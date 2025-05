https://www.middleeasteye.net/news/over-300-artists-public-figures-call-uk-starmer-end-arms-sales-israel



Benedict Cumberbatch unter mehr als 300 Künstlern, die Starmer auffordern, Waffenverkäufe an Israel einzustellen

Unterzeichner, darunter Dua Lipa, fordern ein Ende der „Mitschuld“ an Kriegsverbrechen in Gaza

Die Sängerin und Songwriterin Dua Lipa gehört zu den Unterzeichnern eines Briefes, in dem Keir Starmer aufgefordert wird, die Mitschuld Großbritanniens an Kriegsverbrechen in Gaza zu beenden (Reuters/Mario Anzuoni)

Von Mera Aladam

Veröffentlichungsdatum: 29. Mai 2025

Mehr als 300 britische Künstler, Ärzte, Aktivisten und Wissenschaftler haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie den britischen Premierminister Keir Starmer auffordern, die britische Mitschuld an den Kriegsverbrechen in Gaza zu beenden und einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand zu vermitteln.

Die prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens fordern außerdem, dass der Premierminister alle Waffenverkäufe Großbritanniens an Israel aussetzt.

„Wir fordern Sie dringend auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Komplizenschaft Großbritanniens bei den Gräueltaten in Gaza zu beenden“, heißt es zu Beginn des Briefes.

„Die Gewalt, die durch die Untätigkeit Großbritanniens geprägt ist – mit Teilen, die aus britischen Fabriken nach Israel geliefert werden – kann Familien innerhalb von Sekunden auslöschen. Mit jeder Waffenlieferung macht sich unser Land direkt mitschuldig an ihrem Tod.“

Zu den Unterzeichnern gehören die Singer-Songwriterin Dua Lipa, die Schauspieler Benedict Cumberbatch, Brian Cox, Toby Jones und Andrea Riseborough, der Moderator Gary Lineker, der Filmregisseur Danny Boyle und der Holocaust-Überlebende Stephen Kapos.

Die wichtigsten Forderungen in dem Brief sind, dass Starmer die Waffenverkäufe und -lizenzen an Israel aussetzt, den uneingeschränkten Zugang humanitärer Hilfe zu Gaza ohne militärische Einmischung gewährleistet, eine sofortige Waffenruhe vermittelt und die Hungersnot in dem belagerten Gebiet beendet.

„Über 15.000 Kinder wurden bereits getötet – darunter mindestens 4.000 unter vier Jahren. Schlafzimmer, in denen Kinder einst schliefen, Küchen, in denen Familien gemeinsam aßen, Schulen, in denen sie lernten – alles liegt in Trümmern, während Großbritannien tatenlos zusieht„, heißt es in dem offenen Brief.

“Geschichte wird in Momenten moralischer Klarheit geschrieben. Dies ist einer davon. Die Welt schaut zu, und die Geschichte wird nicht vergessen. Die Kinder von Gaza können keine Minute länger warten. Herr Premierminister, wie werden Sie sich entscheiden? Mittäterschaft an Kriegsverbrechen oder der Mut zum Handeln?“

Seit Beginn des Krieges gegen Gaza hat das israelische Militär mehr als 54.000 Menschen getötet, darunter überwiegend Kinder und Frauen, und mehr als 123.300 Menschen verletzt.

Das Regierungsmedienbüro in Gaza berichtete am Mittwoch, dass schätzungsweise mehr als 18.000 Kinder in den 19 Monaten der israelischen Angriffe getötet wurden, darunter 16.854 bestätigte Todesfälle.

Unter den getöteten Kindern waren 916 unter einem Jahr alt, 4.365 waren zwischen einem und fünf Jahren alt, 6.101 waren zwischen sechs und zwölf Jahren alt und 5.124 waren zwischen 13 und 17 Jahren alt.

Hungersnot und Mangel an humanitärer Hilfe

Die Unterzeichner verurteilten die vollständige Blockade des Gazastreifens durch Israel, die die Bevölkerung in eine akute Hungersnot gebracht hat.

Sie betonten, dass Großbritannien „erfahrenen Hilfsorganisationen uneingeschränkten Zugang zu humanitärer Hilfe in ganz Gaza ohne militärische Einmischung“ gewährleisten muss.

„Derzeit hungern Kinder in Gaza, während Lebensmittel und Medikamente nur wenige Minuten entfernt an der Grenze blockiert sind. Worte ernähren die palästinensischen Kinder nicht – wir brauchen Taten … Mütter, Väter, Babys, Großeltern – ein ganzes Volk wird vor den Augen der Welt hungern gelassen“, heißt es in dem Brief.

