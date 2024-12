https://countercurrents.org/2024/12/bethlehem-limits-christmas-celebrations-to-prayers-in-solidarity-with-gaza/



Bethlehem beschränkt die Weihnachtsfeiern auf Gebete in Solidarität mit Gaza

in Palästina

von Quds News Network

22. Dezember 2024

Bethlehem (Quds News Network)- Die Stadtverwaltung von Bethlehem hat angekündigt, dass sich die diesjährigen Weihnachtsveranstaltungen auf Gebete und religiöse Rituale beschränken werden. Die Entscheidung zielt darauf ab, Solidarität mit dem Gazastreifen zu zeigen und gegen den anhaltenden Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung durch die israelischen Streitkräfte zu protestieren.

Das Gouvernement Bethlehem betonte, dass die Absage der Feierlichkeiten eine Ablehnung der Ungerechtigkeiten im Gazastreifen und in ganz Palästina darstellt. Bürgermeister Anton Salman bestätigte die Entscheidung: „Wir haben uns entschieden, die Weihnachtsfeiern auf Gebete zu beschränken, um uns gegen die Unterdrückung in Gaza und ganz Palästina zu stellen.“

Salman verurteilte die anhaltenden Angriffe auf den Gazastreifen scharf. Er kritisierte das Schweigen der internationalen Gemeinschaft gegenüber den israelischen Massakern. Er forderte ernsthafte und sofortige Maßnahmen zur Beendigung der israelischen Übergriffe.

Der Bürgermeister hob hervor, dass Bethlehem seit dem 7. Oktober 2023 unter strengen israelischen Beschränkungen kämpft. Er wies darauf hin, dass diese Maßnahmen die Stadt von ihrer palästinensischen Umgebung isoliert, den Tourismus zum Erliegen gebracht und ihre Tore für Pilger geschlossen haben. „Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben sich verschlimmert, und die Einwohner fühlen sich zunehmend isoliert“, so Salman.

Die Weihnachtsfeierlichkeiten in Bethlehem gipfeln traditionell mit einer Mitternachtsmesse in der Geburtskirche vom 24. auf den 25. Dezember für die westlichen Konfessionen, während die östlichen Kirchen am 7. Januar feiern. Die Gebete werden in der Geburtskirche fortgesetzt, die sich über der Grotte befindet, in der Jesus geboren wurde.

