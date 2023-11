Israeli Deceit & the Battle of Shifa Hospital Gareth Porter says the claim that the largest medical center in the Gaza Strip provides cover for Hamas is the longest running theme in Israeli war propaganda, dating back nearly 15 years. By Gareth Porter? Special to Consortium News The Israeli military has attacked and is occupying parts



Ein Sanitäter trägt ein verletztes palästinensisches Kind nach einem israelischen Luftangriff am 11. Oktober in das Al-Shifa Krankenhaus in Gaza-Stadt. (Atia Darwish, Palästinensische Nachrichten- und Informationsagentur – Wafa – für APAimages,

CC BY-SA 3.0)

Gareth Porter sagt, dass die Behauptung, das größte medizinische Zentrum im Gazastreifen biete der Hamas Deckung, das am längsten laufende Thema in der israelischen Kriegspropaganda ist und fast 15 Jahre zurückreicht.

Israelische Täuschung und die Schlacht um das Shifa-Krankenhaus?

Von Gareth Porter

Speziell für Consortium News

15. November 2023

Das israelische Militär hat in einer laufenden Operation im nördlichen Gazastreifen Teile des Al Shifa Krankenhauses angegriffen und besetzt. Es handelt sich dabei um das größte und modernste Krankenhaus in Gaza, das wegen Strommangels nicht mehr normal funktioniert, während Zehntausende von Vertriebenen aus dem Gazastreifen dort Schutz suchen.

Ein Angriff auf ein Krankenhaus gilt normalerweise als klarer Verstoß gegen die Kriegsregeln. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte rechtfertigen ihn damit, dass das Shifa seit langem als zivile medizinische Deckung für die Kommandozentrale der gesamten Hamas-Kriegsoperationen und das Waffenlager dient. Diese Behauptung der IDF wird in der israelischen Propaganda ständig als Argument dafür angeführt, dass dem Shifa – und anderen Krankenhäusern in Gaza – nicht die normale gesetzliche Immunität für Krankenhäuser vor Angriffen gewährt werden sollte.

Die israelischen Streitkräfte haben sich dem Shifa genähert und in den letzten Tagen gefordert, dass das Personal und die Patienten, die sich noch im Krankenhaus befinden, sofort evakuiert werden. CNN berichtete am Montagabend, dass „die Biden-Administration nun signalisiert hat, dass sie die israelische Position unterstützt, wie der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Sonntag in der CNN-Sendung State of the Union erklärte: „Sie können selbst aus offenen Quellen ersehen, dass die Hamas Krankenhäuser zusammen mit vielen anderen zivilen Einrichtungen als Kommando- und Kontrollzentren, zur Lagerung von Waffen und zur Unterbringung ihrer Kämpfer nutzt. „Diese Äußerungen von Sullivan waren ein offensichtliches grünes Licht für die IDF, die vollständige Evakuierung des Krankenhauses voranzutreiben.

Das Problem mit dieser „offenen Quellenberichterstattung“ ist, dass es sich dabei nie um mehr als um unbewiesene Behauptungen handelt, die auf bloßen Vermutungen beruhen. Wenn man die Geschichte der vermeintlich vernichtenden Enthüllungen über das Shifa-Krankenhaus als Deckung für militärische Aktivitäten der Hamas genauer untersucht, wird klar, dass es sich dabei nur um einen dünn verschleierten Vorwand für die IDF handelte, um den wichtigsten Anbieter von medizinischer Versorgung für die Bevölkerung von Gaza anzugreifen und zu schließen.

Die israelische Behauptung, das Shifa-Krankenhaus diene als Deckung für die Militärpräsenz der Hamas, ist in der Tat das am längsten andauernde Thema in der israelischen Kriegspropaganda zu Gaza und reicht fast 15 Jahre zurück bis zu den ersten Tagen des Gaza-Krieges im Januar 2009.

Damals erklärte Yuval Diskin, der Leiter des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, gegenüber Amos Harel von der Zeitung Haaretz, dass sich „viele“ hochrangige Hamas-Funktionäre „vermutlich“ in den „Kellern“ des Shifa-Krankenhauses versteckten und dass die Israelis alles über diese unterirdischen Ebenen des Krankenhauses wüssten, da sie ursprünglich vor 1967 von den Ägyptern gebaut und Mitte der 1980er Jahre von den Israelis selbst umfassend renoviert worden seien.

Diskin erklärte Harel auch, dass die Hamas zuversichtlich war, wegen der Patienten in den oberen Stockwerken nicht angegriffen zu werden.

Yuval Diskin im Jahr 2013. ( Ziv Koren, Wikimedia Commons,

CC BY-SA 3.0)

Abgesehen davon, dass der israelische Geheimdienst zugegeben hatte, die militärische Präsenz der Hamas unter dem Krankenhaus nur zu vermuten und nicht wirklich zu kennen, war Harel jedoch ehrlich genug, um zu berichten, dass seine palästinensischen Kontakte ihm sagten, dass hochrangige Hamas-Führer sich nie am selben Ort aufhielten, sondern ständig von einem Ort zum anderen zogen – eine Enthüllung, die natürlich viel mehr Sinn machte als die Behauptung, dass dieselben hochrangigen Hamas-Funktionäre sich in einem Keller aufhielten, der den Israelis offensichtlich gut bekannt war.

[Zum Thema: Chris Hedges: Der Krieg laut Hamas]

Harels Bericht enthielt auch eine Enthüllung – offenbar von einer palästinensischen Quelle -, die Probleme für die im Entstehen begriffene offizielle israelische Propagandalinie aufwirft: „Einige der Bunker, die sie benutzen“, schrieb Harel, „sind durch Tunnel verbunden, die die Hamas in den letzten Jahren gebaut hat.“

Die Existenz zahlreicher Bunker, die als Kommandozentrale genutzt werden könnten, sei also unabhängig vom Schifa-Krankenhaus, in das die Israelis jederzeit eindringen könnten. Diese Tatsache impliziere eindeutig, dass es für die Hamas keinen Sinn mache, zu diesem Zweck auf das Shifa-Krankenhaus angewiesen zu sein.

IDF-Märchen taucht in der Washington Post wieder auf

Dennoch tauchte während des nächsten israelisch-palästinensischen Krieges im Juli 2014 die Erzählung der IDF über das geheime Versteck der Hamas-Führer im Keller des Shifa-Krankenhauses wieder auf, als sei sie eine unumstößliche Tatsache, die die Drohungen der IDF mit einem Angriff auf das Krankenhaus rechtfertige.

In einer am 15. Juli veröffentlichten Geschichte berichtete die Washington Post als unumstößliche Tatsache, dass das Shifa „de facto zum Hauptquartier der Hamas-Führer geworden ist, die in den Fluren und Büros gesehen werden können“.

Der Reporter der Post, William Booth, hat die Hamas-Führer in Al Shifa offensichtlich nicht selbst gesehen. Hätte er dies getan, hätte er die Szene beschrieben und ein oder zwei Hamas-Figuren identifiziert, auf die er im Krankenhaus hingewiesen worden war. So gab er offenbar die eigennützige Behauptung seiner israelischen Gesprächspartner weiter, ohne die Leser der Post darüber zu informieren, dass die fraglichen Informationen weit weniger zuverlässig waren, als sie dargestellt wurden.

IDF-Soldaten in Gaza am 24. Juli 2014. (Israel Defense Forces, Flickr,

CC BY-NC 2.0)

Nur zwei Tage nach dem ersten Auftauchen des Shifa-Hamas-Themas im Krieg 2014 bombardierten israelische Luftangriffe das Al Wafa Rehabilitation and Geriatric Hospital in Gaza-Stadt und erzwangen dessen Schließung.

Die IDF-Spezialisten erstellten ein drei Wochen später verbreitetes Video, in dem sie die Zerstörung des Wafa-Krankenhauses als notwendige Reaktion auf die Nutzung des Krankenhauses durch die Hamas für militärische Operationen verteidigten. Wie der Autor bei der Untersuchung des Videos feststellte, hatten sie jedoch auf mehreren Ebenen getrickst, um ihren politischen Standpunkt darzustellen.

Die IDF-Propagandisten hatten Videos aus den letzten fünf Jahren und von verschiedenen Tageszeiten zusammengeschnitten, um zu suggerieren, dass es sich bei dem Beschuss aus einem ungenutzten Gebäude, das mehr als 100 Meter vom Krankenhaus entfernt ist, um einen kürzlichen Raketenangriff der Hamas auf die IDF-Kräfte handelt. Dann fügten sie einen Audioclip von einem ganz anderen Vorfall ein, bei dem die IDF das Feuer erwiderten, um zu zeigen, dass die Bombardierung des Wafa-Krankenhauses durch die IDF gerechtfertigt war.

Ende Juli 2014 bekräftigte die Post ihre Unterstützung für Israels wichtigstes Propagandathema in diesem sechswöchigen Krieg. Terrence McCoy berichtete aus Washington, dass das Shifa-Krankenhaus „de facto ein Hauptquartier“ der Hamas geworden sei. Diese Berichterstattung spiegelte wiederum die allgemeine Bereitschaft eines Großteils der nationalen Presse in Washington wider, das Wort der Israelis als alles zu akzeptieren, was sie zu diesem zentralen Thema wissen mussten.

Acht Jahre später tauchte dieselbe israelische Propagandalinie unmittelbar nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober wieder auf, als die Israelis eine neue Propagandaoffensive starteten. Am 27. Oktober informierte der Sprecher der IDF, Admiral Daniel Hagari, die internationale Presse über die Hauptlinien der israelischen Position bezüglich des Shifa-Krankenhauses und der Hamas-Operationen: Er wiederholte die Behauptung, dass ein Bunker unter dem Shifa-Krankenhaus die Hauptoperationsbasis der Hamas sei und dass die Hamas „mehrere Tunnel in und unter“ dem Krankenhaus betreibe.

Maximales Leidensdruck

Aber die Tunnel der Hamas außerhalb des Shifa-Krankenhauses könnten offensichtlich für die gleiche Funktion der Leitung militärischer Operationen genutzt werden, ohne dass man sich um das Shifa-Krankenhaus kümmern müsste.

Die israelische Besorgnis über den angeblichen Hamas-Befehlsbunker unter dem Shifa-Krankenhaus war also von Anfang an nur vorgetäuscht und zielte lediglich darauf ab, Druck auf das medizinische System auszuüben, nämlich das Shifa-Krankenhaus als das größte, modernste und effektivste Krankenhaus im Gazastreifen zu schließen, um den Menschen in Gaza möglichst viel Leid zuzufügen.

Seit Dienstag ist das Shifa-Krankenhaus nicht mehr funktionsfähig, da es keinen Strom mehr hat, weil ihm der Treibstoff ausgegangen ist. Die Israelis boten dem Krankenhaus großzügig 300 Liter Treibstoff an – genug, um nach Berechnungen des Krankenhauses für etwa sechs Minuten zu funktionieren.

Sie versäumten es also, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um 36 Babys zu retten, die durch die nicht funktionierenden Brutkästen vom Tod bedroht waren, nachdem drei bereits gestorben waren.

Die Szene im Shifa-Krankenhaus am frühen Mittwochmorgen war gespenstisch, als israelische Panzer auf das Krankenhausgelände donnerten und israelische Truppen in das verdunkelte Hauptgebäude des Krankenhauses eindrangen.

IDF-Sprecher Hagari erklärte lediglich, dass die israelischen Streitkräfte eine Operation „auf der Grundlage nachrichtendienstlicher Informationen und einer operativen Notwendigkeit“ durchführten und dass diese in einem „bestimmten Bereich des Shifa-Krankenhauses“ stattfand.

Später am Mittwoch erklärte Peter Lerner von der IDF gegenüber CNN, dass die Operation im Al-Shifa-Krankenhaus „noch im Gange“ sei, und sagte nur, dass man keine Anzeichen von Geiseln im Krankenhaus gefunden habe.

Die Bewohner des Gazastreifens, die sich im Shifa-Krankenhaus aufhielten, scheuten sich, die zugelassenen Wege aus dem Krankenhaus zu nehmen, da die israelischen Angriffe auf Zivilisten, die dies versuchten, unerbittlich waren. Die IDF werden zweifellos weiterhin Gewalt gegen die Hunderttausenden anwenden, um sie zum Verlassen des Krankenhauses zu bewegen.

Und jetzt, da Israel die Kontrolle über viele Tausend Männer im wehrfähigen Alter im Krankenhaus hat, ist es zweifelhaft, dass sie frei gelassen werden, da sie als potenzielle Hamas-Kämpfer betrachtet werden.

Es ist an der Zeit, mit dem langjährigen Propagandatrick der IDF aufzuräumen, der besagt, dass das Shifa als Versteck für die Kommandozentrale der Hamas genutzt wurde.

Solange die IDF den Journalisten keine überzeugenden Beweise für die seit langem behauptete Hamas-Kommandozentrale unter dem Krankenhaus vorlegen kann, sollten sie für die Wahrheit eintreten und diese massive israelische Täuschung über Gaza anprangern.

Gareth Porter ist ein unabhängiger investigativer Journalist und Historiker, der über die nationale Sicherheitspolitik der USA schreibt. Sein neuestes Buch, Manufactured Crisis: The Untold Story of the Iran Nuclear Scare, wurde im Februar 2014 veröffentlicht. Folgen Sie ihm auf Twitter: @GarethPorter.

Übersetzt mit Deepl.com



