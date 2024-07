https://www.middleeasteye.net/news/paris-olympics-2024-israel-participation-sparks-controversy-france



Olympische Spiele 2024 in Paris: Französischer Abgeordneter prangert israelische Präsenz bei den Spielen an und erregt damit Aufsehen

Linker Abgeordneter fordert, dass israelische Athleten unter einem neutralen Banner antreten sollten, um gegen den Krieg in Gaza zu protestieren, und erhebt damit den Vorwurf des Antisemitismus

Demonstranten halten ein Transparent mit der Aufschrift „Märtyrer Palästina, Israel ausgeschlossen, JO [Olympische Spiele]“ während einer Demonstration gegen Rassismus und Islamophobie am 21. April in Paris (Alain Jocard/AFP)

23. Juli 2024

Die Teilnahme Israels an den Olympischen Spielen, die am kommenden Freitag in Paris beginnen, hat in Frankreich eine heftige Kontroverse ausgelöst, nachdem ein linker Abgeordneter gesagt hatte, das Land solle wegen seines Krieges gegen Gaza gemieden werden.

Auf einer Pro-Gaza-Kundgebung am Samstag wurde der Abgeordnete Thomas Portes von France Unbowed (LFI) gefilmt, als er sagte, Israels olympische Delegation sei „in Paris nicht willkommen“ und es sollte Proteste gegen ihre Teilnahme an den Spielen geben.

„Israelische Athleten sind bei den Olympischen Spielen in Paris nicht willkommen“, sagte Portes und rief dazu auf, die „Frist“ der Veranstaltung zu nutzen und „alle Hebel in Bewegung zu setzen, die wir haben, um die Anwesenheit eines Staates anzuprangern, der heute [das palästinensische] Volk massakriert.“

Portes vertritt Seine-Saint-Denis, das Departement, in dem das Olympische Dorf und das Stade de France liegen.

Später stellte er seine Äußerungen klar und erklärte, er sei nicht gegen die Anwesenheit israelischer Athleten, sondern wolle, „dass die französische Diplomatie Druck auf das IOC [Internationales Olympisches Komitee] ausübt, damit die israelische Flagge und die israelische Hymne bei diesen Olympischen Spielen nicht zugelassen werden, wie es bei Russland der Fall ist“.

Die Äußerungen des Abgeordneten lösten trotz seiner Folgekommentare einen Aufschrei aus und wurden von vielen politischen Vertretern der Rechten und Linken verurteilt.

Innenminister Gerald Darmanin drückte seine „Abscheu“ über die Äußerungen von Portes aus, die seiner Meinung nach „einen Beigeschmack von Antisemitismus“ hätten, und fügte hinzu, dass der Abgeordnete „eine Zielscheibe auf den Rücken der israelischen Sportler“ setze.

Darmanin kündigte an, dass die israelischen Athleten während der Wettkämpfe rund um die Uhr von der GIGN, den französischen Elitetruppen, geschützt werden.

Als Reaktion auf die Äußerungen von Portes sagte Außenminister Stéphane Sejourne am Montag bei einem Treffen der EU-Kollegen in Brüssel: „Ich möchte der israelischen Delegation im Namen Frankreichs sagen, dass wir Sie zu diesen Olympischen Spielen in Frankreich willkommen heißen.“

Auf der linken Seite verurteilte Carole Delga, die sozialistische Präsidentin der südöstlichen Region Okzitanien, die Kommentare als „unverantwortlich und unwürdig“.

„Niemand hat München 72 vergessen. Wenige Tage vor der Eröffnung der Olympischen Spiele tragen die hasserfüllten Äußerungen von Thomas Portes dazu bei, die Sicherheit der israelischen Delegation und die von Paris 2024 zu bedrohen„, schrieb sie auf X in Anspielung auf die Geiselnahme der palästinensischen Organisation Schwarzer September von 1972, bei der 11 israelische Sportler getötet wurden.

Der Vorsitzende der rechtsextremen Partei Nationale Versammlung (RN) , Jordan Bardella, zog ebenfalls eine Parallele zu dem berüchtigten Ereignis und sagte, es sei „derselbe hemmungslose und blinde Hass, der 1972 bei den Olympischen Spielen in München israelische Sportler tötete“.

Yonathan Arfi, Präsident des Repräsentativen Rates der Jüdischen Institutionen Frankreichs (CRIF), einer Pro-Israel-Organisation, bezeichnete die Äußerungen von Portes als „unverantwortlich“.

„Seit dem 7. Oktober hat Thomas Portes die Hamas legitimiert. Er setzt nun eine Zielscheibe auf den Rücken der israelischen Athleten, die bereits die am meisten bedrohten bei den Olympischen Spielen sind„, schrieb er auf X.

Übersetzung: “…1972: 11 israelische Athleten werden von palästinensischen Terroristen bei den Olympischen Spielen in München ermordet. 2024: LFI fordert den Ausschluss israelischer Athleten von den Olympischen Spielen in Paris….“

Das Palästinensische Olympische Komitee beschuldigte Israel am Montag, die vom 19. Juli bis Mitte September geltende olympische Waffenruhe zu verletzen, indem es „Bombenangriffe auf Gaza mit zivilen Opfern“ durchführte und Hunderte von Athleten und Sportlern tötete.

In einem offenen Brief an den IOC-Vorsitzenden forderte das palästinensische Komitee offiziell den „sofortigen Ausschluss Israels von den Olympischen Spielen 2024 in Paris“ und wies darauf hin, dass seit Oktober etwa 400 Sportler getötet und zahlreiche Sportanlagen zerstört worden seien.

In den sozialen Netzwerken lösten die Äußerungen von Portes eine Lawine der Kritik aus und führten zu Forderungen nach einer strafrechtlichen Verfolgung des Abgeordneten, der des Antisemitismus beschuldigt wird.

Der Hashtag #PortesAuTribunal („Portes im Gerichtsgebäude“) ist in Frankreich seit mehreren Tagen in aller Munde.

Internetnutzer teilten vor allem eine Zeichnung des bekannten Karikaturisten Plantu, auf der Portes mit einem Totenkopfgesicht und einem grünen Kopftuch zu sehen ist, während er den enthaupteten Kopf eines israelischen Sportlers, der in der Nähe liegt, mit seinem Fuß zertritt.

Ihre Taktik ist immer dieselbe: jede Kritik an der israelischen Politik disqualifizieren, ihre Verbrechen unsichtbar machen und die Realität leugnen.

– Thomas Portes Abgeordneter

Der Titel lautet: „Thomas-Portes-Ouvertes-A-l’Antisémitisme“, ein Wortspiel mit der Bedeutung des französischen Nachnamens des Abgeordneten („Thomas-Doors-Open-To-Antisemitism“).

Mehrere Organisationen, die als israelfreundlich gelten, wie Anwälte ohne Grenzen und die Europäische Jüdische Organisation (EJO), kündigten an, eine Beschwerde gegen den Abgeordneten einzureichen und prangerten „gefährliche Aufrufe zum Hass“ an.

Eine andere Organisation, die Internationale Liga gegen Rassismus und Antisemitismus (Licra), kündigte an, sie werde frühere Äußerungen von Portes, in denen er Sanktionen gegen „französisch-israelische Komplizen bei Kriegsverbrechen im Gazastreifen“ forderte, an die Staatsanwaltschaft weiterleiten.

Seit dem 7. Oktober hat der Abgeordnete mehrfach dazu aufgerufen, alle Doppelstaatler vor Gericht zu stellen, die der Kriegsverbrechen in Israel und Palästina verdächtigt werden.

Diese proaktive Haltung sowie die Unterstützung seiner Partei für die Palästinenser, insbesondere seit dem Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen im Oktober, haben ihm den Vorwurf des Antisemitismus eingebracht, den die LFI jedoch zurückweist.

„Ihre Taktik ist immer dieselbe: jede Kritik an der israelischen Politik zu disqualifizieren, ihre Verbrechen unsichtbar zu machen und die Realität zu leugnen, ja sogar den andauernden Völkermord in Gaza und die Beschleunigung der Kolonisierung und der Kriegsverbrechen im Westjordanland zu rechtfertigen“, schrieb Portes am Montag in einer Kolumne.

Doppelmoral

Nach dem Eklat erklärte der Abgeordnete , er wolle mit seinen Äußerungen „der Doppelmoral ein Ende setzen“.

„Das IOC hat mehrfach Länder von der Teilnahme an den Olympischen Spielen ausgeschlossen, weil sie an Kriegen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt waren. So wurde beispielsweise Südafrika als Reaktion auf seine Apartheidpolitik 30 Jahre lang, von 1962 bis 1992, von den Spielen ausgeschlossen„, sagte er.

„Die israelische Hymne und die israelische Flagge sollten bei den Olympischen Spielen nicht gezeigt werden, solange Israel weiterhin Kriegsverbrechen im Gazastreifen begeht und die illegale Kolonisierung im Westjordanland intensiviert“.

Diese Forderung wurde auch von anderen Mitgliedern seiner Partei sowie von pro-palästinensischen Gruppen erhoben, die fordern, dass israelische Athleten unter einem neutralen Banner an den Olympischen Spielen teilnehmen, wie die russischen und weißrussischen Teilnehmer.

Im Januar unterzeichneten mehr als 300 palästinensische Sportvereine, Jugendzentren und zivilgesellschaftliche Organisationen einen Appell an das IOC, in dem sie das Sportgremium aufforderten, „seine Prinzipien anzuwenden und seinen Verpflichtungen nachzukommen, indem es Israel von den nächsten Olympischen Spielen ausschließt“, und starteten damit eine Boykottkampagne mit dem Namen #BanIsrael, die Tausende von Unterschriften sammelte.

Übersetzung: „Starke Aktion vor dem Sitz des Organisationskomitees der Olympischen Spiele, um die Teilnahme israelischer Athleten an den #JOParis2024 anzuprangern.“

Die palästinensischen Sportgruppen wiesen darauf hin, dass das IOC zwar umgehend Sanktionen gegen Russland verhängte, sich aber geweigert hat, dieselben Standards auf Israels jahrzehntelange Besatzung anzuwenden, und „Sportverbände und einzelne Athleten, die es wagen, sich gegen Israels Menschenrechtsverletzungen auszusprechen oder sich moralisch mit den Palästinensern zu solidarisieren“, sanktioniert hat.

Im Dezember gab das IOC bekannt, dass Russland wegen seines Einmarsches in der Ukraine und Weißrussland wegen seiner Unterstützung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris ausgeschlossen wurden.

Ihre Athleten dürfen nur einzeln und unter einem neutralen Banner an den Wettkämpfen teilnehmen, wobei die olympische Flagge und die Hymne im Falle eines Podiumsplatzes an die Stelle der nationalen Symbole treten. In den Mannschaftssportarten wird keine Vertretung möglich sein.

Andererseits hat das IOC es abgelehnt, die gleiche Sanktion gegen Israel zu verhängen.

Im März erklärte IOC-Präsident Thomas Bach gegenüber Le Monde, dass „das Israelische Olympische Komitee nicht gegen die Olympische Charta verstoßen hat“.

„In der olympischen Welt haben wir seit 30 Jahren das, was die politische Welt eine Zwei-Staaten-Lösung nennt: Wir haben ein Nationales Olympisches Komitee Israels und ein Nationales Olympisches Komitee Palästinas, die friedlich koexistieren“, sagte er.

Im April rechtfertigte der französische Präsident Emmanuel Macron die unterschiedliche Behandlung der russischen und weißrussischen Athleten damit, dass die Situation „sehr unterschiedlich“ sei, weil Israel „kein Angreifer“ sei.

Um den Nicht-Ausschluss Israels zu verteidigen, verwies Macron auch auf die Anwesenheit palästinensischer Sportler.

Diese Gleichwertigkeit wurde jedoch von Beobachtern angezweifelt.

In einem Mediapart-Artikel wird darauf hingewiesen, dass Israel bereits 1952, vier Jahre nach der Ausrufung des Staates, an den Olympischen Spielen teilnehmen konnte, während Palästina bis 1995 auf die Anerkennung seines nationalen Komitees durch das IOC und bis zu den Olympischen Spielen 1996 in der amerikanischen Stadt Atlanta warten musste, um seinen ersten Athleten zu entsenden.

Pascal Boniface, Spezialist für Sportdiplomatie und Direktor der Pariser Denkfabrik IRIS, wies außerdem darauf hin, dass die palästinensischen Athleten nicht die gleichen Bedingungen für die Vorbereitung auf die Wettkämpfe hatten wie die israelischen, was im Wesentlichen auf die Zerstörung der Sportinfrastruktur in Gaza und die von Israel auferlegten Bewegungshindernisse innerhalb der besetzten Gebiete und im Ausland zurückzuführen ist.

„Es ist ein falsches Argument zu behaupten, dass die Gleichheit zwischen Israelis und Palästinensern respektiert wird, da Israel nicht nur die Zivilbevölkerung bombardiert, sondern auch palästinensische Athleten an der Vorbereitung hindert und viele von ihnen sogar tötet“, sagte Boniface.

Dutzende von palästinensischen Sportlern sind durch israelische Bombenangriffe auf den Gazastreifen getötet worden. Darunter Hani al-Masdar, 42, Trainer der palästinensischen Fußball-Olympiamannschaft, Nagham Abu Samrah, 24, gefeierte Karate-Meisterin, und Nazir al-Nashnash, ein 20-jähriger aufstrebender Fußballstar.

„Russland wurde als Rivale der westlichen Welt ausgeschlossen und Israel als Freund der westlichen Welt nicht“, fügte Boniface hinzu und prangerte eine „selektive Empörung“ an.

Tony Estanguet, der Präsident des Organisationskomitees der Olympischen Spiele, sagte: „Die Spiele von Paris 2024 müssen ein Ort sein, an dem der Frieden gefeiert wird.“

Am Freitag fällte der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein historisches Urteil: Israels 57-jährige Besetzung palästinensischen Landes kommt einer Annexion gleich und muss beendet werden. Das Gericht erklärte, Israel habe kein Recht auf Souveränität über die palästinensischen Gebiete, verstoße gegen internationales Recht auf gewaltsamen Gebietserwerb und behindere das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung.

Die anderen Staaten seien verpflichtet, „keine Hilfe oder Unterstützung bei der Aufrechterhaltung“ der israelischen Präsenz in dem Gebiet zu leisten.

Nach einer kürzlich in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Schätzung könnte die tatsächliche Zahl der Todesopfer des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen 186.000 Palästinenser übersteigen und damit weit über den vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens bisher gemeldeten 39.000 liegen, da Tausende von Menschen unter den Trümmern begraben sind oder die Zahl der „indirekten“ Todesopfer infolge der Zerstörung der Lebensmittelversorgung, der Gesundheitsversorgung und der sanitären Einrichtungen des Gazastreifens durch Israel zunimmt.

Unterdessen sind Dutzende Mitglieder der israelischen Delegation am Montag in Paris gelandet, und Staatspräsident Isaac Herzog wird Ende der Woche in der französischen Hauptstadt erwartet, um das Weltsportereignis zu eröffnen.

