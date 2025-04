https://thegrayzone.substack.com/p/israeli-network-censors-report-exposing?utm_source=post-email-title&publication_id=474765&post_id=160901373&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Bericht der israelischen Netzzensoren entlarvt „Helden“ vom 7. Oktober als Schwindler

The Grayzone

9. April 2025

Von Wyatt Reed

– 8. April 2025

Unter öffentlichem Druck zensierte ein israelisches Netzwerk einen Bericht, der ein Schlüsselfigur der PR-Kampagne Israels vom 7. Oktober als Märchenerzähler entlarvt hätte. Rami Davidian behauptete, über 750 junge Israelis gerettet zu haben und Zeuge abscheulicher Vergewaltigungsszenen durch die Hamas geworden zu sein. Seine falschen Aussagen wurden von den Vereinten Nationen und der Filmemacherin Sheryl Sandberg zitiert.

Der israelische Sender Channel 13 hat angekündigt, dass er eine Untersuchung über die Erfindungen von Rami Davidian, einem Siedler, der nach einer großen öffentlichen Druckkampagne als Held gefeiert wurde, nachdem er behauptet hatte, am 7. Oktober beim Nova-Musikfestival über 750 Israelis gerettet zu haben, nicht mehr ausstrahlen wird.

„Wir sind uns der Gefühle der Öffentlichkeit und der Folgen einer Ausstrahlung der Episode bewusst und ziehen es vor, sie derzeit nicht auszustrahlen“, schrieb Channel 13 in einer Erklärung vom 4. April. Ein Werbevideo, das der Reporter von Channel 13, Raviv Drucker, am Tag zuvor auf X veröffentlicht hatte, zog Hunderte von vulgären und mit Kraftausdrücken gespickten Kommentaren fanatischer israelischer Siedler nach sich, wobei die beliebteste Antwort Drucker als „Stück Scheiße“ bezeichnete und ihn beschuldigte, Davidian zum Selbstmord drängen zu wollen.

Drucker verteidigte die Untersuchung in einem Beitrag auf X und erklärte, dass Davidians Lügen „keine geringfügigen Übertreibungen“ seien, wie „die Zahl der Geretteten leicht zu erhöhen – absolut nicht“. Stattdessen „sind dies Geschichten, die von Anfang bis Ende erfunden wurden. Haarsträubende Geschichten, die sich nie, nie ereignet haben.“

Eine der brisantesten Erfindungen spielte eine herausragende Rolle in Sheryl Sandbergs Propagandafilm „Screams Before Silence“, in dem Davidian auf einem Feld im Süden Israels scheinbar den Tränen nahe ist und erklärt: „Diese Bäume … Ich habe Mädchen gesehen, die hier an jeden Baum gefesselt waren, mit den Händen auf dem Rücken.“

„Damals hat jemand sie ermordet, vergewaltigt und missbraucht, hier an diesen Bäumen. Ihre Beine waren gespreizt.“ Während die Kamera eine Reihe von Bäumen zeigt, an denen unbekannte Täter Seile befestigt haben, fährt Davidian fort: “Jeder, der das sieht, weiß sofort, dass die Mädchen missbraucht wurden. Jemand hat sie entkleidet, jemand hat sie vergewaltigt. Sie haben alle möglichen Dinge in ihre Intimorgane eingeführt, wie Holzbretter, Eisenstangen.“

„Über 30 Mädchen wurden hier ermordet und vergewaltigt. Ich musste ihre Beine schließen und ihre Körper bedecken, damit niemand anderes sah, was ich sah. Niemand kann solche Dinge sehen“, erklärt Davidian, während sich eine besorgt aussehende Sandberg zu einer tränenreichen Umarmung vorbeugt.

Davidians Erfindungen wurden sofort von den traditionellen Medien aufgegriffen, und Bret Stephens von der New York Times erklärte in einer begeisterten Rezension von Sandbergs Propagandafilm, dass „die Weigerung so vieler Menschen, anzuerkennen, was passiert ist, oft begleitet von höhnischem Spott, es notwendig macht“, seine Behauptungen zu drucken. Am Tag zuvor hatte ein offener Brief in der Washington Post die Falschaussage von Davidian zitiert, um darauf zu bestehen, dass die in Sandbergs Dokumentarfilm beschriebene „Gewalt im Vergleich zu dem schrecklichen Schaden, der der Zivilbevölkerung in Gaza zugefügt wurde, … eine andere Ebene kalkulierter Grausamkeit – ja des Bösen – einnimmt“.

Davidians inzwischen widerlegte Behauptungen fanden sogar Eingang in den berüchtigten Bericht der Vereinten Nationen von 2024 über sexuelle Gewalt in Konflikten, der sich offenbar auf Davidian als „glaubwürdige Quelle“ für die eindeutig zweifelhafte Behauptung stützte, dass es „mehrere ermordete Personen, hauptsächlich Frauen, gab, deren Körper von der Hüfte abwärts nackt aufgefunden wurden, einige völlig nackt, mit einigen Kopfschüssen und/oder gefesselt, einschließlich mit auf dem Rücken gefesselten Händen und an Strukturen wie Bäume oder Pfähle gefesselt“.

Die UN war bei Weitem nicht die einzige Gruppe, die Davidians reißerische Fantasien für bare Münze nahm. Wie Drucker schrieb: „In den anderthalb Jahren seit den Anschlägen vom 7. Oktober hat Davidian seine Geschichten zu einer Industrie gemacht, [mit] endlosen bezahlten Vorträgen in Israel und im Ausland“ und „Dutzenden oder vielleicht Hunderten von Interviews mit den Medien, in denen er immer wieder Geschichten wiederholt, die es nicht gab.“ Im Jahr 2024 wurde Davidian sogar ausgewählt, die nationale Fackel am israelischen Unabhängigkeitstag zu entzünden, eine prestigeträchtige Ehre, die ihm angesichts seines angeblichen „Heldentums“ zuteil wurde.

Weniger als zwei Monate nach den Hamas-Angriffen verdiente Davidian bereits Geld mit seinen zweifelhaften Geschichten, indem er eine internationale Vortragsreise antrat, die mit einer Reihe von Veranstaltungen und Vorträgen in Miami und New York begann, wie der von Adelson finanzierte Jewish News Services es beschrieb, um „die Rolle zu beschreiben, die er als ziviler Held während der Terroranschläge vom 7. Oktober gespielt hat“. In New York posierte Davidian neben dem für seine Lügen berüchtigten israelischen UN-Botschafter Gilad Erdan.

Im darauffolgenden Jahr begab sich Davidian auf eine Hasbara-Tour durch US-amerikanische Universitäten und trat bei zahlreichen Veranstaltungen auf, die von Chabad gesponsert wurden, einer rechtsextremen jüdischen Sekte, die für ihren heftigen anti-arabischen Rassismus bekannt ist. Während einer solchen Veranstaltung an der Duke University behauptete Davidian wiederholt, er sei am Ort des Musikfestivals auf die Leichen mehrerer nackter Frauen gestoßen, die an Bäume gefesselt waren. Eine israelische Frau, die für Davidian live übersetzte, sagte aus: „Er weinte und schrie: ‚Wer? Wer kann so etwas tun?‘ Er versuchte, die Leichen loszubinden und zu bedecken. Das machte er 20 Minuten lang, dann musste er weitermachen … mit seiner Mission.“

Zu den weiteren zweifelhaften Anekdoten, die der Mann, den die israelischen Medien inzwischen als „den heldenhaften Farmer“ bezeichnen, verbreitet, gehört die angebliche Rettung von Amit Parizer, einer 23-jährigen Frau, die in einem LinkedIn-Konto, das ihrem Alter entspricht, als ehemalige Vollzeit-Kommunikationsbeauftragte der J6 & Cyber Defense Directorate der IDF beschrieben wird. Davidian, der Arabisch spricht, behauptet, Parizer sei „aktiv von fünf [oder] sechs Terroristen entführt“ worden, als er sie angeblich rettete, indem er sich als jemenitischer Muslim ausgab.

Da Channel 13 in letzter Minute seinen eigenen Bericht gestrichen hat, wird das volle Ausmaß der Lügen, die Davidian erzählt hat, möglicherweise nie bekannt werden. Laut Drucker wurde diese Entscheidung vom CEO des israelischen Senders, Emiliano Kalamzuk, getroffen, der den Bericht noch nicht einmal gesehen hatte, als er beschloss, die Ausstrahlung abzusagen. Laut Drucker gab Kalamzuk an, dass er an einer Hochzeit teilnehme, aber „versuchen würde, seinen Aufenthalt dort zu verkürzen und sich die [Sendung] anzusehen“, um dann „nachmittags darüber zu sprechen, nachdem er sie gesehen hatte“.

Aber die Entscheidung war offenbar bereits gefallen. „Eine Stunde später schrieb er mir, dass die Episode nicht ausgestrahlt werden würde und dass seine Entscheidung endgültig sei. Zwei Minuten später wurde eine Erklärung an die Medien herausgegeben“, schrieb Drucker. Wie die israelische Nachrichtenagentur Walla erklärte, „lassen Druckers Worte den Verdacht aufkommen, dass der CEO des Senders, Emiliano Kalamzuk, die Untersuchung nicht einmal gesehen hat, bevor er sie zensierte.“

„Das stimmt“, soll eine Quelle bei Channel 13 gegenüber Walla gesagt haben, wobei sie einräumte, dass ‚die Wahrscheinlichkeit gering ist‘, dass der nicht hebräischsprachige CEO des Senders ‚die Hochzeit sofort verlassen, sich auf einen Stuhl an der Seite gesetzt und die Untersuchung angesehen hat, die auf Hebräisch ohne Übersetzung ist‘. Dennoch, so die Quelle, “ist die Untersuchung 53 Minuten lang, und er [Kalamzuk] hat in einer Stunde eine Nachricht geschrieben.“

Nachdem der Bericht von Channel 13 unter den Teppich gekehrt wurde, bleiben die genaue Art und Menge der Erfindungen von Davidian unklar. Klar ist jedoch, dass seine farbenfrohen Geschichten die beabsichtigte Wirkung haben. Während er sich bereitwillig an Israels PR-Offensive beteiligt, um Zustimmung für den anhaltenden Völkermord Israels in Gaza zu erzeugen, forderte der „heroische Farmer“ in einem israelischen Podcast: „Vernichtet Gaza, an denen ist nichts Gutes.“

