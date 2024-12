Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Demonstranten, die beschuldigt werden, Leuchtraketen auf Netanjahus Haus abgefeuert zu haben, berichten über harte Haftbedingungen

Brigadegeneral a.D. Ofer Doron, Gal Doron, Itay Yaffe und Amir Sade sind seit über einem Monat inhaftiert. In einem gemeinsam verfassten Brief aus einem Jerusalemer Gefängnis erklärten sie, sie würden wie Terroristen behandelt und seien unerträglichen Bedingungen ausgesetzt

Die Angeklagten vor dem Gericht in Haifa am 2. Dezember. Von links: Ofer Doron, Gal Doron, Amir Sadeh und Itay Yaffe.Kredit: Rami Shllush

Rachel Fink

19. Dezember 2024

Die vier regierungskritischen Aktivisten, die beschuldigt werden, Leuchtraketen auf die Privatresidenz des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in Caesarea geschossen zu haben, haben einen handschriftlichen Brief verfasst, in dem sie die harten Bedingungen ihrer Ermittlungen und ihrer Inhaftierung beschreiben, darunter Isolationshaft und lange Verhöre. Der Brief wurde ursprünglich den Anwälten der Männer übergeben und ist nun veröffentlicht worden.

Brigadegeneral a.D. Ofer Doron, Gal Doron, Itay Yaffe und Amir Sade sind seit über einem Monat wegen versuchter Brandstiftung und rücksichtsloser Brandstiftung mit terroristischem Hintergrund inhaftiert. Da Ofer Doron versucht haben soll, die Beteiligung seines Sohnes Gal zu vertuschen, wurden die beiden auch wegen Behinderung der Justiz angeklagt. Alle vier befinden sich wegen des Terrorismusvorwurfs in Sicherheitsverwahrung.

Am 15. Dezember verlängerte das Bezirksgericht Haifa die Haft der Gruppe um weitere 12 Tage. Berichten zufolge wurden die vier von der israelischen Strafvollzugsbehörde einer Leibesvisitation unterzogen. Weiterlesen bei haaretz.com

Übersersetzt mit Deepl.com

