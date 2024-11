https://consortiumnews.com/2024/11/04/report-trump-plans-uk-style-attack-on-israel-criticism/?eType=EmailBlastContent&eId=933267a6-858a-4a99-9421-9c6f6c83ef00



Bericht: Trump plant Angriff auf Israel Kritik nach britischem Vorbild

Von Joe Lauria

Sonderbeitrag für Consortium News

4. November 2024

Joe Lauria sagt, dass das „Project Esther“ der Heritage Foundation, über das in den Drop Site News berichtet wurde, die Anwendung eines britischen Terrorismusgesetzes nachahmt, um pro-palästinensische Reden und Aktivismus zu kriminalisieren.

Der ehemalige Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Glendale, Arizona, am 23. August. (Gage Skidmore, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Eine zweite Trump-Regierung könnte Kritik am Völkermord Israels in Gaza als Unterstützung des Terrorismus kriminalisieren, ähnlich wie im britischen Terrorism Act, so ein Bericht in Drop Site News.

Dem Bericht zufolge besteht der Plan darin, „die propalästinensische Bewegung in den USA zu brechen“.

„Der Plan, der den Namen „Projekt Esther“ trägt, stellt propalästinensische Aktivisten in den USA als Mitglieder einer globalen Verschwörung dar, die mit bestimmten Terrororganisationen in Verbindung steht. Als Teil eines sogenannten „Hamas Support Network“ erhalten diese Demonstranten „unverzichtbare Unterstützung durch ein riesiges Netzwerk von Aktivisten und Geldgebern mit einem viel ehrgeizigeren, heimtückischeren Ziel – der Zerstörung von Kapitalismus und Demokratie“, behaupten die Autoren des Projekts Esther.

Diese verschwörerische Darstellung ist Teil einer juristischen Strategie zur Unterdrückung von Äußerungen, die den Palästinensern zugutekommen oder die Beziehungen zwischen den USA und Israel kritisieren, indem Antiterrorgesetze eingesetzt werden, um Äußerungen zu unterdrücken, die ansonsten geschützt wären, so Rechtsexperten gegenüber Drop Site News.

Die Autoren des Plans sind Teil des Projekts 2025 der rechtsgerichteten Heritage Foundation, wie Drop Site berichtet. Der ehemalige Präsident Donald Trump hat versucht, sich von Projekt 2025 zu distanzieren, ist aber ein starker Unterstützer Israels, da er die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt und die Annexion der syrischen Golanhöhen durch Israel akzeptiert hat, die vom UN-Sicherheitsrat als illegal angesehen wird.

Die Washington Post berichtete im Mai, dass Trump Spendern in New York mitgeteilt habe, dass er ausländische Studenten ausweisen würde, wenn sie für Palästina demonstrieren. „Eine Sache, die ich tue, ist, dass ich jeden Studenten, der protestiert, aus dem Land werfe. Wissen Sie, es gibt viele ausländische Studenten. Sobald sie das hören, werden sie sich benehmen“, sagte Trump den Spendern, berichtete die Post.

In dem Bericht in den Drop Site News, verfasst von Ryan Grim und Murtaza Hussain, wird ein Anwalt von Palestine Legal mit den Worten zitiert, dass

„Konzepte wie das „Hamas Support Network“ oder „Hamas Supporting Organizations“, ein weiterer Begriff, den die Autoren zur Beschreibung pro-palästinensischer Aktivistengruppen verwenden, dazu dienen sollen, eine Argumentation zu konstruieren, die den Einsatz von Gesetzen zur Terrorismusbekämpfung und Sanktionen rechtfertigt, um die Rechte von Personen, die in der pro-palästinensischen Bewegung aktiv sind, gemäß dem ersten Zusatzartikel der Verfassung zu unterdrücken …“

„Sie müssen behaupten, dass diese Organisationen von der Hamas geleitet und kontrolliert werden, was nicht der Fall ist“, sagte Rechtsanwalt Dylan Saba. “Ihre Behauptung lautet nun, dass diese Organisationen praktisch als Propagandafeld für ausgewiesene Terrororganisationen dienen.“

Genau das hat die britische Regierung getan.

Terrorismusgesetz von 2000

Unter Berufung auf das Terrorism Act von 2000 haben die Behörden Journalisten und Aktivisten an Grenzübergängen aufgehalten, um sie zu verhören, sie manchmal verhaftet oder Razzien in ihren Häusern durchgeführt, nur weil sie es wagten, Israels anhaltende Barbarei in Gaza und jetzt im Libanon aufzudecken und zu verurteilen, und dies nun als Unterstützung für verbotene Organisationen, nämlich Hamas und Hisbollah, missdeuten.

Zu den Personen, die zu diesem Zweck nach dem Terrorism Act verhört wurden, gehören Craig Murray, Schriftsteller, ehemaliger britischer Diplomat und neues Vorstandsmitglied von Consortium News, der Journalist Richard Medhurst, der 24 Stunden lang in einer Zelle festgehalten wurde, und Asa Winstanley, Redakteur bei Electronic Intifada, dessen Haus von der Anti-Terror-Polizei durchsucht wurde.

Wenn Trump gewinnt, könnten wir laut Drop Site News in seiner zweiten Amtszeit mit dem gleichen Szenario rechnen, wie es derzeit im Vereinigten Königreich stattfindet.

Hauptsitz der Heritage Foundation in Washington, D.C. (Ser Amantio di Nicolao, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

„Um seine Ziele zu erreichen, schlägt das Projekt Esther die Anwendung von Gesetzen zur Terrorismusbekämpfung und gegen Hassreden sowie Einwanderungsmaßnahmen vor, einschließlich der Abschiebung von Studenten und anderen Personen“, berichtete Drop Site News.

Zu den geplanten drakonischen Maßnahmen gehört auch die Anwendung von Gesetzen gegen organisierte Kriminalität, ‚um die Strafverfolgung von Einzelpersonen und Organisationen in der Bewegung zu unterstützen‘, berichtete die Website.

Das Projekt würde zunächst versuchen, „Propaganda“ aus den Schulen zu verbannen, und dann die Schüler einschüchtern, damit sie nicht an Protesten teilnehmen. Dieser Prozess soll dazu führen, dass „sowohl die US-Öffentlichkeit als auch ein Großteil der jüdischen Gemeinschaft HSOs“ – kurz für Hamas Support Organizations – „als Bedrohung für ihre Sicherheit“ wahrnehmen.

Ihr Ziel ist es, die Anti-Völkermord-Bewegung innerhalb von 12 bis 24 Monaten zu zerschlagen.

Wie bei den meisten Dingen im Duopol hat die Biden-Regierung Trump einen Vorsprung verschafft, indem sie eine palästinensische Gefangenenhilfsgruppe namens Samidoun als terroristische Organisation bezeichnet hat, heißt es auf der Website.

Israel beschuldigt jeden Kritiker, pro-Hamas zu sein, wie beispielsweise bei der Verleumdung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Oder sie beschuldigen dich, Teil der Hamas zu sein. Noch beunruhigender ist, dass westliche Regierungen diese lächerlichen Behauptungen aufgegriffen haben, um sicherzustellen, dass Israel über jeder Kritik erhaben bleibt, während es offen einen Völkermord begeht.

Es ist einer der durchsichtigsten Tricks, die es seit Jahrtausenden gibt, wenn eine Regierung ihre legitimen Kritiker als Mitglieder ihrer erbittertsten Feinde verleumdet – und westliche Regierungen fallen absichtlich darauf herein und kriminalisieren Journalisten, die sich dem Gemetzel widersetzen.

Wenn Trump gewinnt und diesen Plan in die Tat umsetzt, wird er den ersten Zusatzartikel vollständig außer Kraft setzen, der die USA von dem Land trennen soll, gegen das sie vor langer Zeit rebelliert haben.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Londoner Sunday Times, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

Übersetzt mit Deepl.com

