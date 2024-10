ttps://english.almayadeen.net/news/politics/berri-advised-hochstein-to-fetch-netanyahu-s-clear-position



Berri riet Hochstein, sich Netanjahus klare Position zu holen: Quellen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

21. Oktober 2024

Politische Quellen berichten Al Mayadeen, dass dem US-Gesandten Amos Hochstein in Beirut mitgeteilt wurde, dass das Mandat der Hisbollah für den Sprecher Nabih Berri „vollständig, ernst und unbestreitbar“ sei.

Der libanesische Parlamentspräsident Nabih Berri (rechts) trifft sich am 21. Oktober 2024 in Beirut mit dem US-Sonderbeauftragten Amos Hochstein (AFP)

Das Ergebnis des Besuchs des US-Gesandten Amos Hochstein in Beirut und die Position der Vereinigten Staaten zum Ende der Aggression „Israels“ gegen den Libanon bleiben unklar, bis die wahre Haltung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu bekannt wird, teilten politische Quellen Al Mayadeen am Montag mit.

Dies geschieht, während „Israel“ seine Aggression im Libanon fortsetzt. Das libanesische Gesundheitsministerium gab am Montag bekannt, dass die Zahl der Opfer der Aggression auf 2.483 Märtyrer und etwa 11.628 Verletzte gestiegen ist.

In Bezug auf die Position von Parlamentspräsident Nabih Berri bekräftigten die Quellen, dass der Libanon die Resolution 1701 ohne Änderungen unterstützt.

Die Resolution wurde im Zuge des israelischen Krieges gegen den Libanon im Jahr 2006 verabschiedet und fordert die vollständige Einstellung der Feindseligkeiten und den Einsatz der libanesischen Armee im Südlibanon sowie die Einrichtung einer entmilitarisierten Zone zwischen der Pufferzone der Blauen Linie [zwischen dem Libanon und den besetzten palästinensischen Gebieten] und dem Litani-Fluss.

„Israel“ hat die Resolution nach dem Krieg völlig missachtet und die libanesische Souveränität durch Überflüge seiner Flugzeuge kontinuierlich verletzt.

Die Quellen berichteten Al Mayadeen, Berri habe Hochstein angeblich geraten, von Netanjahu eine klare und „offizielle“ israelische Position zu erbitten.

Die Quellen gaben auch an, dass Hochstein Berri während seines Besuchs nach dem Umfang des Mandats der Hisbollah gefragt habe und betonte, dass er eine definitive Antwort erhalten habe, die besagte, dass „das Mandat vollständig, ernst und unanfechtbar ist“.

Darüber hinaus, so die Quellen, habe Beirut den Eindruck gewonnen, dass die Vizepräsidentin Kamala Harris, die Kandidatin der Demokraten im aktuellen US-Präsidentschaftswahlkampf, daran interessiert sei, vor den US-Wahlen im Libanon etwas zu erreichen.

Die Quellen beschrieben das Treffen zwischen Parlamentssprecher Berri und dem US-Gesandten als insgesamt positiv.

Am Montag zuvor hatte jedoch Axios unter Berufung auf US-amerikanische und israelische Beamte berichtet, dass die israelische Besatzungsregierung dem US-Außenministerium in der vergangenen Woche ein Dokument vorgelegt habe, in dem sie ihre Bedingungen für einen Waffenstillstand darlegte, um die Aggression gegen den Libanon zu beenden und die Rückkehr vertriebener Zivilisten zu ermöglichen.

Das Dokument wurde am Donnerstag vom israelischen Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, vor Hochsteins Besuch in Beirut am Montag übergeben.

Israelische Beamte gaben an, dass das Dokument die wichtigsten Grundsätze widerspiegelt, die mit dem israelischen Sicherheitsministerium und den israelischen Besatzungstruppen erörtert wurden, und die Forderungen „Israels“ an eine diplomatische Lösung zur Beendigung des Krieges hervorhebt.

Eine der Forderungen beinhaltet den Einsatz israelischer Streitkräfte entlang der Grenze, um eine „aktive Durchsetzung“ zu gewährleisten, die den islamischen Widerstand im Libanon daran hindert, die militärische Infrastruktur im südlichen Libanon nahe der Grenze wieder aufzubauen, wie ein israelischer Beamter gegenüber Axios erklärte.

Eine weitere Forderung besteht darin, dass „Israel“ die Freiheit haben soll, im libanesischen Luftraum zu operieren, was eine eklatante Verletzung der Souveränität des Libanon darstellen würde.

Diese beiden Forderungen stehen im Widerspruch zur Resolution 1701, die den libanesischen Streitkräften und der UN-Interimstruppe im Libanon (UNIFIL) den Auftrag erteilt, einen Waffenstillstand zwischen „Israel“ und der Hisbollah durchzusetzen.

