arbeit Licht auf den Zustand des permanenten Krieges der USA und dessen gefährliche innenpolitische Auswirkungen zu werfen.

