Stellungnahme des UN-Menschenrechtsbeauftragten Volker Türk zur Tötung von humanitären Helfern in Gaza durch die israelische Armee

01. April 2025

UN-Menschenrechtsbeauftragter Volker Türk

Genf

Ich verurteile den Angriff der israelischen Armee auf einen medizinischen und Rettungskonvoi am 23. März, bei dem 15 medizinische Mitarbeiter und humanitäre Helfer in Gaza getötet wurden. Die acht Tage später erfolgte Entdeckung ihrer Leichen in Rafah, begraben in der Nähe ihrer deutlich gekennzeichneten zerstörten Fahrzeuge, ist zutiefst beunruhigend. Dies wirft erhebliche Fragen hinsichtlich des Verhaltens der israelischen Armee während und nach dem Vorfall auf.

Medizinisches Personal sowie humanitäre Helfer und Rettungskräfte müssen von allen Konfliktparteien geschützt werden, wie es das humanitäre Völkerrecht vorschreibt. Solche Verschleppungen und Tötungen geben Anlass zu großer Sorge, da Zehntausende Palästinenser Hilfe benötigen, während sie Berichten zufolge in Tall Al-Sultan, Rafah, eingeschlossen sind und die gesamte Provinz unter einer Vertreibungsanordnung steht.

Israel hat als Besatzungsmacht die Verantwortung, die Zivilbevölkerung zu schützen und ihr Zugang zu lebensrettenden Grundversorgungsleistungen, einschließlich der Gesundheitsversorgung, zu ermöglichen. Mein Büro hat wiederholt seine Besorgnis über die Inhaftierung und Tötung von medizinischem und Rettungspersonal in Gaza zum Ausdruck gebracht, das unter extrem schwierigen Bedingungen seinen Beitrag leistet. Hunderte von ihnen wurden in den letzten 18 Monaten getötet.

Das Schicksal und der Verbleib des letzten vermissten Mitglieds der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft müssen aufgeklärt werden. Es muss eine unabhängige, unverzügliche und gründliche Untersuchung des Vorfalls durchgeführt werden, und die Verantwortlichen für Verstöße gegen das Völkerrecht müssen zur Rechenschaft gezogen werden.

