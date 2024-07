https://english.almayadeen.net/articles/opinion/human-rights-watch-report-on-october-7-accused-of-bias–here



Bericht von Human Rights Watch vom 7. Oktober: Vorwurf der Voreingenommenheit

Von Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

23. Juli 2024

Die Methodik des Berichts ist vielleicht der aufschlussreichste Teil, aus dem wir entnehmen können, wie HRW zu seinen Schlussfolgerungen gelangt ist. Viele dieser Schlussfolgerungen halten einer Überprüfung nicht stand oder verlangen zumindest nach weiteren Antworten.

Am17. Juli veröffentlichte Human Rights Watch (HRW) einen 236-seitigen Bericht, in dem die Hamas und andere palästinensische Widerstandsgruppen beschuldigt werden, am7. Oktober Kriegsverbrechen begangen zu haben. Der Bericht weist jedoch erhebliche Mängel auf, u. a. stützt er sich stark auf israelische Quellen und forensische Beweise, die auf analogen Informationen des berüchtigten Rettungsdienstes ZAKA beruhen, der für die Fälschung von Tatorten und die Verbreitung verschiedener Propagandafälschungen bekannt ist.

Trotz seiner Länge und der neuen Details, die er zu den Ereignissen des 7. Oktobers während der von der Hamas geführten Al-Aqsa-Flutoffensive ans Licht bringt, ist der neue HRW-Bericht vielleicht die bisher parteiischste internationale Untersuchung und erwähnt nicht die „Hannibal-Richtlinie“ und „Israels“ Rolle bei der Tötung seiner eigenen Nichtkombattanten an diesem Tag.

Da der Bericht mit über 800 Fußnoten sehr umfangreich ist, ist es unmöglich, alle Aspekte in einem einzigen Artikel zu behandeln. Es ist jedoch wichtig, einige Bereiche zu untersuchen, in denen der Bericht unzureichend ist.

Der Umgang mit der Behauptung, HRW sei parteiisch

Zunächst erklärte Sari Bashi, die israelische Programmdirektorin für den Bericht und Mitbegründerin des „Gisha- Legal Center for Freedom of Movement“, das von zionistischen Quellen wie dem „New Israel Fund“ finanziert wird, auf X:

„Dies ist der umfassendste Bericht einer unabhängigen internationalen Organisation über den 7. Oktober und kommt zu dem Schluss, dass die von der Hamas geführten Angriffe auf Zivilisten in Israel Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen. Wir brauchen Rechenschaftspflicht und den Schutz der Zivilbevölkerung. Jetzt.“

Die Methodik des Berichts ist vielleicht der aufschlussreichste Teil, aus dem wir entnehmen können, wie HRW zu seinen Schlussfolgerungen gekommen ist. Viele dieser Schlussfolgerungen halten einer genauen Prüfung nicht stand oder erfordern zumindest weitere Antworten.

Im Abschnitt über die Methodik stellt HRW fest, dass sie „94 Überlebende und Zeugen des Angriffs vom 7. Oktober“ befragt hat, was ein umfassendes Bild der Geschehnisse in „19 Kibbuzim und fünf Moschawim (Genossenschaftsgemeinden), den Städten Sderot und Ofakim, zwei Musikfestivals und einer Strandparty“ suggeriert, die sie in ihrem Überblick erwähnt. Sie geben jedoch zu, dass sie nur Überlebende aus dem Moschaw Pri Gan, dem Moschaw Yachini und dem Psyduck-Musikfestival befragen konnten – nur drei von 24 Orten, die in ihrer Zusammenfassung der Ereignisse genannt werden.

In dem Bericht heißt es weiter, dass HRW für seine tatsächlichen forensischen Informationen „mit zwei medizinischen Experten sprach , die von der israelischen Regierung beauftragt wurden, die von der ZAKA gesammelten Überreste zu untersuchen (siehe unten) und forensischen Rat zu geben“. Sie stellen weiter fest, dass „nach dem 7. Oktober einige ZAKA-Mitglieder Informationen an die Medien weitergaben, die sich als unbegründet erwiesen“, was eine große Untertreibung ist. Der Leiter des „Such- und Rettungsdienstes“ ist wiederholt mit entlarvten Lügen hausieren gegangen, während ZAKA eine falsche Behauptung nach der anderen aufstellte, von grotesken Geschichten über Vergewaltigung, sexualisierte Folter, auf Wäscheleinen verstreute Babys bis hin zu der berüchtigten Lüge von den „40 enthaupteten Babys“.

Trotzdem befragte HRW am 7. Oktober 10 ZAKA-Mitglieder, die alle Ersthelfer waren, und behauptete, dass sie nur unabhängig überprüfbare Informationen verwendet hätten. Sie gibt jedoch zu, dass die beiden Experten, mit denen sie gesprochen hat und die mit der Untersuchung der von der ZAKA vorgelegten forensischen Beweise beauftragt waren, beide direkt vom israelischen Regime eingestellt wurden.

Ohne auf jedes Detail ihrer Methodik einzugehen, besteht sie aus Interviews mit israelischen Journalisten, ZAKA-Mitgliedern, einem israelischen Soldaten, einer Reihe von Experten, ohne genau zu spezifizieren, wer sie waren, zusätzlich zu einigen Interviews mit palästinensischen Bürgern „Israels“ und Palästinensern in Gaza. „Die meisten der Befragten waren jüdische Israelis, aber wir befragten auch Palästinenser aus dem Gazastreifen, palästinensische Bürger „Israels“ und ausländische Arbeiter aus Nepal, Thailand und den Philippinen. Die Interviews wurden hauptsächlich auf Hebräisch mit Hilfe von Dolmetschern sowie auf Arabisch, Englisch, Spanisch und Thai geführt“, heißt es in dem Bericht.

Hinzu kommt, dass HRW von den israelischen Behörden daran gehindert wurde, einen anderen Ort als den Kibbutz Be’eri zu betreten, zu dem sie keinen uneingeschränkten Zugang hatten, was bedeutet, dass ihre Möglichkeiten, tatsächlich eine Inspektion durchzuführen, eingeschränkt gewesen wären. In dem Abschnitt des HRW-Berichts über den Kibbutz Be’eri werden Aussagen von Überlebenden zitiert und eine Erzählung über die dortigen Ereignisse aufgebaut, ohne die Tatsache zu erwähnen, dass die Hannibal-Richtlinie dort ausgelöst wurde.

In einem Fall, dem Haus von Yossi Cohen im Kibbuz Be’eri, wo das israelische Militär das Feuer mit leichten Waffen und dann mit Panzern eröffnete und 13 Israelis tötete, ist der Bericht völlig einseitig und lässt wichtige Informationen aus, die online leicht zugänglich sind. Er erwähnt eine wichtige Zeugin, Yasmin Porat, die den Kampf zwischen Hamas-Kämpfern und dem israelischen Militär überlebt hat. Zwar heißt es in dem Bericht, dass Porat „kurz mit Human Rights Watch gesprochen und diese Ereignisse bestätigt hat, wenn auch weniger detailliert“, doch wirkt dies wie der Versuch, ein sprachliches Schlupfloch zu schaffen, um die Tatsache zu verschleiern, dass Porat die von HRW vorgetragene genaue Beschreibung der Ereignisse nicht bestätigt hat.

In Wirklichkeit wurde Yasmin Porat nach einer Reihe von Auftritten im israelischen Fernsehen kritisiert, in denen sie sagte, dass sie während der stundenlangen Gefangenschaft durch die Hamas „nicht misshandelt wurde. Sie haben uns sehr menschlich behandelt“, und fügte hinzu, dass “sie uns hier und da etwas zu trinken geben. Wenn sie sehen, dass wir nervös sind, beruhigen sie uns. Es war sehr beängstigend, aber niemand hat uns gewalttätig behandelt. Zum Glück ist mir nichts passiert, wie ich in den Medien gehört habe.“ Porat erzählte auch, dass ein palästinensischer Kämpfer sie auf Hebräisch ansprach, um sie zu beruhigen, und sagte: „Schau mich gut an, wir werden dich nicht töten. Wir wollen dich nach Gaza bringen. Wir werden dich nicht töten. Bleib also ruhig, du wirst nicht sterben.‘ Das hat er mir gesagt, mit diesen Worten.“ Porat hat ihren Mann am 7. Oktober verloren und zweifellos ein schweres Trauma erlitten, weshalb ihre Aussage zu diesem Zeitpunkt so eindringlich war.

Porat versuchte nicht, die Handlungen der Hamas zu rechtfertigen, aber sie zeichnete ein völlig anderes Bild als der HRW-Bericht, was überhaupt nicht anerkannt wird. Die Art und Weise, wie der Bericht mit diesem speziellen Vorfall umgeht, lässt offensichtlich wichtige Details aus.

Hinzu kommen die Behauptungen über eine vorsätzliche Massenvergewaltigungskampagne, die das israelische Regime an diesem Tag auf Befehl der Hamas durchgeführt haben soll. Der Bericht räumt in seinem Abschnitt „Verbrechen mit sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt“ Folgendes ein:

„Human Rights Watch war nicht in der Lage, verifizierbare Informationen durch Interviews mit Überlebenden oder Zeugen von Vergewaltigungen während des Angriffs am 7. Oktober zu sammeln. Human Rights Watch beantragte Zugang zu Informationen über sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt, die sich im Besitz der israelischen Regierung befinden, aber diesem Antrag wurde nicht stattgegeben.“

Obwohl dies ein massiver Schlag gegen das israelische Narrativ einer Massenvergewaltigungskampagne ist, behaupteten sie zwar, dass „erzwungene Nacktheit und die Veröffentlichung von sexualisierten Bildern ohne Zustimmung in sozialen Medien“ stattfanden, lieferten aber keine detaillierten Informationen und erklärten lediglich, dass sie zu diesen Schlussfolgerungen kamen, nachdem sie „Ersthelfer und Experten für sexuelle Gewalt befragt hatten, die Informationen über den Kontext lieferten, und Bilder prüften, die während des Angriffs aufgenommen wurden“. Sie nannte nicht, wer diese Experten und Ersthelfer waren, doch können wir anhand der Informationen zur Methodik davon ausgehen, dass ZAKA und Israelis die meisten dieser Quellen waren. Der Aspekt der fotografischen Beweise wird ebenfalls nicht klar erläutert oder detailliert dargestellt, was es uns nicht ermöglicht, solche Behauptungen weiter zu überprüfen.

Dieser Abschnitt scheint sich jedoch stark auf einen Bericht der UN-Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für sexuelle Gewalt in Konflikten, Pramila Patten, zu stützen, der zu dem Schluss kommt, dass es „vernünftige Gründe für die Annahme gibt, dass es während der Angriffe vom 7. Oktober an mehreren Orten in der Peripherie des Gazastreifens zu konfliktbedingter sexueller Gewalt gekommen ist“, obwohl er keine schlüssigen Beweise liefert. Dieser Bericht wurde auf Ersuchen des israelischen Regimes erstellt und erhebt nicht den Anspruch, investigativ zu sein, aber er enthüllt die unten genannten Punkte:

„Mindestens zwei der zuvor gemeldeten Vorwürfe sexueller Gewalt wurden vom Missionsteam als unbegründet eingestuft, da entweder neue Informationen vorlagen oder die gesammelten Informationen, einschließlich der Aussagen von Ersthelfern, fotografischer Beweise und anderer Informationen, nicht stimmig waren. Dazu gehörte die Behauptung einer schwangeren Frau, deren Gebärmutter vor ihrer Ermordung aufgerissen und ihr Fötus erstochen worden sein soll, während er noch in ihr war. Ein weiterer solcher Bericht war die anfängliche Interpretation der Leiche eines Mädchens, das vom Rest seiner Familie getrennt und von der Taille abwärts nackt aufgefunden wurde. Das Missionsteam stellte fest, dass der Tatort von einem Bombenentschärfungskommando verändert und die Leichen bewegt worden waren, was die Trennung der Leiche des Mädchens vom Rest ihrer Familie erklärte. Behauptungen, dass Gegenstände in den weiblichen Genitalien gefunden wurden, konnten vom Missionsteam ebenfalls nicht verifiziert werden, was größtenteils an der begrenzten Verfügbarkeit und der schlechten Qualität der Bilder lag.“

Darüber hinaus stellt der HRW-Bericht fest, dass sie Hunderte von Videos und Fotos von diesem Tag gesichtet und analysiert haben, von denen die meisten aus Telegram-Kanälen stammen und der Öffentlichkeit seit langem zugänglich sind. Diese liefern nur Momentaufnahmen des Geschehens und sind in keiner Weise beweiskräftig.

Hinzu kommt, dass es keine Analyse, Untersuchung oder auch nur Erwähnung der Auslösung der Hannibal-Richtlinie durch „Israel“ an zahlreichen Orten an diesem Tag gab, was nun durch Quellen, die von der israelischen Tageszeitung Haaretz zitiert wurden, bestätigt worden ist. Genau hier ist die größte rote Fahne, die auf Voreingenommenheit hindeutet und die Idee widerlegt, dass dieser Bericht in irgendeiner Weise umfassend war, da er die Rolle der israelischen Streitkräfte bei der Tötung von Nichtkombattanten an diesem Tag völlig aussparte. Der jüngste UN-Bericht, der sich stark auf den 7. Oktober konzentrierte und am 12. Juni auf der Grundlage einer Resolution des Menschenrechtsrates veröffentlicht wurde, erwähnt die Hannibal-Richtlinie und Berichte über israelische Streitkräfte, die ihre eigenen Leute töteten, und ist damit viel ausgewogener als der HRW-Bericht.

Insgesamt ist die Behauptung, dass dieser Bericht unvoreingenommen ist und ein umfassendes Bild der Situation vermittelt, falsch, wenn wir die oben genannten Beispiele betrachten.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

