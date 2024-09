https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-lebanon-drunk-power-victory-war-without-end



Berauscht von seiner Macht öffnet Israels „Sieg“ die Tore für einen Krieg ohne Ende

Von Lubna Masarwa

30. September 2024

Heute feiern die Israelis ihre „Errungenschaften“ im Libanon. Aber sie werden für das Leid, das Israel den Palästinensern und Libanesen seit Jahrzehnten zufügt, einen hohen Preis zahlen müssen

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu verlässt die 79. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York City am 27. September 2024 (AFP)

Die Medien in Israel reagierten euphorisch auf die Ermordung von Hassan Nasrallah, dem Anführer der Hisbollah.

In der Sendung „Meet the Press“ von Channel 12 erhoben Amit Segal und Ben Caspit ein Glas Arak, um Nasrallahs Tod zu feiern. Paz Robinson, Reporterin von Channel 13, verteilte in Karmiel Schokolade. Channel 13 gilt als linksgerichtet.

Die Vorzeigessendung von Channel 14, The Patriots, wurde unter der Leitung des Moderators Yinon Magal mit Gesang und Feierlichkeiten eröffnet. Nadav Eyal schrieb in Ynet: „[Nasrallahs] Ermordung ist ein Ereignis von regionaler, historischer Tragweite.“

Die Freude der Medien wurde von Politikern der Linken und Rechten geteilt.

Yair Golan, Vorsitzender der Demokratischen Partei und ehemaliger Vorsitzender der Meretz-Partei, der einst als der am weitesten links stehende Mainstream-Politiker des Landes galt, war über die Ermordung erfreut.

Er schrieb am 11. November: „Die Ermordung von Nasrallah ist ein großer und wichtiger Erfolg. Im Nahen Osten hat ein neues Zeitalter begonnen.“

Ein politisches Spektrum, das sich im Zuge der Rückkehr der Geiseln aus Gaza stark polarisiert hatte, hat sich angesichts des Sieges, den Israel seiner Meinung nach durch die Ausschaltung der Hisbollah-Führung errungen hat, wieder vereint.

Oppositionsführer Yair Lapid schrieb: “Alle unsere Feinde sollen wissen, dass jeder, der Israel angreift, sterben wird.“

Ein neues Zeitalter?

Im Rausch des Erfolgs veröffentlichte die israelische Armee ein Video, das den Start der Jets vom Luftwaffenstützpunkt Hatzerim in der Negev-Wüste zeigt und in dem auch der Funkverkehr zwischen einem Luftwaffenkommandeur und den Piloten zu hören ist.

„Ich glaube, Sie haben hier eine Siegesparade abgezogen“, ist Generalmajor Tomer Bar, Kommandeur der israelischen Luftwaffe, in dem an Journalisten verteilten Clip zu hören. ‚Gut gemacht. Ich bin sehr stolz.‘ Ein Pilot antwortet: „Wir werden jeden erreichen, überall.“

Doch das reichte noch nicht.

Haaretz berichtete, dass das israelische Militär auf eine Invasion des Südlibanons drängte, und zitierte Militärquellen mit den Worten, dass sie den Moment des Schocks und der Verwirrung der Hisbollah nach den Schlägen der letzten zwei Wochen nutzen müssten, bevor der Iran die Chance habe, seine Raketenvorräte wieder aufzufüllen.

Andernorts wurde berichtet, dass drei Armeeeinheiten, fast 3000 Mann, in das Westjordanland entsandt worden seien.

Krieg an drei Fronten, und Israel gewann jede einzelne davon, so schien das ganze Land zu denken. Was für eine Art, ein Jahr der Trübsal und militärischen Rückschläge in Gaza zu beenden.

Israel glaubt, dass ihm der scheidende amerikanische Präsident Joe Biden, der es offenkundig nicht schafft, es zu zügeln, eine goldene Gelegenheit geboten hat.

Premierminister Benjamin Netanjahu hat Biden nun dreimal herausgefordert – bei der Wiederbesetzung von Rafah, bei der Annahme eines Waffenstillstands in Gaza mit der Hamas und jetzt bei der Eröffnung einer neuen Front im Libanon.

Und jedes Mal ist er damit durchgekommen.

Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in der vergangenen Woche wurde erwartet, dass sich Netanjahu in der Defensive befindet. Weit gefehlt. Er zeigte sich trotzig. Netanjahu zeigte seinem Waffenlieferanten und Verbündeten den Mittelfinger. Und Israel jubelte ihm zu.

Die Weigerung Amerikas, alle Waffenlieferungen an Israel einzustellen, hat Konsequenzen: Es gibt jetzt keine Hindernisse mehr für den israelischen Amoklauf.

Es gibt keine Grenzen.

Keine roten Linien

Israelische Piloten und Drohnenpiloten müssen nicht darüber nachdenken, wie viele Zivilisten durch eine Rakete, die auf ein angebliches Ziel gerichtet ist, getötet werden könnten. Die Entscheidung über ein Attentat wurde vor kurzem an regionale Armeekommandeure delegiert, deren Befugnisse erheblich erweitert wurden.

Um Zeit zu sparen, gibt es keine Befassung der nächsthöheren Befehlskette. Alle Zivilisten im Libanon, im Gazastreifen und im Westjordanland sind Ziele.

Das Tabu, Kinder zu töten, ist gefallen. In diesem Krieg gibt es keine Grenzen oder roten Linien. Israel kann eine Nation aushungern, es hat in seinen Gefängnissen routinemäßig Folter und Vergewaltigung eingesetzt und es kann feiern.

In diesem Krieg gibt es keine Grenzen oder roten Linien. Israel kann eine Nation aushungern, es hat in seinen Gefängnissen routinemäßig Folter und Vergewaltigung eingesetzt und es kann feiern

Israel soll bei seinen Angriffen auf vier Wohnblöcke über der Kommandozentrale der Hisbollah 300 Menschen getötet haben, von denen die meisten Zivilisten gewesen sein dürften, und die internationale Gemeinschaft schweigt größtenteils.

Israel ist von seiner Macht berauscht und unterliegt einer tiefgreifenden Täuschung. Vielleicht der bisher größten.

Die Dezimierung seiner Führung und seiner hochrangigen Kommandeure hat die Hisbollah nicht getötet und kann sie auch nicht töten, noch kann sie eine neue Generation von Kämpfern aufhalten, die nicht die Einschränkungen der vorherigen Generation spüren werden.

Auch kann Israel nicht garantieren, wer als Nächstes kommt. Bisher hat die Hisbollah keine Zivilisten ins Visier genommen und war nicht an einem großen Krieg mit Israel interessiert.

Ihre Angriffe dienten dazu, die militärische Schlagkraft der Hisbollah zu demonstrieren, nicht dazu, tödliche Schläge zu versetzen. Die Hisbollah erklärte auch, dass ihr Konflikt in dem Moment enden würde, in dem in Gaza ein Waffenstillstand vereinbart würde.

Diese Zurückhaltung wird mit ziemlicher Sicherheit verschwinden. Die Hisbollah hat keine Wahl. Ihre Politik wurde für sie gemacht. Wie die Hamas, wie Gaza, befindet sich die Hisbollah nun in einem Konflikt, in dem ihr Feind sie nicht nur aus ihrem Hauptgebiet vertreiben, sondern sie insgesamt zerstören will.

Für die Hisbollah ist dies nun ein existenzieller Krieg geworden.

Ein hoher Preis

Wie geht es weiter? Diese Frage stellt sich Israel in Zeiten wie diesen nur selten. Auch lernt es nicht aus der Geschichte dieses erbitterten Konflikts.

Diese lange Geschichte politischer Attentate, die darauf abzielen, zu terrorisieren und abzuschrecken, hat keinen einzigen Fall hervorgebracht, in dem die Enthauptung zum Tod oder Rückzug einer militanten Gruppe geführt hat. Die Hisbollah ist verpflichtet, sich zu erholen und zurückzuschlagen.

Indem Israel seine Macht demonstriert und sein Schwert schwingt, hat es in der arabischen Welt eine Generation von Jugendlichen geschaffen, die eines Tages Rache üben werden.

Jede militärische Macht hat ihre Grenzen. Die einzige Möglichkeit für Israel, die Sicherheit seines Volkes zu gewährleisten, besteht darin, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und die Besatzung zu beenden. Andernfalls wird es nur die Tür für den Krieg für kommende Generationen geöffnet haben.

Israel kann Teile des Libanons in Gaza verwandeln. Es kann den Südlibanon und den nördlichen Gazastreifen erneut besetzen. Es kann Häuser zerstören und unzählige Menschenleben vernichten. Es kann die gesamte Region in einen Krieg stürzen. Aber es kann die Hauptursache des Konflikts nicht ignorieren, nämlich die nationale Sache der Palästinenser.

Palästina ist das Thema, dem sich Israel, egal wie viele Kriege es führt, niemals entziehen kann. Und zukünftige Generationen von Israelis werden noch jahrzehntelang einen hohen Preis für das Leid zahlen, das ihr Land den Palästinensern und Libanesen zugefügt hat.

Heute werden die Israelis für ihre Leistungen im Libanon gefeiert. Aber der Sieg hat einen hohen Preis.

Israels „Leistung“ bestand darin, in einer Woche etwa 1000 Libanesen zu töten, darunter 50 Kinder. Israel hat den Tod normalisiert und die letzten Reste von Menschlichkeit abgelegt.

Die Bilder der Zerstörung in Gaza und im Libanon werden sich in das kollektive Bewusstsein einprägen: Israel kann seiner nationalen Mission nur Leben einhauchen, indem es immer mehr Leben derer fordert, die seiner Herrschaft unterworfen sind.

Lubna Masarwa ist Journalistin und Leiterin des Büros für Palästina und Israel von Middle East Eye mit Sitz in Jerusalem.

