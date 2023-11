https://www.middleeastmonitor.com/20231105-shameful-qatar-regrets-global-reactions-to-israels-bombings-in-gaza/

Rauch steigt nach israelischen Luftangriffen auf, während die Angriffe am 29. Tag in Gaza-Stadt, Gaza, am 04. November 2023 fortgesetzt werden. [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency]

Beschämend“: Katar bedauert weltweite Reaktionen auf Israels Bombardierungen in Gaza

5. November 2023

Rauch steigt nach israelischen Luftangriffen auf, während die Angriffe am 29. Tag in Gaza-Stadt fortgesetzt werden,

Der katarische Premier- und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hat am Sonntag bedauert, dass die internationalen Reaktionen auf die israelischen Bombenangriffe auf Zivilisten in Gaza „beschämend“ sind.

„Die Reaktionen der internationalen Gemeinschaft auf die israelische Bombardierung von Zivilisten in Gaza entsprechen nicht dem erforderlichen Niveau und sind manchmal beschämend“, sagte Al Thani auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seiner französischen Amtskollegin Catherine Colonna in Doha.

Er betonte die Notwendigkeit der Koordinierung mit regionalen und internationalen Partnern, um „eine sofortige, dauerhafte und nachhaltige humanitäre Waffenruhe zu erreichen, die zur Einstellung der Feindseligkeiten führt“.

Al Thani kritisierte scharf die massenhafte Tötung von Zivilisten im Gazastreifen und bedauerte, dass „die Besatzungsarmee die Bombardierung von Zielen mit dem Verdacht auf die Anwesenheit eines Hamas-Führers rechtfertigt.“

Der katarische Außenminister erklärte, er habe mit Colonna über die Vermittlungsbemühungen zur Freilassung der von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln und über die Notwendigkeit einer ununterbrochenen Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen gesprochen.

Vertriebene aus Gaza in UN-Schulen: Es gibt kein Wasser für Kinder, schämt euch

Unterdessen sagte Colonna: „Wir sind auf Katar angewiesen, um in diesen kritischen Momenten zu helfen.

„Wir müssen das humanitäre Völkerrecht respektieren, die Zivilbevölkerung schützen und die Ankunft der Hilfsgüter in Gaza unterstützen.“

UNRWA-Chef sagt, 70% der Opfer im Gazastreifen seien Kinder und Frauen – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Der französische Spitzendiplomat verurteilte die von israelischen Siedlern im Westjordanland begangene Gewalt.

„Frankreich wird alle Anstrengungen unternehmen, um eine Ausweitung des Krieges zu vermeiden und eine diplomatische und friedliche Lösung zu erreichen“, sagte sie.

Die israelische Armee hat ihre Luft- und Bodenangriffe auf den Gazastreifen ausgeweitet, der seit der Überraschungsoffensive der Palästinensergruppe Hamas am 7. Oktober unter unerbittlichen Luftangriffen steht.

Die Zahl der Todesopfer durch israelische Bombardierungen im Gazastreifen ist auf 9.770 gestiegen, darunter 4.800 Kinder, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte.

Fast 1.540 Israelis wurden in dem Konflikt getötet.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …