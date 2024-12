Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-12-19/ty-article/.premium/protesters-accused-of-firing-flares-at-netanyahu-home-detail-harsh-detainment-conditions/00000193-e07d-da9f-ad9b-e47d2a940000



Israel im Krieg Tag 441 | Bericht: CIA-Chef verlässt Doha, kein Durchbruch bei Gaza-Waffenstillstand und Geisel-Deal-Gesprächen

Palästinenser transportieren Verwundete in das Al-Ahli Arabische Krankenhaus, auch bekannt als das Baptistenkrankenhaus, in Gaza-Stadt am 19. Dezember 2024.Credit: AFP/OMAR AL-QATTAA

Demonstranten recken Plakate in die Höhe, als sie am 17. Dezember 2024 in Tel Aviv gegen die Regierung protestieren und Maßnahmen für die Freilassung von israelischen Geiseln fordern.Credit: Jack Guez/AFP

Rettungskräfte inspizieren am 19. Dezember 2024 die Trümmer eines zerstörten Schulgebäudes in Ramat Gan, in der Nähe von Tel Aviv, nachdem der Campus von den Trümmern eines aus dem Jemen eingeschlagenen Geschosses getroffen wurde.Credit: AFP/JACK GUEZ

ISRAEL: Palästinensischen Berichten zufolge haben israelische Siedler in einem Dorf im Westjordanland eine Moschee in Brand gesetzt und anti-arabische Botschaften gesprüht ■ GAZA: UN-Generalversammlung verabschiedet Resolution über Israels Verpflichtung, den Betrieb des UNRWA zu gewährleisten ■ SYRIEN: US-Diplomaten besuchen Syrien zum ersten Mal seit Assads Sturz ■ LIBANON: Israelis sind ohne Genehmigung in den Libanon eingedrungen, IDF bestätigt ■ JEMEN: IDF sagt, das über dem Mittelmeer abgefangene Ziel sei wahrscheinlich eine aus dem Jemen abgefeuerte Drohne Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …