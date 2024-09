https://www.trtworld.com/middle-east/did-the-jerusalem-post-delete-article-claiming-god-gave-israel-lebanon-18214296



Hat die Jerusalem Post einen Artikel gelöscht, in dem behauptet wurde, „Gott habe Israel den Libanon gegeben“?

Die Jerusalem Post löst eine Kontroverse aus, nachdem sie einen Artikel veröffentlicht und dann schnell wieder entfernt hat, in dem behauptet wurde, der Libanon sei Teil des „gelobten Landes“ Israels.

Andere

Ähm…

Die israelische Tageszeitung The Jerusalem Post sorgte online an zwei Fronten für Kontroversen – zunächst durch die Veröffentlichung eines Artikels, in dem die Idee aufkam, der Libanon sei Teil des „gelobten Landes“ Israels, und später durch die Entfernung des Artikels.

Am 25. September 2024 veröffentlichte die Zeitung einen Artikel mit dem Titel „Ist der Libanon Teil des verheißenen Landes Israels?“, der online für Kontroversen sorgte, insbesondere angesichts der anhaltenden israelischen Luftangriffe im Libanon.

Die Angriffe, die am Montag zuvor begonnen hatten, haben laut libanesischen Behörden zu über 900 Toten geführt.

Nach heftigen Reaktionen entfernte The Jerusalem Post den Artikel, was in den sozialen Medien zu heftigen Reaktionen führte. Viele beschuldigten die Zeitung, unter dem Deckmantel religiöser Rechtfertigung expansionistische Ideen zu fördern.

Mehr lesen

Die Kunst der Täuschung: Wie Israel „Hasbara“ einsetzt, um seine Verbrechen zu beschönigen

„LOL, sie löschen einen Artikel, in dem behauptet wird, Gott habe ihnen den Libanon gegeben“, witzelte ein Reddit-Nutzer. ‚Ich bin so froh, dass unsere engen Verbündeten heute jahrtausendealte religiöse Texte nutzen, um imperialistische Kriege des Expansionismus und der ethnischen Säuberung zu rechtfertigen‘, sagte ein anderer.

Ein anderer Nutzer, der sich James nennt, sagte: ‚Könnte die Jerusalem Post mit einem Link zu ihrem Artikel ‘Ist der Libanon Teil des verheißenen Landes Israels‘ helfen?“

Der Artikel befasste sich mit dem umstrittenen Konzept des „Groß-Israel“, ein Begriff, der mit rechtsextremen Elementen der israelischen Politik in Verbindung gebracht wird, die historische und religiöse Rechte auf Gebiete, einschließlich Teilen des Libanon, beanspruchen.

Obwohl diese Idee weitgehend symbolisch und nicht Teil der israelischen Mainstream-Politik ist, ist sie zeitweise wieder aufgetaucht und schürt die Angst vor israelischen Gebietsansprüchen.

Eine ähnliche Kontroverse entstand kürzlich, als der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich eine Karte zeigte, die darauf hindeutete, dass die Grenzen Israels weit über die derzeitigen hinausgehen sollten, was die Spannungen weiter verschärfte.

Während der Bombardierung lehnte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu internationale Waffenstillstandsvorschläge ab und intensivierte die Militäroperationen im Libanon.

Während sich diese Ereignisse abspielen, hat sich die öffentliche Debatte intensiviert, wobei Kritiker betonen, dass der religiöse Rahmen des Artikels an frühere Rhetorik erinnert, die zur Rechtfertigung der territorialen Annexion verwendet wurde.

Viele haben den Vorfall mit dem breiteren Kontext des israelisch-libanesischen Konflikts in Verbindung gebracht, insbesondere mit der historischen Besetzung des Südlibanon durch Israel.

Aber im Zeitalter des Internets funktioniert das Löschen eines Artikels nur selten. Einige Benutzer stellten innerhalb weniger Minuten eine archivierte Version des Artikels online wieder her.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …