Don’t be fooled. Biden is fully signed up to ethnic cleansing in Gaza The White House needs a cover story to obscure its complicity. In desperation, it is once again resurrecting the long-dead two-state solution

Das Weiße Haus braucht eine Tarngeschichte, um seine Mitschuld zu verschleiern. In seiner Verzweiflung lässt es die längst tote Zwei-Staaten-Lösung wieder auferstehen

Israelisch-palästinensischer Krieg: Lassen Sie sich nicht täuschen. Biden unterstützt den Völkermord in Gaza



Von Jonathan Cook



15. November 2023

Das Weiße Haus befindet sich in einem Dilemma. Es hat die Macht, dem Tod und der Zerstörung im Gazastreifen jederzeit ein Ende zu setzen, wenn es will. Aber es tut es nicht.

Die USA sind entschlossen, ihren Klientenstaat bis zum Äußersten zu unterstützen und Israel die Erlaubnis zu erteilen, die winzige Küstenenklave zu zerstören, scheinbar um jeden Preis an palästinensischen Leben.

Doch die Optik – und das ist das Einzige, was Washington interessiert – ist katastrophal.

Fernsehbilder zeigen Hunderttausende von Palästinensern, die aus ihren zerstörten Häusern fliehen, in einem Ausmaß, das seit Israels früheren ethnischen Säuberungsaktionen von 1948 und 1967 nicht mehr zu sehen war.

Selbst die westlichen Medien tun sich schwer, den wahren Berg von zerquetschten und blutenden Leichen in Gaza zu verbergen. Die Zahl der bekannten Todesopfer hat inzwischen 11 000 überschritten, und Tausende weitere sind unter den Trümmern begraben. Diejenigen, die überleben, sind mit einer völkermörderischen Politik konfrontiert, die ihnen Nahrung, Wasser und Strom vorenthält.

Am Wochenende hat sich Israels erklärter Krieg gegen die Hamas in einen offenen Krieg gegen die Krankenhäuser im Gazastreifen verwandelt. Medicins San Frontieres berichtete, dass das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt wiederholt bombardiert und von der Stromversorgung abgeschnitten wurde, wobei es zu schrecklichen Szenen mit Frühgeborenen kam, die starben, nachdem ihre Brutkästen nicht mehr funktionierten. Mitarbeiter, die versuchten, das Krankenhaus auf israelischen Befehl hin zu evakuieren, wurden beschossen. Ähnliche Szenen spielten sich im al-Rantisi Krankenhaus ab.

Die westliche Öffentlichkeit wird zunehmend wütend. Die Protestmärsche haben so viele Menschen angezogen wie seit den Massendemonstrationen gegen den Irakkrieg vor 20 Jahren nicht mehr.

Den westlichen Verbündeten fällt es immer schwerer, ihre Mitschuld an den unbestreitbaren israelischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verschleiern und zu rechtfertigen. Der französische Präsident Emmanuel Macron brach am Wochenende aus der Reihe. Seine Botschaft wurde von der BBC unverblümt zusammengefasst: „Macron fordert Israel auf, das Töten von Frauen und Babys im Gazastreifen einzustellen“.

Unter vier Augen flehen die US-Verbündeten im Nahen Osten die USA an, ihren Einfluss geltend zu machen, um Israel zu bremsen.

Unterdessen ist sich Washington nur zu bewusst, wie schnell Israels regionale Gegner in die Sache hineingezogen werden könnten, was eine gefährliche Ausweitung und Eskalation des Konflikts bedeuten würde.

Die unmittelbare Reaktion waren verzweifelte und absurde Notlösungen, um die Kritik zu entschärfen. 500 Mitarbeiter der US-Regierung protestierten am Dienstag in einem Brief an Biden gegen die pauschale Unterstützung Israels durch das Weiße Haus.

Zu diesen Maßnahmen gehörte, dass der Präsident „weniger aufdringliche Maßnahmen“ Israels gegenüber den Krankenhäusern forderte, kurz bevor israelische Streitkräfte Berichten zufolge Al-Shifa stürmten, und Gerüchte, dass Tony Blair, der ehemalige britische Premierminister, der sich 2003 dem völkerrechtswidrigen US-Angriff auf den Irak anschloss, als „humanitärer Koordinator“ des Westens in Gaza fungieren könnte.

Unendliche Besatzung

Was die Biden-Regierung jedoch wirklich braucht, ist ein Vorwand, um die Tatsache zu rechtfertigen, dass sie weiterhin die Waffen und die Finanzierung liefert, die Israel benötigt, um seine Verbrechen am helllichten Tag auszuführen.

US-Außenminister Antony Blinken hat letzte Woche auf dem G7-Gipfel seinen Standpunkt dargelegt. Ziel ist es, den Fokus von Israels völkermörderischer Politik im Gazastreifen und Washingtons Unterstützung dafür auf eine rein theoretische Diskussion darüber zu verlagern, was nach dem Ende der Kämpfe geschehen könnte.

Blinken skizzierte seine „Vision“ für die Zeit nach dem Krieg in Gaza: „Es ist auch klar, dass Israel den Gazastreifen nicht besetzen kann. Die Realität ist, dass es am Ende des Konflikts eine Übergangszeit geben könnte… Wir sehen keine Wiederbesetzung, und was ich von israelischen Führern gehört habe, ist, dass sie nicht die Absicht haben, den Gazastreifen wieder zu besetzen.“

James Cleverley, der ehemalige britische Außenminister, schloss sich den Worten seines US-Kollegen an und betonte, dass die Macht im Gazastreifen an „eine friedliebende palästinensische Führung“ übergeben werden solle.

Beide scheinen dafür zu sein, dass Mahmoud Abbas von der Palästinensischen Autonomiebehörde die Macht in Gaza übernimmt – oder was davon übrig ist.

Dieses unredliche Manöver ist selbst nach den üblichen verlogenen Maßstäben der beiden nicht zu fassen. Sowohl die USA als auch Großbritannien wollen uns glauben machen, dass sie es ernst meinen mit der Wiederbelebung des seit langem kalten Krieges, zumindest solange die Palästinenser Tag für Tag massakriert werden.

Die Schichten der Täuschung sind so zahlreich, dass sie eine nach der anderen abgetragen werden müssen.

Die erste eklatante Täuschung ist Washingtons Beharren darauf, dass Israel die „Wiederbesetzung“ des Gazastreifens vermeidet. Blinken will uns glauben machen, dass die Besetzung des Streifens vor langer Zeit endete, als Israel 2005 seine jüdischen Siedlungen auflöste und die Soldaten abzog, die die Siedler schützten.

Aber wenn der Gazastreifen vor Israels aktueller Bodeninvasion nicht wirklich besetzt war, wie erklärt Washington dann die israelische Blockade der winzigen Enklave in den letzten 16 Jahren? Wie hat Israel es geschafft, die Landgrenzen des Gazastreifens abzuriegeln, den Zugang zu den Hoheitsgewässern des Gazastreifens zu blockieren und den Luftraum rund um die Uhr zu patrouillieren?

Tatsache ist, dass der Gazastreifen seit 1967 keinen einzigen Tag ohne israelische Besatzung erlebt hat. Alles, was Israel vor 18 Jahren tat, als es seine jüdischen Siedler abzog, war, die Besatzung aus der Ferne zu betreiben und neue Entwicklungen in der Waffen- und Überwachungstechnologie zu nutzen.

Israel entwickelte und verfeinerte eine sehr ausgeklügelte Besatzung, die israelische Teenager mit Joysticks an weit entfernten Orten einsetzt, um mit dem Leben von 2,3 Millionen gefangenen Palästinensern Gott zu spielen.

Israel läuft nicht Gefahr, den Gazastreifen „wieder zu besetzen“. Es hat nie aufgehört, ihn zu besetzen.

Vorgetäuschte Konfrontation

Eine weitere Täuschung ist der von Blinken absichtlich erweckte Eindruck, dass sich die USA auf eine Konfrontation mit Israel über die Zukunft des Gazastreifens vorbereiten.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat deutlich gemacht, dass er nicht in der Stimmung ist, sich mit palästinensischen Führern zusammenzusetzen, auch nicht mit solchen, die „den Frieden lieben“. Am Wochenende erklärte er erneut, dass Israel die „Sicherheitskontrolle“ über die Enklave übernehmen werde, sobald die Hamas verschwunden sei.

„Es wird keine Hamas geben“, sagte er den Israelis am Samstagabend. „Es wird keine zivile Behörde geben, die ihre Kinder dazu erzieht, Israel zu hassen, Israelis zu töten und den Staat Israel zu zerstören.“

Er fügte hinzu, dass die israelischen Truppen in der Lage sein würden, „jederzeit in den Gazastreifen zu gehen, um Terroristen zu töten“.

Die israelischen Militärbefehlshaber scheinen sich diese Botschaft zu Herzen zu nehmen und schwören, dass sie endgültig in den Gazastreifen zurückkehren werden.

Aber die Behauptung, dass Israel und Washington nicht auf derselben Seite stehen, ist reine Augenwischerei. Der „Streit“ ist frei erfunden und soll den Anschein erwecken, dass die Regierung Biden, die auf Verhandlungen drängt, sich auf die Seite der Palästinenser gegen Israel stellt. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Der Anschein ist für beide Seiten von Vorteil. Die USA wollen den Anschein erwecken, dass sie Netanjahu eines Tages – wenn alle Häuser in Gaza zerstört und die Bevölkerung ethnisch gesäubert ist – mit Händen und Füßen an den Verhandlungstisch zerren werden.

Ein umkämpfter Netanjahu kann derweil bei der israelischen Rechten Sympathiepunkte sammeln, indem er sich trotzig gegen die Regierung Biden stellt.

Das ist reines Theater. Die Konfrontation wird nie zustande kommen. Die „Vision“ der USA ist nichts weiter als ein Hirngespinst.

Die Nicht-Staaten-Lösung

Die Wahrheit ist, dass Washington die so genannte Zweistaatenlösung schon vor Jahren offiziell aufgegeben hat, weil es wusste, dass Israel niemals auch nur einen kleinen palästinensischen Staat zulassen würde.

In den letzten drei Jahrzehnten ist Israel von der – während des Oslo-Prozesses aufrechterhaltenen – Behauptung, dass es eines Tages einen scheinbaren, entmilitarisierten und vom Rest des Nahen Ostens abgeschnittenen palästinensischen Staat zulassen könnte, zu einer völligen Ablehnung der palästinensischen Staatlichkeit unter jeglichen Bedingungen übergegangen.

Bereits im Juli, vor dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober, soll Netanjahu in einer geschlossenen israelischen Parlamentssitzung gesagt haben, dass die palästinensischen Hoffnungen auf einen souveränen Staat „beseitigt werden müssen“.

Wird dasselbe Israel, das sich geweigert hat, einen Staat unter Abbas zuzulassen, dem Palästinenserführer, der die Sicherheitskoordination mit Israel als „heilig“ bezeichnete, nach dem jüngsten Amoklauf wirklich bereit sein, die Schlüssel zum Königreich zu übergeben?

Zur Erinnerung: Es war Netanjahu, der seiner regierenden Likud-Partei 2019 erklärte, dass „die Unterstützung der Hamas und der Geldtransfer an die Hamas“ der beste Weg für Israel sei, „die Gründung eines palästinensischen Staates zu vereiteln“.

Dies war keine abtrünnige Position. Sie wurde vom gesamten Militär- und Sicherheitsapparat geteilt.

Die Strategie wurde durch eine israelische Politik erreicht, die darauf abzielte, die beiden wichtigsten territorialen Komponenten eines künftigen palästinensischen Staates – das Westjordanland und den Gazastreifen – physisch und politisch dauerhaft zu trennen.

Bewegungen zwischen den beiden Gebieten wurden so gut wie unmöglich gemacht, und Israel kultivierte unterschiedliche, antagonistische lokale Führungen für jedes Gebiet, so dass keiner von beiden den Anspruch erheben konnte, das palästinensische Volk zu vertreten.

Auf der Parlamentssitzung im Juli betonte Netanjahu außerdem, dass es ein vitales israelisches Interesse sei, die PA im Westjordanland zu unterstützen.

Gleichzeitig wurde die notwendige Hauptstadt eines palästinensischen Staates, Jerusalem, physisch von beiden Gebieten abgeschottet und jeder palästinensischen politischen Vertretung beraubt.

Wie die Regierung Biden nur zu gut weiß, würde Israel niemals zulassen, dass sich eine „gemäßigte“ palästinensische Führung in Gaza etabliert, die das Gebiet mit dem Westjordanland vereinigt und die Argumente für einen souveränen palästinensischen Staat stärkt.

Das Ziel ist klar: Die Bevölkerung des Gazastreifens soll in das benachbarte ägyptische Gebiet Sinai vertrieben werden.

Das Gerede von einer wiederbelebten Zwei-Staaten-Lösung dient jedoch als nützliche Ablenkung von der tatsächlichen Lösung, die Israel vor aller Augen umsetzt.

Die israelischen Maßnahmen sprechen eine deutliche Sprache. Die Bombardierung des Gazastreifens in Schutt und Asche nicht nur der Häuser, sondern auch der zivilen Infrastruktur – Krankenhäuser, Schulen, Einrichtungen der Vereinten Nationen, Bäckereien, Moscheen und Kirchen -, die für die Versorgung eines der am stärksten überbevölkerten Gebiete der Erde erforderlich ist.

Die Bevölkerung im Norden des Gazastreifens wurde gewaltsam umgesiedelt, um im südlichen Gazastreifen ein noch kleineres, noch überfüllteres Auffanglager zu schaffen, das dafür sorgt, dass die Enklave „ein Ort ist, an dem kein Mensch existieren kann“, wie Giora Eiland, ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater Israels, es ausdrückte.

Das Ziel ist klar: Die Bevölkerung des Gazastreifens soll in das benachbarte ägyptische Gebiet Sinai vertrieben werden. In Anbetracht des bisherigen Vorgehens Israels ist die einzig vernünftige Schlussfolgerung, dass die Flüchtlingsfamilien des Gazastreifens – von denen einige zum zweiten oder dritten Mal von Israel vertrieben werden sollen – niemals in die Ruinen zurückkehren dürfen.

Die Regierung Biden kann so tun, als würde sie eine nicht existierende Zweistaatenlösung wiederbeleben. In Wirklichkeit aber hat Israel schon seit Jahrzehnten einen solchen Vertreibungsplan – den so genannten Greater Gaza Plan – auf dem Reißbrett.

Berichten zufolge hat Washington die Schaffung einer palästinensischen Enklave auf dem Sinai mindestens seit 2007 im Visier.

Machtloser Abbas

Angenommen, irgendetwas in Gaza überlebt den derzeitigen Angriff, dann ist Blinkens nächste Täuschung die Behauptung, Abbas und die Palästinensische Autonomiebehörde seien in der Lage oder willens, den Platz der Hamas einzunehmen.

Es stellt sich natürlich die Frage, wie Abbas eine Bevölkerung regieren könnte, bei der er sich in der Vergangenheit so sehr diskreditiert hat, indem er Israels Verbrechen endlos geduldet hat. Immerhin wurde seine Fatah-Partei 2006 aus dem Gazastreifen vertrieben, nachdem sie bei den palästinensischen Parlamentswahlen eine Niederlage erlitten hatte.

US-Außenminister Antony Blinken (L) trifft den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas in der Stadt Ramallah im Westjordanland am 5. November 2023 (AFP)

Doch Abbas verliert bei den Palästinensern noch mehr an Glaubwürdigkeit, da er den Gräueln, die sich im Gazastreifen abspielen, tatenlos zusieht. Wie der ehemalige britische Botschafter Craig Murray feststellte, könnte sich Abbas auf die Völkermordkonvention gegen Israel berufen, wenn Palästina Mitglied der UN ist.

Dies wiederum würde eine Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs erfordern. Das würde Israel, die USA und das Vereinigte Königreich in die Defensive drängen. Aber Abbas hat wieder einmal sein Volk geopfert, um die USA nicht zu verärgern.

Noch absurder ist die Vorstellung, dass Israel der Palästinensischen Autonomiebehörde jemals die Herrschaft über den Gazastreifen überlassen würde, wenn dieselbe Autonomiebehörde nicht für das Westjordanland zuständig sein darf.

Abbas hat keinerlei Kontrolle über die 62 Prozent des Westjordanlandes, die durch das Osloer Abkommen – vorübergehend – unter die vollständige israelische Herrschaft gestellt wurden, die von der israelischen Armee durchgesetzt wird.

Abbas hat keinerlei Kontrolle über die 62 Prozent des Westjordanlandes, die durch die Osloer Abkommen – vorübergehend – unter die vollständige israelische Herrschaft gestellt wurden, die von der israelischen Armee und jüdischen Siedlermilizen durchgesetzt wird. Was in Oslo als vorübergehend gedacht war, wurde von Israel schon vor langer Zeit dauerhaft gemacht.

In einem weiteren Viertel des Westjordanlandes ist die Palästinensische Autonomiebehörde nichts weiter als eine verherrlichte lokale Behörde, die Schulen betreibt und Mülltonnen leert.

Und in dem verbleibenden Fünftel des Gebiets, vor allem in den bebauten Gebieten, hat Abbas nur sehr eingeschränkte Befugnisse. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat keine Kontrolle über die Grenzen, den Binnenverkehr, den Luftraum, elektronische Frequenzen, die Währung oder das Bevölkerungsregister.

Abbas verfügt in diesen Städten lediglich über eine Polizeitruppe, die als lokaler Sicherheitsbeauftragter für das israelische Militär fungiert. Wenn die israelische Armee beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, und unangekündigt in eine Stadt im Westjordanland eindringt, treten Abbas‘ Kräfte in den Hintergrund.

Die Vorstellung, dass Abbas die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen kann, wenn er in seiner „Hochburg“ im Westjordanland machtlos ist, ist ein Märchen.

Keine Ausrottung der Hamas

Die vielleicht größte Täuschung des Weißen Hauses ist jedoch die Annahme, dass die Hamas – und damit der gesamte palästinensische Widerstand – im Gazastreifen ausgerottet werden kann.

Die palästinensischen Kämpfer sind keine fremde Macht, die in die Enklave eingedrungen ist. Sie sind keine Besatzer, auch wenn sie von allen westlichen Regierungen und Medien so dargestellt werden.

Sie sind organisch aus einer Bevölkerung hervorgegangen, die jahrzehntelang militärische Misshandlungen und Unterdrückung durch Israel erduldet hat. Die Hamas ist das Erbe dieses Leidens.

Israels völkermörderische Politik – es sei denn, es beabsichtigt, alle Palästinenser im Gazastreifen auszulöschen – wird diesen Impuls zum Widerstand nicht dämpfen. Israel wird nur noch mehr Wut und Ressentiments schüren und den Wunsch nach Rache verstärken.

Selbst wenn die Hamas ausgelöscht würde, würde eine andere, wahrscheinlich noch verzweifeltere und bösartigere Widerstandsgruppe auftauchen und ihren Platz einnehmen.

Die meisten der palästinensischen Kinder, die jetzt bombardiert und terrorisiert werden, die mit ihren Familien obdachlos geworden sind und mit ansehen müssen, wie ihre Angehörigen getötet werden, werden in den nächsten Jahren nicht zu jungen Friedensbotschaftern heranwachsen.

Ihr Geburtsrecht wird das Gewehr und die Rakete sein. Ihr Ehrgeiz wird darin bestehen, ihre Familien zu rächen und ihre Ehre wiederherzustellen.

All das wissen auch Israel und die USA. Die Geschichte ist voll von solchen Lektionen, die gierigen, arroganten Kolonisatoren und Besatzern erteilt werden.

Aber ihr Ziel, was auch immer sie behaupten, ist keine Lösung oder eine Resolution. Es ist ein permanenter Krieg. Es ist die Aufrechterhaltung des „Kreislaufs der Gewalt“. Er schmiert die Panzerprofile der profitablen Kriegsmaschinerie des Westens, indem er genau die Feinde hervorbringt, vor denen die westliche Öffentlichkeit angeblich geschützt werden muss.

Ganz gleich, ob die Palästinenser in Gaza in die Steinzeit zurückversetzt werden, wie es die israelischen Militärbefehlshaber seit langem wünschen, oder ob sie in Flüchtlingslager auf dem Sinai verbannt werden, sie werden sich nicht mit einem Schicksal abfinden, bei dem sie wie „menschliche Tiere“ behandelt werden.

Ihr Kampf wird weitergehen. Und Israel und Washington werden immer neue, immer phantasievollere Geschichten erfinden müssen, um uns davon zu überzeugen, dass der Westen saubere Hände hat.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit Deepl.com

