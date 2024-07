https://english.almayadeen.net/articles/opinion/benjamin-netanyahu-doesn-t-want-a-ceasefire-and-has-no-real



Benjamin Netanjahu will keinen Waffenstillstand und hat keine echte Strategie für den Tag danach

Von Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch16. Juli 2024

Wenn der israelische Premierminister beschließt, einem Waffenstillstand zuzustimmen, wird er die Unterstützung seiner Koalition verlieren und eine neue Runde von Wahlen auslösen – eine Situation, die er möglicherweise verlieren wird.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wird einen Waffenstillstand im Gazastreifen nicht zulassen, weil dies ein Eingeständnis der Niederlage wäre. Wenn er jedoch nicht zum Abschluss eines Abkommens gezwungen wird, ist ein Krieg mit dem Libanon unausweichlich.

Der Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, hat in seiner ersten Rede nach Ausbruch des Krieges am 7. Oktober die Aktionen der Widerstandsbewegung mit dem Boxen verglichen und erklärt, dass der K.O.-Schlag noch nicht erfolgt sei und man sich in einer Phase des Kampfes befinde, in der es um Punkte gehe.

Wenn wir bei der Analogie zum Boxen bleiben wollen, geht Netanjahu in die zwölfte und letzte Runde des Kampfes, in der er eindeutig nach Punkten verliert und körperlich erschöpft ist. Ihm bleiben nur noch zwei Möglichkeiten: in die Knie gehen [einem Waffenstillstand zustimmen] oder einen letzten Schlag landen, in der Hoffnung, dass er damit den Gegner k.o. schlägt [Libanon angreifen]. Das einzige Problem bei einem massiven Schlag besteht darin, dass Netanjahu dadurch außer Gefecht gesetzt werden könnte, weshalb er so sehr zögert.

Wie alle seriösen politischen Analysten von Anfang an gesagt haben, hätten die Vereinigten Staaten diesen Krieg schon lange beenden können und sind die Einzigen, die die Macht haben, die Israelis dazu zu drängen. Es ist jedoch klar, dass US-Präsident Joe Biden nicht bei klarem Verstand ist und seine Regierung nicht bereit ist, Druck auf ihre israelischen Verbündeten auszuüben, sondern sie weiterhin bedingungslos unterstützt, so dass wir dies ausschließen können. Obwohl ein Waffenstillstand für Washington im Moment von Vorteil wäre und es vielleicht sogar vor einer weiteren Blamage in der Region bewahren würde, wird die narzisstische Inkompetenz der Regierung Biden ein solches Kriegsende nicht zulassen.

Da sich die amerikanische Regierung zumindest vorläufig aus dieser Situation heraushält, können wir mit Sicherheit sagen, dass der israelische Premierminister keinen Anreiz hat, den Krieg in Gaza zu beenden. Im Gegenteil: Umfragen zufolge unterstützt die Hälfte der israelischen Öffentlichkeit die Wiederbesetzung des Gazastreifens, während nur 8 % der Meinung sind, dass die Palästinenser nach dem Krieg den Gazastreifen regieren sollten. Betrachtet man speziell die Israelis, die sich mit dem rechten Flügel identifizieren – in erster Linie Anhänger der Netanjahu-Koalition -, so wollen rund 70 %, dass das zionistische Militär das belagerte Küstengebiet wieder besetzt.

Während viele prominente Mitglieder von Benjamin Netanjahus Likud-Partei und seine Koalitionspartner aus dem religiösen Zionismus immer noch die totale Zerstörung der Hamas und die Wiederbesetzung des Gazastreifens anstreben, besteht das Problem für sie darin, dass sie nicht in der Lage sind, eine dieser Aufgaben zu erfüllen. Netanjahu weiß das, aber wenn sein Polizeiminister Itamar Ben-Gvir die Israelis ermutigt, den Bau von Siedlungen im Gazastreifen vorzubereiten und sogar sagt, dass er nach dem Krieg „gerne dort leben“ würde, fällt es ihm schwer, öffentlich die Wahrheit zu sagen.

Sollte sich der israelische Premierminister dazu entschließen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, würde er die Unterstützung seiner Koalition verlieren und eine neue Runde von Wahlen auslösen – eine Situation, die er möglicherweise verlieren wird. Gleichzeitig steht der zionistische Staatschef auch intern unter Druck wegen der peinlichen Schläge, die dem vorübergehenden Gebilde in den libanesischen Grenzgebieten und nun auch darüber hinaus versetzt wurden. Die Hisbollah hat das israelische Regime im Norden des besetzten Palästina schwer getroffen, ihre militärischen Einrichtungen und ihre nachrichtendienstliche Ausrüstung beschädigt und mehr als 100.000 Siedler zur Flucht aus dem Gebiet gezwungen. Die Siedler im Norden haben das Vertrauen in ihr Regime fast vollständig verloren, so dass ein Angriff auf den Libanon die einzige Möglichkeit ist, ihr Image wiederherzustellen.

Wir schreiben jedoch nicht das Jahr 2006, und es gibt keine Garantie für das zionistische Gebilde, dass es einen Krieg überhaupt überstehen wird, geschweige denn, dass es ihn gut überstehen wird. Sogar in den israelischen Medien ist die Rede davon, dass in einem solchen Krieg mindestens 15.000 Siedler und Soldaten getötet werden. Das Ziel der israelischen Regierung wäre es, einen begrenzten Krieg zu beginnen, der im besten Fall mit einem Raketenabschuss und einigen kurzen Gefechten am Boden enden würde, um dann in einem militärischen Patt zu enden, aus dem sie zwar einen massiven Schlag erhalten hätte, von dem sie aber behaupten würde, dass er die Fähigkeiten des libanesischen Widerstands stark beeinträchtigt hätte.

In dieser für Benjamin Netanjahu idealen Situation würde er den Krieg im Libanon mit einer Vereinbarung zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen abschließen und sich dann auf das besetzte Westjordanland konzentrieren. Der israelische Premierminister weiß, dass im wahrscheinlichen Fall eines Sieges von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl der amerikanische Präsident die „israelische Souveränität“ über das Westjordanland anerkennen wird, was bedeutet, dass er etwa 60 % des Landes, das so genannte Gebiet C, „annektieren“ und das Gebiet mit Unterstützung der USA an sich reißen kann, ohne 3,2 Millionen Palästinenser aufnehmen zu müssen, die in den Gebieten A und B des Gebiets leben.

Wenn diese „Annexion“ mit einer groß angelegten Militärkampagne kombiniert wird, die an die „Operation Defensivschild“ von 2002 erinnert und darauf abzielt, die Widerstandsgruppen in dem Gebiet zu zerschlagen, bietet dies Netanjahu die perfekte Tarnung, die er braucht, um einen „Sieg“ zu erklären.

Um dies zu erreichen, muss jedoch eine Art Plan für den Tag danach für den Gazastreifen aufgestellt werden, damit die bewaffnete Konfrontation nicht wieder aufflammt, weshalb er versucht hat, einen Plan zu formulieren, der eine Reihe von arabischen Regimen einbezieht, die mit ihm zusammenarbeiten.

Benjamin Netanjahu hat wiederholt erklärt, dass er nicht will, dass die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) den Gazastreifen nach dem Krieg verwaltet, obwohl dies die einzige reale Option ist, die ihm zur Verfügung steht. Hierfür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist die Tatsache, dass seine Koalitionspartner wie Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, die in der PA eine Bedrohung für ihre Siedlungen im Westjordanland sehen, die PA verachten, weil sie einen Staat auf 22 % des historischen Palästina anstrebt. Der zweite wichtige Grund ist, dass die Übernahme des Gazastreifens durch die Palästinensische Autonomiebehörde eine Situation herbeiführen könnte, in der internationaler Druck auf die Israelis ausgeübt würde, um ein Abkommen über eine so genannte „Zweistaatenlösung“ zu schließen.

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Benjamin Netanjahu ein Komplott schmiedet, um die Übernahme der administrativen Kontrolle des Gazastreifens durch eine Form der PA zu ermöglichen. Obwohl die Palästinensische Autonomiebehörde mit Sitz in Ramallah von Mahmoud Abbas geleitet wird, besteht die Möglichkeit, dass der langjährige Fatah-Rivale des PA-Präsidenten, Mohammed Dahlan, als PA-Führer im Gazastreifen eingesetzt werden könnte.

Da seit 2006 keine Parlamentswahlen der Palästinensischen Autonomiebehörde mehr stattgefunden haben und das Mandat von Mahmoud Abbas als Präsident technisch gesehen 2009 endete, könnte man argumentieren, dass die überlebenden Teile der Autonomiebehörde im Gazastreifen de facto unter die Führung von Dahlan gestellt würden. Die Regierungen der USA und Europas würden dann durch die Kontrolle ihrer Finanzmittel Druck auf die Palästinensische Autonomiebehörde ausüben, dies zuzulassen, während die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zusammen mit anderen arabischen Staaten zur Finanzierung dieses Projekts beitragen könnten.

Obwohl dies technisch gesehen bedeuten würde, dass die Palästinensische Autonomiebehörde eine Rolle bei der Verwaltung des Gazastreifens spielen würde, würde die Führung des Westjordanlandes aufgrund der Rivalität zwischen Abbas und Dahlan von Gaza getrennt bleiben. In einem solchen Szenario würden die USA idealerweise Saudi-Arabien einschalten, um die Beziehungen zu dem zionistischen Gebilde zu normalisieren, und der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland wären die Hände gebunden.

Die oben genannten Szenarien sind vielleicht nicht einmal wahrscheinlich, aber sie müssen erwähnt werden, damit wir die Überlegungen der Entität berücksichtigen können. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der palästinensische Widerstand im Gazastreifen unter dem Kommando der al-Qassam-Brigaden der Hamas weiterhin dabei, das zionistische Militär zu zerschlagen, und ist noch weit von einer Niederlage entfernt. Hinzu kommt, dass die anderen unterstützenden Fronten des regionalen Widerstands den Druck erhöhen und die Israelis in die Enge getrieben haben.

Wenn wir das zionistische Gebilde auf der Grundlage seiner Handlungen in den letzten 9 Monaten beurteilen sollen, können wir uns darauf verlassen, dass es törichte Entscheidungen treffen wird, die es nur weiter gefährden werden. Die oben genannten Strategien zur Beendigung des Krieges in einer Weise, die keinen Sieg für das zionistische Gebilde darstellt, sondern Benjamin Netanjahu das Überleben ermöglicht, scheinen weit von der Verwirklichung entfernt zu sein. Denn es gibt offensichtlich keine wirklichen Pläne für den Tag danach, sondern nur Gerede über das, was passieren könnte, und wahnhafte Aussagen über den Siedlungsbau.

Übersetzt mit deepl.com

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

