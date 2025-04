https://english.almayadeen.net/articles/opinion/inspired-by-trump-s-america–anti-palestinian-authoritariani



Inspiriert von Trumps Amerika eskaliert der anti-palästinensische Autoritarismus in Deutschland

Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen English

9. April 2025

Timo Al-Farooq deckt auf, wie Deutschland und die USA Einwanderung und internationales Recht als Waffe einsetzen, um die Solidarität mit Palästina zu unterdrücken, und enthüllt die zunehmende Heuchelei des Westens und die Aushöhlung rechtlicher Normen.

Ermutigt durch die McCarthy-Verfolgung von Anti-Völkermord-Aktivisten durch das Trump-Regime und andere autoritäre Exzesse eskaliert Deutschland, der fanatischste Gefolgsmann „Israels“ in Europa, seine rechtswidrigen Angriffe auf die Solidarität mit Palästina und opfert seine Demokratie weiter für das zionistische Gebilde.

Während US-Außenminister Marco Rubio weiterhin eine Bestimmung des Einwanderungs- und Einbürgerungsgesetzes aus der Zeit des Kalten Krieges nutzt, um ausländische Studenten und Akademiker zu jagen, festzunehmen und abzuschieben, weil sie pro-palästinensische Ansichten geäußert haben, haben die Behörden in der deutschen Hauptstadt Berlin auch ihr Einwanderungsgesetz gegen Palästinenser ausgeweitet, um Bürger des Globalen Nordens einzubeziehen.

Abschiebung der „Berlin 4“

Am 31. März berichtete The Intercept, dass die Regierung des Stadtstaates die Ausweisung von drei EU-Bürgern und einem US-Bürger angeordnet hat, weil sie im Herbst 2024 an der Besetzung der Freien Universität Berlin beteiligt waren, obwohl keine der Personen wegen einer Straftat verurteilt wurde.

Ohne Beweise vorzulegen, werfen die Behörden Shane O’Brian, Roberta Murray, Kasia Wlaszczyk und Cooper Longbottom Antisemitismus und Unterstützung des Terrorismus vor – allzu bekannte und haltlose Anschuldigungen, die Zionisten und ihre Unterstützer routinemäßig erfinden, um die Opposition gegen den brutalen Siedlerkolonialismus und den Vernichtungskrieg „Israels“ gegen das palästinensische Volk zu delegitimieren.

Der Fall der „Berlin 4“, wie die Aktivisten in den sozialen Medien bereits genannt werden, wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich eines ordnungsgemäßen Verfahrens auf und verstößt auch gegen die Freizügigkeitsregeln der EU. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die rechtliche Begründung für drei der Abschiebungsanordnungen nicht einmal rechtmäßig ist, da sie sich auf die pro-israelische Staatsräson Deutschlands, ein politisches Konzept, als Rechtfertigung berufen.

„Ich halte diese Anordnungen für eindeutig rechtswidrig und sehe darin den politischen Versuch, die palästinensische Bewegung über das Migrationsrecht anzugreifen“, sagte der Anwalt Alexander Gorski, der zwei der vier Angeklagten vertritt, der linken Zeitung Junge Welt.

Weigerung, das Gesetz aufrechtzuerhalten

Trumps offener Missachtung verschiedener Gerichtsbeschlüsse und die kaum verhohlene Verachtung seiner herrschenden Clique für die Justiz hat viele in den USA dazu veranlasst, sich Sorgen über eine „Verfassungskrise“ zu machen, die von einem Rechtsprofessor wie folgt definiert wurde: ein Szenario, in dem ein Regierungszweig „offensichtlich, schamlos und regelmäßig seine verfassungsmäßigen Befugnisse überschreitet – und die anderen Zweige entweder nicht in der Lage oder nicht willens sind, dies zu verhindern“.

In Deutschland hat das vorsätzliche Versäumnis, den sogenannten „Ungehorsam der Exekutive“ im Dienste „Israels“ einzuschränken, nach dem 7. Oktober ebenfalls ein alarmierendes Ausmaß erreicht.

Im März reichte die in Brüssel ansässige Hind Rajab Foundation (HRF) in Deutschland eine Strafanzeige gegen Barel Kriel, einen Panzerkommandanten des israelischen Militärs, wegen seiner Beteiligung an schweren Kriegsverbrechen im Rahmen des andauernden Völkermords in Gaza ein. Trotz der vorgelegten belastenden Bild- und Zeugenaussagen weigerten sich die deutschen Staatsanwälte, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.

Der Fall verdeutlicht die selektive Anwendung des Völkerrechts in Deutschland. Im Jahr 2022 hatte ein deutsches Gericht in Koblenz keine Probleme, den im Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) verankerten Grundsatz der universellen Gerichtsbarkeit anzuwenden, als es einen syrischen Staatsbürger wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilte.

Die Weigerung Deutschlands, gegen eigene Staatsbürger wegen gut dokumentierter Kriegsverbrechen zu ermitteln, von denen Kriel selbst viele aufgezeichnet und in den sozialen Medien veröffentlicht hat, ist daher doppelt beunruhigend, entspricht aber genau der berüchtigten palästinensischen Ausnahme des Westens von den Menschenrechten.

„Deutschland hat sowohl die Zuständigkeit als auch die rechtliche Verpflichtung, Ermittlungen einzuleiten. Indem es dies nicht tut, signalisiert es, dass einige Kriegsverbrecher Schutz genießen – nicht aufgrund des Gesetzes, sondern aufgrund der Geopolitik“, sagte Dyab Abou Jahjah, Vorsitzender der HRF.

Zerstörung der regelbasierten internationalen Ordnung

Man sollte nicht vergessen, dass der gewählte Kanzler Friedrich Merz versprochen hat, die rechtlichen Verpflichtungen des Landes gemäß dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zu missachten, als er versprach, Wege zu finden, damit der israelische Premierminister Netanjahu trotz des gegen ihn erlassenen Haftbefehls des IStGH nach Deutschland reisen kann.

Die Tatsache, dass der autoritäre Herrscher des EU-Mitglieds Ungarn, Viktor Orbán, genau das getan hat, nämlich einem gesuchten Kriegsverbrecher, der in Gaza einen sogenannten Holocaust verübt, den roten Teppich auszurollen, ist ein weiterer Nagel im Sarg des globalen multilateralen Systems.

Die fehlende echte Empörung der deutschen Staats- und Regierungschefs, die nicht müde werden, Orbán für seine freundschaftliche Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin anzugreifen, ist ein Sinnbild dafür, wie die selektive Anwendung universeller Normen und Werte den Zusammenbruch dessen beschleunigt, was liebevoll als „regelbasierte internationale Ordnung“ bezeichnet wird.

Alon Mizrahi, ein arabisch-jüdischer Kommentator, der „Israel“ wegen des Völkermords, den es in Gaza verübt, verlassen hat, schrieb am 1. Oktober: „Der Zionismus und der amerikanische Imperialismus haben das Völkerrecht für null und nichtig erklärt. Jeder darf jedem antun, was er will. Die Maskerade der Nachkriegszeit ist wirklich vorbei.“

Mit seinen jüngsten eskalierenden Angriffen auf Palästina, seiner Solidarität und seiner schamlosen Doppelmoral bei der Anwendung des Völkerrechts gibt Deutschland weiterhin vor, an die Universalität der Menschenrechte zu glauben. Damit bestätigt es einmal mehr, dass es absolut nichts aus seinen viel beschworenen „Nie wieder“-Lektionen der Vergangenheit gelernt hat.

Freiberuflicher Journalist und politischer Kommentator mit einem Bachelor-Abschluss in Asien- und Afrikawissenschaften.

