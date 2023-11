Benjamin Netanyahu is using Joe Biden, and it will cost Biden his presidency Benjamin Netanyahu is using Joe Biden to drag the U.S. into a larger conflict with Iran, which will ultimately cost Biden his presidency.



Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Joe Biden wird vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu am internationalen Flughafen Ben Gurion in der Nähe von Tel Aviv begrüßt, 18. Oktober 2023. (Foto: © Avi Ohayon/Israel Gpo via ZUMA Press Wire APA Images)

Benjamin Netanjahu benutzt Joe Biden, um die USA in einen größeren Konflikt mit dem Iran hineinzuziehen, was Biden letztlich seine Präsidentschaft kosten wird.

Benjamin Netanjahu benutzt Joe Biden, und das wird Biden seine Präsidentschaft kosten

Von James North

November 15, 2023

Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Joe Biden wird vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu am internationalen Flughafen Ben Gurion in der Nähe von Tel Aviv begrüßt, 18. Oktober 2023. (Foto: © Avi Ohayon/Israel Gpo via ZUMA Press Wire APA Images)

Es gibt viele Fehler in der Berichterstattung der US-Mainstream-Medien über die jüngste Krise in Israel/Palästina. Aber eines der größten Beispiele für Fehlverhalten ist, dass die Mainstream-Medien weiterhin die harte Tatsache ignorieren, dass Benjamin Netanjahu Joe Biden aus eigennützigen Gründen benutzt, eine unangenehme Wahrheit, die die USA in einen größeren Nahost-Krieg mit dem Iran locken könnte, der letztlich Bidens Wiederwahl bedrohen wird.

Alon Pinkas ist kein Extremist, sondern ein ehemaliger hochrangiger israelischer Diplomat. Hier ist, was er gerade in Haaretz, der angesehenen israelischen Tageszeitung, geschrieben hat:

Premierminister Benjamin Netanjahu glaubt, dass ein langwieriger Krieg im Gazastreifen die Kritik abschwächen und ihn an der Macht halten wird. Was noch wichtiger ist: Er glaubt, dass er damit die Schuld verteilen und jede persönliche Verantwortung für die Verwüstung vom 7. Oktober von sich weisen kann.

Noch schlimmer ist, dass Pinkas hinzufügt, dass:

. . einige in der Biden-Administration und im Kongress beginnen zu glauben, dass Netanjahu versucht, die Amerikaner in einen Krieg mit dem Iran zu ziehen. Sie glauben, dass ein US-Schlag gegen die Provokationen des Irans Netanjahus jämmerliches Debakel in eine Art strategischen Triumph verwandeln könnte.

Diese Seite warnt seit Jahren davor, dass Benjamin Netanjahu einen Konflikt zwischen den USA und dem Iran anzetteln will. Deshalb hat er Donald Trump enthusiastisch ermutigt, den Iran-Atomdeal im Jahr 2018 zu beenden, nachdem er bereits 2015 nach Washington geflogen war, um hinter dem Rücken von Präsident Obama vor dem US-Kongress zu sprechen und zu versuchen, das Inkrafttreten zu verhindern. Israel führt seit Jahren eine geheime, gewalttätige Kampagne gegen den Iran, einschließlich Attentaten und Sabotageakten auf iranischem Boden.

Die amerikanischen Mainstream-Medien haben zu keinem Zeitpunkt über Netanjahus Provokationskampagne berichtet. Hier ist nur ein Beispiel, das im April 2021 auf dieser Website erschien, als Reaktion auf einen Leitartikel der New York Times, der die (offenbar inzwischen gescheiterten) Bemühungen um eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran unterstützte:

Selbst altgediente Beobachter des Eifers der New York Times, Israels Ruf zu schützen, werden über die jüngste Schönfärberei der Zeitung erstaunt sein. Die Zeitung hat gerade einen langen, vernünftigen Leitartikel veröffentlicht, in dem sie die Rückkehr der USA zum Atomabkommen mit dem Iran befürwortet – ohne Benjamin Netanjahus gewaltsame Bemühungen, das Abkommen zu sabotieren, auch nur zu erwähnen. . .

Das Wort „Israel“ kam in dem Leitartikel nicht ein einziges Mal vor. . . . [er] sagte nichts über die monatelangen, eigentlich jahrelangen gewalttätigen israelischen Angriffe [gegen den Iran], einschließlich Attentate . . .

Nach dem 7. Oktober ist Netanjahus Motivation, mit einem größeren Krieg abzulenken, größer denn je. Er ist in Israel verhasst, auch bei Mitgliedern seiner eigenen Partei. Die Familien der israelischen Geiseln und andere zögern nicht, ihn für die gegenwärtige Krise verantwortlich zu machen, die von vielen als noch größer als der Jom-Kippur-Krieg von 1973 eingeschätzt wird. Dieser Krieg ist das Einzige, was ihn im Amt hält und möglicherweise vor dem Gefängnis für seine verschiedenen Skandale bewahrt.

Doch in der amerikanischen Presse ist von der Feindseligkeit gegenüber Netanjahu und seiner prekären politischen Lage kaum etwas zu spüren. Hier wird er immer noch als der respektierte Führer einer belagerten Nation behandelt.

Dana Bashs erbärmliches Interview mit ihm am 12. November auf CNN war repräsentativ. Sie hätte damit beginnen können, ihn zu fragen, warum er sich bereit erklärt hat, mit ihr und anderen US-Medien zu sprechen, obwohl er seit dem 7. Oktober Interviews mit jedem einzelnen israelischen Sender abgelehnt hat, sogar mit den Fernsehsendern, die normalerweise als seine Handlanger fungieren. Stattdessen wirkte Bash, als hätte sie Angst vor ihm. Sie ließ ihn fast während des gesamten 14:26 Minuten dauernden Interviews das Wort ergreifen, während er ihre schwachen Folgefragen überging.

Bash akzeptierte zaghaft Netanjahus Beteuerungen, er tue alles, was er könne, um die 240 Geiseln zu befreien, die die Hamas im Gazastreifen festhält. Aber es gibt Berichte, dass seine Regierung frühere Vorschläge für ein Teilabkommen abgelehnt hat; zumindest hätte sie seinen selbst rechtfertigenden Monolog unterbrechen können, um zu fragen.

Schlimmer noch: Netanjahu kann offenbar auf absehbare Zeit an der Macht bleiben, auch wenn er wahrscheinlich verlieren würde, wenn die Opposition Neuwahlen ausrufen würde. All dies bedeutet nicht, dass eine Mehrheit der israelischen Öffentlichkeit tatsächlich dafür ist, den Angriff auf Gaza jetzt zu beenden. Aber Benjamin Netanjahu ist so verzweifelt wie noch nie in seinem Leben. Er ist der Meinung, dass die Fortsetzung der Angriffe seine Abrechnung mit der israelischen Öffentlichkeit hinauszögern und vielleicht sogar seinen Ruf etwas aufpolieren wird.

Die Regierung Biden sagt, sie wolle keinen größeren Krieg. Der ehemalige Diplomat Pinkas glaubt, dass die USA und Israel wegen des Gazastreifens auf „Kollisionskurs“ sind. Joe Biden und seine Berater können rechnen und wissen, dass sich die öffentliche Meinung in den USA immer mehr gegen sie wendet; Hunderte von Mitarbeitern in 40 verschiedenen US-Regierungsbehörden haben ein Protestschreiben unterzeichnet, darunter sogar Dutzende in seinem eigenen Außenministerium.

Aber Netanjahu wird sich wehren. Und die Gefahr besteht darin, dass die amerikanische Öffentlichkeit aufgrund des Fehlverhaltens der Mainstream-Medien keine Ahnung hat, warum die Konfrontation zwischen Biden und Netanjahu stattfindet. Die pro-israelische Lobby wird Netanjahu verteidigen, und die Republikaner im Kongress kritisieren Biden bereits dafür, dass er sich nicht stark genug hinter Israel stellt. Biden könnte sich unter Druck gesetzt fühlen, Netanjahus zunehmend provokative Schritte mitzutragen – im Gazastreifen, gegen den Iran oder auch anderswo.

Die Basis der Demokraten wendet sich bereits gegen Joe Biden wegen seines schlechten Umgangs mit der Krise. Sie werden nicht für Donald Trump stimmen, aber sie versprechen bereits, zu Hause zu bleiben oder eine dritte Partei zu wählen. In der Zwischenzeit opfert Biden eine zweite Amtszeit in dem vergeblichen Bemühen, den Ruf eines abscheulichen Mannes zu retten.

