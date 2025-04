https://www.newarab.com/news/israels-bennett-tears-netanyahu-over-army-failures-gaza



Israels Bennett kritisiert Netanjahu wegen Versagen der Armee im Gaza-Krieg

Der ehemalige Premierminister Naftali Bennett hat die Regierung Netanjahu dafür kritisiert, dass sie ihr politisches Überleben über militärische Erfordernisse stelle, während Israels brutaler Krieg gegen Gaza weitergeht.

27. April 2025

In einem Beitrag auf X verurteilte Bennett Netanjahus Politik, ultraorthodoxe (charedische) Männer vor der Wehrpflicht zu schützen [Getty]

Der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett hat am Samstag eine heftige Attacke gegen die Regierung von Benjamin Netanjahu gestartet und ihr vorgeworfen, Israels militärische Stärke für das politische Überleben zu opfern, während der israelische Angriff auf Gaza weitergeht.

In einem Beitrag auf X verurteilte Bennett Netanjahus Politik, ultraorthodoxe (charedische) Männer vor der Wehrpflicht zu schützen, und bezeichnete die derzeitige Regierung als „feige und schändlich“, weil sie die Stabilität ihrer Koalition über das stelle, was er als „die Bedürfnisse des Landes“ bezeichnete.

Er machte die Weigerung der Regierung, Haredim für die israelische Armee zu rekrutieren, dafür verantwortlich, dass die israelische Armee ihre Ziele in Gaza nicht erreichen könne, wo die Militäraktion Israels zivile Gebiete verwüstet, Krankenhäuser zerstört und fast die gesamte Bevölkerung vertrieben habe.

„Die Stagnation in Gaza ist eine direkte Folge der Politik der Regierung, die [der Armee] das wichtigste Instrument für den Sieg vorenthält: Kämpfer“, schrieb Bennett.

Er sagte, der Armee fehlten 20.000 Soldaten in einer Zeit, in der „wir noch nie so viele Soldaten gebraucht haben“, und verwies auf mehrere Fronten, an denen Israel die Gewalt eskaliert, darunter Gaza, das Westjordanland, der Libanon und Syrien.

Trotz der seit dem 7. Oktober andauernden unerbittlichen Bombardierungen und der Bodenoffensive der israelischen Armee im belagerten Gazastreifen ist es Israel nicht gelungen, die palästinensischen bewaffneten Gruppen zu besiegen. Unterdessen wurden Reservisten – viele von ihnen Zivilisten – für Hunderte von Tagen einberufen, was zu einer weit verbreiteten Erschöpfung der israelischen Streitkräfte geführt hat.

Bennett kritisierte Netanjahus ultraorthodoxe und rechtsextreme Verbündete, von denen viele selbst den Militärdienst vermieden haben, und warf ihnen vor, „bombastische Erklärungen“ über die Besetzung des Gazastreifens abzugeben und gleichzeitig der Armee die für die Fortsetzung der Kampagne erforderlichen personellen Ressourcen vorzuenthalten.

Offiziellen Angaben zufolge weigert sich die überwiegende Mehrheit der ultraorthodoxen Männer im wehrpflichtigen Alter, ihren Dienst anzutreten. Trotz 18.915 Einberufungsbescheiden seit Juli haben sich nur 232 Haredim zum Dienst gemeldet, darunter nur 57 für Kampfeinsätze. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof Israels im Juni 2024 die langjährige Ausnahmeregelung für religiöse Studenten für rechtswidrig erklärt.

Anstatt die Wehrpflicht durchzusetzen, treibt die Regierung Netanjahu ein Gesetz voran, das die Ausnahmeregelungen für Haredim formalisieren soll – ein Schritt, der von Kritikern als „Ausweichgesetz“ bezeichnet wird, das die fragile Koalition zusammenhalten soll. Die beiden ultraorthodoxen Parteien verfügen über 18 entscheidende Sitze in der Knesset und haben die Ausnahmeregelungen als Bedingung für ihre weitere Unterstützung gefordert.

Bennett, der sich im Vorfeld der Wahlen 2026 als führender Rivale Netanjahus positioniert, warnte, dass ohne echte Wehrpflichtreformen das israelische Militär weiterhin überlastet sein werde, selbst wenn sich der Krieg gegen Gaza verschärft.

Bennetts Angriff offenbart zwar die Spaltungen innerhalb der politischen Elite Israels, unterstreicht aber auch die tief verwurzelte Unterstützung führender israelischer Persönlichkeiten für die Fortsetzung des Angriffs auf Gaza – eine Militäraktion, die von Menschenrechtsorganisationen und UN-Vertretern als Völkermord bezeichnet wird.

Seit Oktober 2023 hat Israels Krieg mehr als 61.000 Palästinenser getötet, die meisten davon Zivilisten, darunter Zehntausende Kinder. Ganze Stadtteile wurden ausgelöscht, die Grundversorgung ist zusammengebrochen, und unter der anhaltenden Belagerung durch Israel droht den Überlebenden nun eine Hungersnot.

