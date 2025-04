https://consortiumnews.com/2025/04/29/confirmed-australian-weapons-sold-to-israel/



Bestätigt: Australische Waffen an Israel verkauft

29. April 2025

AUS-WAHLEN: Mit der Unterstützung der Bundesregierung hat ein Unternehmen mit Sitz in Canberra tödliche Waffen an ein Land geliefert, das wegen Kriegsverbrechen und Völkermord angeklagt ist, berichtet Michelle Fahy.

Auf einem Waffenversuchsgelände in der Negev-Wüste in Israel demonstriert im Januar 2025 das R400 Remote Weapon System, eine unbemannte Kanone zur Abwehr von Drohnen, die von dem Unternehmen Electro Optic Systems (EOS) aus Canberra an Israel verkauft wurde, israelischen Verteidigungs- und Industrievertretern seine tödliche Leistungsfähigkeit. (Video-Standbild: Israel Defense Force, via Declassified Australia)

Am Samstag gehen die Australier an die Urnen, um eine Regierung und einen Premierminister zu wählen. Ein Thema ist dabei der Völkermord in Gaza und die Unterstützung Australiens dafür. In den letzten Monaten wurde eine phantomhafte „Antisemitismus“-Panik geschürt, um die Unterstützung beider großer Parteien für Israel zu festigen. Der amtierende Premierminister Anthony Albanese von der Labour-Partei hat versucht, Hinweise darauf abzuwehren, dass Australien Waffen an Israel liefert. Wie dieser erste von zwei Berichten zeigt, war er dabei nicht ganz ehrlich.

Von Michelle Fahy

Declassified Australia

Das australische Gegenwaffensystem, das kürzlich bei einer Waffenvorführung in Israel zu sehen war, ist laut Declassified Australia nur eines von mehreren, die von dem in Canberra ansässigen Unternehmen Electro Optic Systems (EOS) verkauft und über seine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft nach Israel geliefert wurden.

Es war ABC, das die Nachricht über die Bereitstellung des EOS-Waffensystems für den Testversuch veröffentlichte. Daraufhin beharrte Premierminister Anthony Albanese, wie schon seit Beginn des Krieges in Gaza, darauf, dass Australien keine Waffen an Israel verkaufe.

Die ausgestellte Waffe wurde jedoch nicht nur für die Vorführung ausgeliehen, sondern an die Israelis „verkauft“. Declassified Australia kann aufdecken, dass EOS nach eigenen Angaben vor der Vorführung mehr als eines seiner R400-Waffensysteme an die Israelis verkauft hat.

Eine Unternehmenspräsentation von EOS mit dem Titel „2024 Full Year Results“ beschreibt einen „potenziellen Neukunden“ für die Waffe R400 im „Nahen Osten“ (Seite 36). Die Präsentation, die für die Aktionäre von EOS erstellt und bei der australischen Börse hinterlegt wurde, ist auf den 25. Februar 2025 datiert.

EOS beschreibt diesen potenziellen Neukunden für sein R400-System als „vorläufige“ Verkaufschance mit einem Wert von weniger als 100 Millionen australischen Dollar und gibt an, dass mehr als eine Waffe verkauft wurde:

„Musterprodukte verkauft, Vorführung durchgeführt, Gespräche laufen.„ [Hervorhebung hinzugefügt]

Das Unternehmen weist auch auf die Dringlichkeit des potenziellen Verkaufs hin:

“Potenzial zur Beschleunigung aufgrund operativer Anforderungen.“

In einem anderen Abschnitt des Berichts (Seite 16) berichtet EOS über einen einzigen Eintrag in der „vorläufigen“ Phase eines potenziellen Verkaufs von R400-Waffen, wobei das „Angebot vorbereitet oder eingereicht“ wurde.

EOS gibt (Seite 36) an, dass das „geschätzte Potenzial“ des Verkaufs bis zu „100 Millionen Dollar“ beträgt. Bei einem Stückpreis von 1,55 Millionen australischen Dollar pro System reicht dieser potenzielle Auftrag für den Kauf von 60 R400-Abwehrsystemen.

Unter der Überschrift „Bemerkenswerte Demonstrationen“ (Seite 15) verweist EOS auf „Counter Drone-Evaluierungstests mit einem neuen Kunden“, die im Januar 2025 stattfanden, und zeigt ein Foto seiner R400-Gegendrohnenkanone, neben der fünf hochrangige israelische Verteidigungsführer am Teststandort posieren.

EOS selbst hat bekannt gegeben, dass es sich bei dem neuen Kunden eindeutig um Israel handelt.

EOS gibt an, „einen lokalen Prime [ein großes lokales Rüstungsunternehmen] bei der Demonstration von Drohnenabwehrfähigkeiten im Rahmen einer hochkarätigen lokalen Vorführung unterstützt“ zu haben. EOS erklärt, dass sein Waffensystem R400 „eine hervorragende Leistung gezeigt und von den Organisatoren großes Lob erhalten“ habe.

Der Ort der Vorführung der australischen Waffe wurde durch eine Pressemitteilung des israelischen Verteidigungsministeriums vom 5. Februar über die Waffentests als die südliche Negev-Wüste Israels bestätigt.

Ein Foto, das mit einer Pressemitteilung des israelischen Verteidigungsministeriums verbreitet wurde und das Drohnenabwehrwaffensystem EOS R400 bei Einsatztests zeigt, die im Januar 2025 von der Direktion für Verteidigungsforschung und -entwicklung organisiert wurden, um fortschrittliche Technologien zur Drohnenabwehr zu testen. Von links: Der amtierende Generaldirektor des israelischen Verteidigungsministeriums, Itamar Graf; der israelische Verteidigungsminister Israel Katz; der CEO von Israel Aerospace Industries (IAI), Boaz Levy; der Leiter der Direktion für Planung und Streitkräfteaufbau der israelischen Streitkräfte, Generalmajor Eyal Harel; der Leiter der israelischen Direktion für Verteidigungsforschung und -entwicklung, Brigadegeneral a. D. Dr. Daniel Gold. (Israelisches Verteidigungsministerium)

Ein Foto der israelischen Streitkräfte, das der Pressemitteilung beigefügt ist, zeigt dieselbe Waffe R400 und dieselben israelischen Beamten wie das Foto im EOS-Dokument. Das israelische Verteidigungsministerium veröffentlichte außerdem dieses Video der abschließenden Vorführung, in dem ab 01:06 das Waffensystem EOS R400 abgefeuert wird.

Auf dem Foto stehen hinter der Waffe des australischen Unternehmens vier hochrangige israelische Verteidigungsbeamte zusammen mit einem CEO der israelischen Verteidigungsindustrie.

Abwehr von Drohnenangriffen

Das leistungsstarke Fernwaffensystem R400 von EOS hat eine Reichweite von 2 km und ist für seine Durchschlagskraft und Zielgenauigkeit bekannt. Dank eines hochentwickelten Kardanrahmens bleibt die Genauigkeit auch dann erhalten, wenn das System auf einem fahrenden Fahrzeug montiert und eingesetzt wird. In diesem Videoclip ist die Waffe auf einem fahrenden Fahrzeug im Einsatz zu sehen.

Das EOS R400 ist nicht nur ein Waffensystem zur Abwehr von Drohnen. Es kann so konfiguriert werden, dass es Waffen von Maschinengewehren über 30-mm-Kanonen und automatische Granatwerfer bis hin zu Panzerabwehrraketen und 70-mm-Raketen abfeuert, sodass es neben Drohnen auch gegen verschiedene andere Ziele eingesetzt werden kann, darunter Personen, Gebäude, gepanzerte Fahrzeuge und Panzer.

Die Variante R400 Slinger wird von EOS als System vermarktet, das ausschließlich dazu dient, moderne Drohnenbedrohungen mit einem einzigen tödlichen Schuss abzuwehren.

Der israelische Kunde des australischen Unternehmens wird in den Unternehmensunterlagen von EOS als „lokaler führender“ Waffenhersteller bezeichnet. Sowohl Israel Aerospace Industries (IAI) als auch Elbit Systems nahmen an den Demonstrationstests teil und stellten jeweils ein Counter Unmanned Aerial System (C-UAS) vor, das mit einer 30-mm-Kanone ausgestattet war.

EOS sieht eine große Zukunft für das R400 und seine Suite von ferngesteuerten Waffensystemen. Der Finanzbericht von EOS für 2024 wurde am 25. Februar 2025 bei der ASX eingereicht. Im Abschnitt „Marktüberblick“ werden die 2024 unterzeichneten Waffenverträge erörtert und auf Seite 8 Folgendes festgestellt:

„[EOS] Defence Systems befindet sich in aktiven Gesprächen und Vertragsverhandlungen über die Lieferung von RWS [Remote Weapons Systems] und zugehörigen Komponenten an andere potenzielle Kunden.

Unter der Annahme, dass die Bewertung dieser Systeme positiv verläuft, hofft EOS, größere kommerzielle Mengen an diese Kunden verkaufen zu können.“

Australien verpflichtet, bei Rüstungstransfers zu handeln

Im Oktober 2024 berichtete die Unabhängige Internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zu den besetzten palästinensischen Gebieten über die Umsetzung der Feststellungen des Internationalen Gerichtshofs (IGH), wonach Israel möglicherweise „Völkermord“ begeht.

Wie Kellie Tranter im November in Declassified Australia berichtete, erstrecken sich die völkerrechtlichen Verpflichtungen der australischen Regierung auch auf die Untersuchung und Regulierung von Personen und Unternehmen, die in Australien oder von Australien aus handeln, um das gesetzlich verbotene Verhalten des israelischen Staates zu unterstützen. Die Kommission erklärte:

„Daher empfiehlt die Kommission, dass jeder Staat, der solche Transfers oder Handel mit Israel betreibt, diese Transfers oder diesen Handel einstellt, bis er sich davon überzeugt hat, dass die transferierten oder gehandelten Güter und Technologien nicht zur Aufrechterhaltung der rechtswidrigen Besetzung oder zur Begehung von Kriegsverbrechen oder Völkermord beitragen, und danach für jeden Zeitraum, in dem der Staat nicht davon überzeugt ist.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Die UN-Kommission stellt klar, welchen Handel sie damit meint:

„In Bezug auf Waffen- und Militärtransfers und -handel im Zusammenhang mit der militärischen Leistungsfähigkeit Israels sind die Staaten verpflichtet, alle Transfer- und Handelsabkommen mit Israel, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ausrüstung, Waffen, Munition, Teile, Komponenten, Güter mit doppeltem Verwendungszweck und Technologie, einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen, um festzustellen, ob die von dem Transfer oder Handel betroffenen Güter oder Technologien zur Aufrechterhaltung der rechtswidrigen Besetzung beitragen oder zur Begehung von Verstößen gegen das Völkerrecht verwendet werden.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Wenn die Regierung Kenntnis von einem bevorstehenden Transfer von Waffen oder Technologien im oben genannten Sinne an Israel erhält – wie aus den hier wiedergegebenen Absichtserklärungen von EOS klar hervorgeht –, ist sie verpflichtet, dies zu untersuchen und gegebenenfalls einzugreifen, um den Transfer zu stoppen:

„Dies umfasst sowohl bereits bestehende Vereinbarungen als auch künftige Transfers an Israel. Die Staaten sind verpflichtet, nachzuweisen, dass Transfers oder Handel im Zusammenhang mit militärischen Fähigkeiten nicht von Israel zur Aufrechterhaltung der rechtswidrigen Besetzung oder zur Begehung von Verstößen gegen das Völkerrecht genutzt werden.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Worte reichen nicht aus

Die australische Regierung und das Verteidigungsministerium haben ihre Verschleierung des Waffenhandels Australiens mit Israel fortgesetzt, wie Declassified Australia wiederholt berichtet hat.

Der Fernsehsender ABC hat berichtet, wie die Regierung weiterhin darauf besteht, dass seit Beginn des jüngsten Völkermordkrieges gegen Gaza keine Waffen oder Munition „direkt an Israel“ geliefert worden seien. Die Hinzufügung des Wortes „direkt“ ist eine bemerkenswerte Änderung im Wortlaut der Regierung seit Bekanntwerden dieser EOS-Nachrichten.

Als Reaktion auf den ABC-Bericht sagte Premierminister Albanese:

„Wir verkaufen keine Waffen an Israel… Wir haben diese Angelegenheit untersucht, und das Unternehmen hat gegenüber dem Verteidigungsministerium bestätigt, dass das betreffende System nicht aus Australien exportiert wurde. Australien exportiert keine Waffen nach Israel.“

Albanese beim Treffen der Militärallianz Australien-Großbritannien-USA (AUKUS) in San Diego am 13. März 2023. (DoD, Chad J. McNeeley)

Declassified Australia hat bereits zuvor über die wiederholte und irreführende Verwendung des Ausdrucks „an Israel“ durch die Regierung Albanese berichtet. Rüstungsunternehmen sind dafür bekannt, dass sie ihre Waffen oder Teile und Komponenten davon über Drittländer exportieren, um ihre Spuren zu verwischen.

Eine Quelle aus der Verteidigungsindustrie teilte ABC mit, dass die in Australien hergestellten Komponenten des ferngesteuerten Waffensystems EOS R400 in der hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft des Unternehmens in Alabama, USA, montiert wurden, bevor sie ohne australische Ausfuhrgenehmigung nach Israel verschifft wurden.

Militärexporte, einschließlich Munition, Waffen, Teile und Komponenten, müssen nicht „direkt“ nach Israel geliefert werden, um unter das Waffenhandelsabkommen zu fallen.

Regierungen sind verpflichtet, herauszufinden, wo ihre Waffen landen werden oder könnten, und dann verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, die mit dem Abkommen im Einklang stehen. Eine Regierung muss die potenziellen „Endverbraucher“ ihrer Militärexporte berücksichtigen und bewerten.

Ein UN-Expertengremium hat wiederholt gefordert, dass Staaten und Unternehmen alle Waffenlieferungen an Israel einstellen, da sie sich sonst der Beihilfe zu internationalen Verbrechen, möglicherweise sogar Völkermord, schuldig machen. Es erklärte:

„Ein Ende der Lieferungen muss auch indirekte Lieferungen über Zwischenländer einschließen, die letztendlich von israelischen Streitkräften verwendet werden könnten, insbesondere bei den anhaltenden Angriffen auf Gaza. …“ [Hervorhebung hinzugefügt.]

Der Verteidigungssprecher der Grünen, Senator David Shoebridge, sagte: „Was wir hier möglicherweise sehen, sind die Auswirkungen der sogenannten AUKUS-Säule 2, der Aufhebung aller Kontrollen für den Transfer von Waffen zwischen Australien und den Vereinigten Staaten, wodurch Australien den Vereinigten Staaten erlaubt, australische Waffen überallhin zu liefern.“

Nicht das erste Mal

EOS hat bereits in der Vergangenheit ferngesteuerte Waffensysteme an Militärregime geliefert, denen umfangreiche Kriegsverbrechen vorgeworfen werden.

Während des katastrophalen Jemen-Krieges, der 2014 begann, verkaufte EOS trotz erheblicher Hinweise auf Kriegsverbrechen seine Waffensysteme sowohl an Saudi-Arabien als auch an die Vereinigten Arabischen Emirate. EOS genoss dievolle Unterstützung der Turnbull-Koalitionsregierung und ihres Verteidigungsministers Christopher Pyne.

Anfang 2019 berichtete ABC TV, dass Saudi-Arabien dem australischen Waffenhersteller EOS einen Auftrag über die Lieferung von 500 seiner R400-Fernwaffensysteme erteilt habe.

Das Unternehmen profitierte auch von der „Drehtür“ zwischen Regierung und Industrie. Der ehemalige Armeechef Peter Leahy war von 2009 bis Ende 2022, also während des gesamten Jemen-Kriegs, Mitglied des EOS-Vorstands. Von Mitte 2021 bis zu seinem Ausscheiden war er Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.

Die beiden dienstältesten aktuellen Mitglieder des EOS-Vorstands sind der ehemalige Luftwaffenkommandant Geoff Brown (seit 2016) und die ehemalige Labour-Senatorin für das ACT, Kate Lundy (seit 2018).

Die Veröffentlichung eines Berichts von Human Rights Watch (HRW) im Jahr 2023 weckte ernsthafte Bedenken hinsichtlich EOS und seiner Waffenlieferungen an Saudi-Arabien.

Der Bericht von HRW enthüllte, dass in den 15 Monaten zwischen März 2022 und Juni 2023 Hunderte, möglicherweise Tausende unbewaffnete Migranten und Asylsuchende an der Grenze zwischen Jemen und Saudi-Arabien getötet worden waren, angeblich durch saudische Soldaten.

Human Rights Watch gibt an, am 1. Januar 2023 auf Google Earth in der Nähe eines saudischen Grenzposten nördlich der jemenitischen Flüchtlingsroute ein Fahrzeug identifiziert zu haben, das wie ein „minen- und hinterhaltsgeschütztes Fahrzeug (MRAP)“ aussieht.

Das Fahrzeug verfügt über etwas, das wie „ein schweres Maschinengewehr in einem Turm auf dem Dach“ aussieht. Diese Beschreibung passt genau zu der militärischen Ausrüstung, die Australien einige Jahre zuvor an Saudi-Arabien verkauft hatte.

Declassified Australia hat eine Reihe von Fragen an EOS, das Verteidigungsministerium sowie die Büros des Premierministers, des Verteidigungsministers und des Außenministers gerichtet. Keiner hat auf unsere Fragen zu diesem Thema geantwortet.

Michelle Fahy ist eine unabhängige Autorin und Forscherin, die sich auf die Untersuchung von Verbindungen zwischen der Rüstungsindustrie und der Regierung spezialisiert hat und in verschiedenen unabhängigen Publikationen veröffentlicht hat. Sie ist auf Twitter @FahyMichelle und auf Substack unter undueinfluence.substack.com

Dieser Artikel stammt von Declassified Australia.

