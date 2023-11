Israeli minister says nuking Gaza ‚an option‘ Heritage Minister Amichai Eliyahu has since been suspended indefinitely from government meetings



Heimatschutzminister Amichai Eliyahu wurde inzwischen auf unbestimmte Zeit von Regierungssitzungen suspendiert

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israelischer Minister sagt, dass ein Abwurf von Atomwaffen auf Gaza „eine Option“ sei

Von Nadda Osman

5. November 2023

Der israelische Minister für Jerusalemer Angelegenheiten und Kulturerbe, Amichai Eliyahu, sagte am Sonntag, der Abwurf einer Atomwaffe auf den Gazastreifen sei „eine Option“, so Haaretz.

Der Minister äußerte sich in einem Radiointerview, in dem er behauptete, dass es „keine Nichtkombattanten im Gazastreifen“ gebe, und fügte hinzu, dass die Bereitstellung humanitärer Hilfe für den Gazastreifen „ein Versagen“ darstellen würde.

Eliyahu wurde daraufhin gefragt, ob ein Nuklearangriff auf den Gazastreifen eine Option sei, da es seiner Meinung nach keine Nichtkombattanten gebe. „Das ist eine Möglichkeit“, antwortete er.

Auf die Frage nach dem Schicksal der Palästinenser antwortete er: „Sie können nach Irland oder in die Wüste gehen, die Monster in Gaza sollten selbst eine Lösung finden.“

Er sagte auch, dass der Gazastreifen kein Existenzrecht habe und fügte hinzu, dass jeder, der eine palästinensische oder Hamas-Flagge schwenke, „nicht mehr auf der Erde leben sollte“.

Die Äußerungen wurden im Internet heftig kritisiert, und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnete sie später als „realitätsfern“.

Auch der Oppositionsführer Yair Lapid rügte den Minister für seine Äußerungen und bezeichnete sie als „eine entsetzliche und wahnsinnige Bemerkung eines unverantwortlichen Ministers“.

„Er hat die Familien der Gefangenen beleidigt, die israelische Gesellschaft beleidigt und unser internationales Ansehen geschädigt“, fügte er hinzu.

Nach seinen Äußerungen erklärte der Minister auf der Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter, dass seine Bemerkungen „metaphorisch“ seien.

Er fügte hinzu: „Allerdings ist eine starke und unverhältnismäßige Antwort auf den Terrorismus definitiv erforderlich, die den Nazis und ihren Anhängern klar macht, dass sich Terrorismus nicht lohnt.“

Der Minister wurde später auf unbestimmte Zeit von Regierungssitzungen suspendiert, berichteten israelische Medien unter Berufung auf eine Erklärung des Büros des Ministerpräsidenten.

Minister sagen, die Entlassung sei „bedeutungslos

Israelische Minister sollen jedoch gesagt haben, dass Netanjahus Suspendierung von Eliyahu „bedeutungslos“ sei, berichteten israelische Medien.

„Das ist ein Witz, es gibt sowieso kaum Kabinettssitzungen, und die meiste Arbeit wird in Abstimmungsrunden per Telefon erledigt“, wird ein ungenannter Minister von der Nachrichtenseite Ynet zitiert.

Eine für Sonntag geplante Kabinettssitzung wurde abgesagt, ein Ersatztermin wurde nicht festgelegt.

Es ist nicht das erste Mal, dass führende israelische Politiker und Minister in der Öffentlichkeit eine entmenschlichende und aufrührerische Rhetorik an den Tag legen und sich der Sprache der kollektiven Bestrafung bedienen, wenn sie ihre militärische Reaktion auf den beispiellosen Angriff der Hamas auf israelische Städte im Süden am 7. Oktober beschreiben.

Palästinenser wurden als „menschliche Tiere“ und „Bestien“ bezeichnet, und ein ehemaliger israelischer General sagte, sein Militär müsse „eine noch nie dagewesene humanitäre Katastrophe in Gaza verursachen“.

Mindestens 9.488 Menschen wurden getötet, darunter 3.900 Kinder und 2.500 Frauen, seit Israel seine aggressivste Bombardierungskampagne im Gazastreifen seit Beginn des Krieges begonnen hat.

Das israelische Militär hat ganze Stadtviertel zerstört und immer wieder Krankenhäuser, Bäckereien, zivile Infrastruktur, Moscheen und Schulen angegriffen, in denen Tausende von Vertriebenen untergebracht sind. Außerdem hat es die bereits blockierte Enklave vollständig belagert.

Netanjahu und andere Politiker haben sich in apokalyptischen Worten über die Durchführung von Racheakten geäußert.

„Wir werden sie vernichten und diesen dunklen Tag, den sie dem Staat Israel und seinen Bürgern aufgezwungen haben, mit Gewalt rächen“, sagte Netanjahu am 8. Oktober.

Bei dem Angriff der Hamas wurden rund 1.400 Israelis getötet und mindestens 200 Menschen als Geiseln genommen.

Verurteilung

Die Äußerungen des israelischen Ministers haben breite Verurteilung hervorgerufen.

Saudi-Arabien verurteilte die Äußerungen „auf das Schärfste“ und erklärte, solche Äußerungen zeigten das Vordringen von „Extremismus und Brutalität“ unter den Mitgliedern der israelischen Regierung.

Das palästinensische Außenministerium verurteilte die Äußerungen mit den Worten: „Diese Äußerungen sind eine Übersetzung des völkermörderischen Krieges, den Israel seit 30 Tagen gegen den Gazastreifen führt“, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums.

Nach Angaben von Euro-Med Monitor hat Israel seit Beginn seines groß angelegten Krieges am 7. Oktober mehr als 25.000 Tonnen Sprengstoff auf den Gazastreifen abgeworfen, was zwei Atombomben entspricht.

Nach Angaben der in Genf ansässigen Menschenrechtsorganisation hat die israelische Armee zugegeben, mehr als 12.000 Ziele im Gazastreifen bombardiert zu haben, wobei die Zahl der Bomben mit mehr als 10 Kilogramm Sprengstoff pro Person einen Rekord darstellt.

Euro-Med Monitor wies darauf hin, dass das Gewicht der Atombomben, die von den Vereinigten Staaten am Ende des Zweiten Weltkriegs im August 1945 auf Hiroshima und Nagasaki in Japan abgeworfen wurden, auf etwa 15.000 Tonnen Sprengstoff geschätzt wurde.

„Aufgrund technologischer Entwicklungen, die sich auf die Stärke der Bomben auswirken, könnte der auf Gaza abgeworfene Sprengstoff doppelt so stark sein wie eine Atombombe“, so der Monitor.

Übersetzt mit Deeepl.com



